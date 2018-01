Tudose amână demiterea şefului Poliţiei şi pare că forţezează demisia ministrului Carmen Dan

Premierul Mihai Tudose nu vrea, cel puţin deocamdată, să semneze demiterea lui Bogdan Despescu din funcţie a şefului Poliţiei. Decizia premierului vine în contextul în care el ar forţa demisia ministrului de Interne.

Premierul Tudose vrea să audă şi argumentele poliţistului, nu doar varianta ministrului de Interne Carmen Dan.



Decizia premierului vine în contextul în care Tudose pare să forţeze demisia ministrului de Interne Carmen Dan, apropiată de Liviu Dragnea, liderul PSD, cel cu care se află în plin război politic.



Carmen Dan, ministrul de Interne, a propus schimbarea din funcţie a şefului Poliţiei Române, chestorul Bogdan Despescu, după ce agentul de poliţie Eugen Stan ar fi abuzat sexual doi copii în scara unui bloc din cartierul Drumul Taberei.

Conform legii, demisia chestorului Bogdan Despescu nu poate intra în vigoare fără semnătura premierului Mihai Tudose.



Premierul va avea mâine o întâlnire cu Bogdan Despescu, pentru a afla şi varianta sa. La mijloc e vorba de un război politic. Tudose încearcă să-i forţeze demisia ministrului Carmen Dan, unul din oamenii fideli lui Liviu Dragnea, cu care premierul se află în război pentru şefia PSD, scrie Adevărul.

Potrivit Digi24, ministrul de Interne nu a avut vreo discuție cu Bogdan Despescu pentru a-l anunța că îl va schimba din funcție.

Agentul Eugen Stan, suspectat că a agresat doi copii, va fi prezentat marţi unui judecător cu propunerea de arestare preventivă.

În urma anchetei interne declanşată la Brigada de Poliţie Rutieră, şeful Poliţiei Române a dispus eliberarea din funcţie a şefului poliţistului suspectat de pedofilie.



Carmen Dan a anunţat demiterea şefului Poliţiei Române şi i-a cerut demisia şefului Serviciului Omoruri, Radu Gavriş.

Ministrul de Interne a spus marti intr-o declaratie de presa ca ii propune premierului Tudose sa il inlocuiasca pe Despescu (numit sef al Inspectoratului General al Politiei Romane in 2016, in mandatul de ministru al lui Petre Toba) cu Catalin Ionita, actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie din Ministerul de Interne.





Referitor la amanarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, Carmen Dan sustine ca i-a spus dinainte premierului ce propuneri va face.



"L-am informat pe premier despre decizia de a propune schimbarea sefului Politiei Romane. Ulterior am prezentat deciziile public. Noi suntem in asteptarea deciziei premierului. Deciziile premierului ii apartin in exclusivitate", a declarat ministrul de Interne, la Antena3.



Atunci cand a fost intrebata daca este reala informatia conform careia premierul i-ar fi zis sa nu trimita propunerea pentru ca nu o va semna, ministrul de Interne a evitat raspunsul, insa nu a negat o astfel de discutie.



"Eu am motivat decizia mea. Sper sa conteze. Nu mi-a spus in mod expres ca ar conta, nici nu i-am cerut. I-am spus ca fac aceste propuneri si dansul e liber sa ia ce decizii vrea", a subliniat Caremen Dan, potrivit , a subliniat Caremen Dan, potrivit Mediafax

Identificarea si gasirea agresorului a durat aproape patru zile, in conditiile in care acesta era agent al Brigazii Rutiere.

Azi, după ce Despescu l-a demis pe seful agentului acuzat de pedofilie si a dispus cercetarea disciplinara a sefilor de schimb, dar si a psihologului unitatii.

Doi lideri ai unor sindicate importante din Politie au contestat deciziile ministrului de Interne, sustinand ca "plateste polite" si raspunde la indicatiile lui Liviu Dragnea.