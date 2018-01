Promulgare: Avocatul Poporului va avea rang și salariu de ministru și pensie de judecator CCR

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului.

Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind acest act normativ, stabilind ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii, transmite Agerpres.

Legea mai prevede ca, in situatia in care in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, Avocatul Poporului isi pastreaza pensia aflata in plata.

"Pensiile de serviciu ale adjunctilor Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia bruta lunara a adjunctilor Avocatului Poporului in activitate. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, adjunctul Avocatului Poporului isi pastreaza pensia aflata in plata", stipuleaza totodata actul normativ.

Functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang si salarizare cu functia de ministru.

Presedintele Klaus Iohannis a mai semnat joi decretele pentru promulgarea urmatoarelor legi:

* Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor;

* Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul 'Cooperare teritoriala europeana', in perioada 2014 - 2020;

* Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.