Replica acida pentru Carmen Dan: Sunt usor agramat, dar sunt Â«decatÂ» agent de politie

Replica acida pentru Carmen Dan: Sunt usor agramat, dar sunt «decat» agent de politie

Dupa ce politistul Marian Godina a criticat-o pe Carmen Dan, calificand drept rusinos faptul ca ministrul de Interne a folosit "decat" in loc de "doar", intr-o conferinta de presa, un alt politist reactioneaza.

Este vorba despre un politist din Vrancea, care cere ii sugereaya ministrului de Interne sa demisioaneze.. El o acuza pe Carmen Dan ca s-a folosit de cazul de pedofilie din Bucuresti pentru "a plati niste polite cu substrat politic", facand referire la cererea de demisie a Sefului Serviciului Omoruri din Politia Bucuresti, Radu Gavris.

Potrivit cotidianului Vrancea24, Bogdan Taicutu este politist de 24 de ani si lucreaza la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vrancea. Miercuri, acesta le-a cerut colegilor sai, intr-o postare pe Facebook, sa il sustina pe Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Romana, caruia ministrul Carmen Dan i-a cerut demisia.

Postarea lui Bogdan Taicutu pe pagina sa de Facebook:



Cred ca este timpul ca acesta breasla , a polițiștilor , să învețe conceptul de a strânge rândurile . Dacă nu am fost in stare sa strângem rândurile pentru apărarea drepturilor salariale , măcar sa strângem rândurile pentru apărarea colegilor, a acelor adevărați profesioniști, a celor care fac intr-adevăr cinste profesiei de polițist .

Să facem scut în jurul lor împotriva nedreptăților la care sunt supuși de către factorii politici, care se apucă să ceara demisii Decât pentru faptul ca au exprimat liber temerile și neajunsurile constatate in acele modificări ale Codului penal și cel de procedura , nerealizând ca de fapt polițiștii , procurorii și judecătorii sunt cei mai in măsura sa facă comentarii pe marginea acestor modificări, fiind direct implicați în înfăptuirea actului de justiție și fiind cei mai în măsura sa comenteze impactul pe care îl vor avea aceste modificări legislative asupra populației de rând .



Suntem datori să strângem rândurile in jurul lor pentru a arată Opiniei Publice că ne protejam adevăratele valori din sistem , astfel arătându-ne și respectul nostru pentru cetățeni . Suntem datori sa strângem rândurile in apărarea profesioniștilor pentru a le da un exemplu elevilor din școlile de politie , pentru a le arată tinerilor polițiști că se pregătesc pentru a intra in rândurile unei categorii profesionale de elita, care nu se lasă manipulata de factorul politic și-și protejează valorile !



Să te folosești de cazul unei mizerii umane care s-a întâmplat să fie polițist pentru a plăti niște polițe cu substrat politic , asta e adevărat motiv de #Demisie !!!

Și să privim lucrurile in mod corect : un profesionist , in orice domeniu , se formează in peste 15 ani de activitate . Stau și ma întreb , pe buna dreptate ...Berbeceanu , Gavriș și multi alții...oare câți miniștri de interne “ au schimbat”?...Nu e frumos să vii tu, politicule, să arunci cu noroi , să tragi in mocirlă și să urli “Afară !!”, unora care au o activitate exemplara și care au pus ,de cele mai multe ori ,activitatea de serviciu înaintea familiei !!



Da,dacă au existat polițiști , colegi ai gunoiului , care l-au acoperit, sa plătească ! Li se cere demisia acestora ? Foarte bine ! Dar să li se ceara “demisia “și vecinilor , rudelor și cunoscuților acelui gunoi uman , care zilnic s-au întâlnit cu el , l-au văzut purtând hainele din imaginile prezentate de camera de supraveghere din lift și totuși au tăcut ! Ca să nu mai vorbim de cazul în care acele modificări legislative erau operaționale , imaginile surprinse de camera de supraveghere erau doar niște imagini , fără valoare probatorie !! Inadmisibil !!

Nu mai vorbesc de gravele lacune gramaticale observate in repetate rânduri la distinsa doamna din fruntea MAI. Recunosc , și eu sunt ușor agramat. Dar sunt Decât agent de politie, conchide Bogdan Taicutu.