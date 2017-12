Iordache o intoarce: Nu am tradus pentru ambasade, ci pentru pentru tot spatiul public

Deputatul Florin Iordache (PSD), presedintele Comisiei pentru Legile Justitiei, a declarat ca nu a tradus legile pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public.

Iordache sustine ca a transmis documentele MAE, ministerul condus de Teodor Melescanu urmand sa decida cui trimite aceste documente.

"Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit.

De ce sa persifleze daca nu a avut nimeni corespondenta cu ei? Eu nu pentru ei am scris. Eu am considerat ca toti cei care au ceva de spus sa le citeasca, sa se documenteze - de aceea am si documentarul acela cu principalele modificari. Dar demersul meu nu e pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public. Cine are ceva de comentat, sa se documenteze si sa critice cu argumente. A spune ca atacam Justitia, a spune ca diminuam lupta impotriva coruptiei fara argumente sau fara sa evidentieze un anumit articol mi se pare total gresit", a declarat Florin Iordache, conform ziare.com.

El a mai spus ca este decizia MAE daca va traduce legile si in alte limbi si cui va transmite documentele.

"Mi s-a parut normal sa informez MAE, pentru ca relatia cu exteriorul se desfasoara prin MAE, nu prin Comisie. E un demers pentru a lua la cunostiinta cu ce s-a intamplat in comisie si cu ce a rezultat din Parlament, pentru o corecta informare. Ca transmite in romana, ca traduce in alte limbi... Ce va face MAE mai departe este treaba MAE", a mai spus Iordache.

Ambasada Frantei a anuntat joi ca urmareste cu atentie evolutiile legate de reforma justitiei si dispune de propriile servicii de traducere. O pozitie similara a exprimat, vineri, si Ambasada Germaniei.







In cursul zilei de joi, Florin Iordache a transmis ministrului de Externe, Teodor Melescanu, textul tradus al celor trei legi privind domeniul Justitiei care au fost adoptate recent in Parlament, precum si un rezumat cu amendamentele depuse la pachetul de legi. Ulterior, acestea urmau sa fie transmise ambasadelor.

Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM.

Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei au solicitat anterior, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.