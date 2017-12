Tolo.ro: Poliția neagă că Firea ar fi cerut avizul legal pentru târgul din Piața Victoriei

Primaria Capitalei, "in calitate de organizator al Targului de sarbatori" festivalul de colinde si obiceiuri de iarna nu a depus documentele necesare in vederea obtinerii avizului Brigazii Rutiere", scrie in raspunsul pe care Politia Capitalei l-a trimis ieri Gazetei Sporturilor, potrivit tolo.ro.