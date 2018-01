Lideri sindicali: Carmen Dan gandeste in logica lui Dragnea; consilierul ei, seful agresorului

Dumitru Coarna si Florin Vilnei, lideri ai unor sindicate importante din Politie, contesta cererea de demitere a chestorului sef Bogdan Despescu si atrag atentia ca unul dintre consilierii personali ai ministrului de Interne Carmen Dan ar fi lucrat chiar cu politistul acuzat de pedofilie si totusi nu este inlaturat.

UPDATE: Premierul Mihai Tudose nu a luat încă o decizie în acest sens. Mai mult, şeful Guvernului îl invită la o discuţie mâine pe Bogdan Despescu pentru a afla şi versiunea acestuia. Carmen Dan anunțase că a avut o discuție pe această temă cu Mihai Tudose.





Reactiile au venit dupa ce ministrul Carmen Dan a anuntat, marti, ca a decis sa ceara premierului schimbarea din functie a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, transmitandu-i totodata sefului Serviciului Omoruri, Radu Gavris, ca ar fi bine sa plece singur.

Intr-o interventie telefonica la Digi24, Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, a sustinut ca prin demiterea sefului Politiei Romane "se plateste o polita" si se "politizeaza" cazul politistului acuzat de pedofilie, conform zaire.com.

Se incearca folosirea emotiei publice pentru a decapita Politia Romana", a mai sustinut Coarna, reamintind totodata ca sub conducerea lui Bogdan Despescu a fost prins politistul acuzat de agresiuni sexuale.

In opinia sa, daca in acest context "tu desfiintezi seful Politiei, ai o mare problema: tu nu gandesti in logica statului roman, ci in logica lui Liviu Dragnea". Dumitru Coarna a reamintit ca presedintele PSD "a iesit ieri (luni - n.red.) cu o declaratie care il tintea clar pe Bogdan Despescu".



Pe de alta parte, insa, liderul SNPPC a subliniat ca ministrul Carmen Dan il are drept consilier personal pe Valentin Riciu, care a lucrat la Brigada Rutiera Bucuresti si care "de foarte multe ori se vedea cu acest invinuit pentru infractiuni", ceea ce este "o problema".

Insa, a mai comentat el, ministrul Carmen Dan "nu vrea sa priveasca in profunzime, ci tinteste unde Liviu Dragnea i-a trasat sarcina".



Referitor la cei doi sefi din Politie pe care Carmen Dan ii vrea inlaturati, Despescu si Gavris, liderul sindical a mai subliniat ca ei "nu desfasoara alte activitati decat cele pe care Parchetul le traseaza, conform Codului de Procedura Penala", asa ca nu ar exista motive sa fie invinovatiti.

Intr-o interventie telefonica tot la Digi24, Florin Vilnei, liderul Federatiei Nationale a Sindicatelor din Politie "Sed Lex", a confirmat faptul ca Valentin Riciu, consilierul lui Carmen Dan, "a fost seful agresorului", conform ziare.com.

Liderul Sed Lex a mai spus ca seful direct al politistului acuzat de pedofilie trebuia sa faca singur pasul inapoi si "nici nu trebuia sa ii ceara nimeni demisia".

"Cum adica, e soferul meu de zece ani, ma uit la fotografie si spun ca nu e el?!", a comentat Vilnei, referindu-se la imaginile cu agresiunea sexuala din lift, care au rulat cateva zile la televizor pana cand agresorul a fost identificat.

In ceea ce priveste demiterea lui Bogdan Despescu si fortarea plecarii lui Radu Gavris, Florin Vilnei a precizat ca acestia "nu se fac vinovati de fapte penale". "Si eu spun ca daca vor contesta in instanta, vor castiga", a mai comentat el.

Seful Serviciului Omoruri a intrat in vizorul ministrului Carmen Dan dupa ce a avertizat, cu lacrimi in ochi, asupra efectelor devastatoare pe care le vor avea schimbarile sustinute de PSD in Parlament la Codurile penale.