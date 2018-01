Păcăleala PSD: Cu cât a erodat inflația creșterea salariilor și a pensiilor

Avem confirmarea statistică: prețurile au crescut substanțial, anul trecut. Cifra inflației anuală, de 3,3%, este înșelătoare. Nivelul redus al inflației, statistic vorbind, ascunde, însă, creșteri de prețuri și de tarife care depășesc cu mult media.

Cele mai cunoscute exemple sunt deja notorii: prețul ouălelor s-a mărit cu 43%, untul, plus 22%, energia electrică, 12%, energia termică, plus 3%, combustibilii și țigările, plus 5%.

Există, deci, câteva produse și servicii care depășesc cu mult media inflației și este de remarcat că au crescut prețurile și tarifele la mărfuri de strictă necesitate, precum comustibilii și energia electrică (la gazele naturale pentru populație tariful este în plin proces de liberalizare și este de așteptat ca anul acesta să crească și el). În plus, aceste produse au un efect important de antrenare a creșterii tuturor prețurilor din economie. Așa se face că deja industria alimentară anunță măriri de cel puțin 6% din cauza scumpirii energiei electrice și a combustibililor.

Se întamplă, însă, un fenomen nou în economia românească. Dacă în anii 90, inflația ajungea la valori care se scriau cu trei cifre, după anul 2012, rata inflației a coborât spectaculos. Cauzele nu au fost exclusiv interne, ci și externe. Economiile europene au ajuns să aibă deflație, adică scăderi de preturi, iar România nu a mai importat inflație. În plus, în ultimii ani, măsurile de relaxare fiscală au condus și în România la o inflație negativă.

În acest moment, economia se întoarce la creșteri de prețuri. Iar noutatea este dată de faptul că inflamarea prețurilor este simțită diferit de consumatori față de statistică. Adică, anul acesta, inflația, statistic, va rămâne în jurul valorii de 3%, în timp ce în viața reală, o bună parte din mărfuri și servicii vor avea creșteri de prețuri mult mai mari.

De asemenea, Institutul de Statistică a făcut publice și datele privind salariul mediu în luna noiembrie 2017. Astfel, salariul mediu brut a fost de 3.430 lei, iar salariul mediu net de 2.464 lei. Creșterea salariului mediu net, față de noiembrie 2016, este de 13,4%, dar dacă luăm în calcul și inflația, creșterea este de numai 9,9%.

În același timp, creșterea salariilor este diferită: în sectorul bugetar, salariile au crescut, în medie, cu 20%, în timp ce în mediul privat, studiile de specialitate arată o creștere medie de 10%. Ceea ce denotă o abordare conservatoare a mediului privat în ceea ce privește politica salarială. În concluzie, inflamarea prețurilor erodează creșterile de salarii și de pensii.