Fetița pentru care judecătorii au decis să fie tratată de cancer nu mai poate fi operată

Petronela, fetita de 8 ani, din Raducaneni (Iași) pentru care instanța a decis să-i oblige pe părinți să accepte tratamentul pentru cancer, este in stare extrem de grava, transplantul medular fiind exclus.

Directorul Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Ovidiu Adam, a declarat, vineri, ca fetita de opt ani, bolnava de cancer, care a fost transferata din Iasi pentru inceperea tratamentului, in data de 12 decembrie, are sanse mici de supravietuire, scrie ziare.com.

Potrivit medicilor, boala a recidivat, iar fetita are nevoie de sedinte de chimioterapie, care se vor realiza la Iasi, dupa ce parintii au solicitat transferul copilei.

"Fetita este un caz depasit si parintii au solicitat sa mearga pentru tratament la Iasi. Starea ei de sanatate este extrem de grava, este o tumora mare, cu metastaze pulmonare multiple. Un caz depasit inseamna ca nu se mai poate face mare lucru. Sansele de supravietuire sunt mici, ele exista, doar ca presupun o chimioterapie intensiva si, in general, la recidiva organismul deja nu mai raspunde la chimioterapie cum raspunde la prima tumora", a afirmat medicul Ovidiu Adam.

Potrivit directorului Spitalului de Copii din Timisoara, fetita a fost de doua ori operata la Iasi si a facut o tura de chimioterapie, pana in momentul in care parintii au refuzat tratamentul.

"Fetita a fost tratata la Iasi, a fost operata o data, i s-a scos tumora de la rinichi si partial rinichiul, in timpul celei de-a doua operatii i s-a scos rinichiul cu totul, cand a recidivat boala a doua oara, dupa care parintii au refuzat s-o mai trateze. Ea a facut si o tura de chimioterapie. Fetita a fost tratata la Iasi pana cand parintii au refuzat tratamentul. Din pacate, nu exista o hotarare judecatoreasca care sa-i decada din drepturile parintesti", a mai precizat medicul Ovidiu Adam.

Directorul Spitalului de Copii "Louis Turcanu" a afirmat ca transplantul medular este exclus, in conditiile in care starea de sanatate a fetitei este extrem de grava. Copila va fi transportata cu o ambulanta la Iasi, pentru a incepe sedintele de chimioterapie, in zilele urmatoare.

"Nu se pune problema unui transplant medular in starea in care este fetita acum, cu metastaze peste tot, nu are niciun fel de indicatie in acest sens. Zilele urmatoare urmeaza sa se intoarca la Iasi. Mama a cerut transferul la Iasi pentru efectuarea chimioterapiei si astazi (n.r. vineri) am dat acordul sa platim noi salvarea sa mearga la Iasi. Cand va fi o salvare disponibila, cat de repede va pleca la Iasi sa inceapa chimioterapia", a explicat Ovidiu Adam.

Fetita de opt ani din judetul Iasi a ajuns la spital dupa mai bine de cinci luni de cand nu a mai fost vazuta de un medic si nu a mai facut tratament. In acest caz, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi a solicitat ca familia sa fie obligata sa duca copila la tratament.

Petronela a fost diagnosticata cu cancer la rinichi si are metastaze pulmonare. In ultimii ani a fost operata de mai multe ori si, desi era programata pentru consult si internare la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi in vara acestui an, parintii au refuzat tratamentul.

Acestia au sustinut ca nu mai au incredere in doctori si nu doresc ca fiica lor sa mai primeasca asistenta medicala. Ultima data cand a fost consultata de medicii oncologi a fost in luna iulie, inainte de a fi transferata la Timisoara in data de 12 decembrie.