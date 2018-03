Desființarea Academiei lui Oprea, votată de Senat. Votul decisiv aparține Camerei Deputaților

​Senatul a votat luni proiectul de lege al senatorului PMP Traian Basescu de desființare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), fondata in 2012 de Gabriel Oprea, cu 98 voturi "pentru", un vot impotriva si o abtinere.

Propunerea legislativă adoptată de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, cu 100 de voturi 'pentru', 2 'împotrivă' şi o abţinere în forma amendată chiar de iniţiator, prevede că "se desfiinţează ASSN, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, aflată în coordonarea ştiinţifică a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Panduri nr.68-72, sectorul 5, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea I".

"Patrimoniul ASSN se distribuie proporţional cu contribuţia către cele trei instituţii tutelare care coordonează activitatea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, şi se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului (...) Personalul Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale se distribuie proporţional cu contribuţia către cele trei instituţii tutelare, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, şi se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, şi va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice respective. (...) Arhiva ASSN va fi depusă la Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi", se mai arată în actul normativ adoptat de Senat.

"Valoarea stiintifica este zero (a Academiei - n.r.), prin calitatea academicienilor acestei institutii. Exista un indice de consacrare academica, vreau sa stiti ca a fost adoptat si de institutiile romanesti - CNATDCU, ARACIS, CNSC folosesc acest indice. Pentru domnul academician Zgonea Petru indicele este 0, pentru dl Moisescu Vlad este 0, pentru dl Mihalache Sorin Dan (ambasadorul Romaniei la Londra - n.r.) indicele este 0. Cel mai mare indice dintre cei 21 academicieni il are dl profesor Curaj Adrian, fost ministru al Educatiei, indice 8. Dar niciun element stiintific nu este legat de stiintele securitatii nationale. Stam cu o academie cu 21 academicieni cu rente viagere la nivel de Academie romana, in conditiile in care avem un intreg sistem de institutii de invatamant. Romania are suficient invatamant militar ca sa mai trebuiasca sa poluam si invatamantul civil cu profesori de la academii militare care au stralucit prin plagiate. Fac un apel la dumneavoastra sa desfiintam o sinecura pentru niste clienti ai invatamantului militar", a declarat Basescu, in cadrul dezbaterilor, citat de Hotnews.ro.

În ianuarie, guvernul condus interimar de Mihai Fifor a dat aviz negativ proiectului pe motiv că s-ar crea un ”vid legislativ” după adoptarea proiectului și că efectul proiectului nu ar fi nicidecum desființarea ASSN. De astă dată, guvernul a spus că lasă la latitudinea parlamentului luarea unei decizii în acest sens. Proiectul va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, camera decizionala.

"Atat timp cat a functionat, s-au facut abuzuri prin acordarea de diplome de doctorat, numele ASSN si ale membrilor fondatori fiind implicate in scandaluri publice legate de plagiat. Prin adoptarea in iunie 2015 a propunerii de modificare a Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare, Academia a devenit propriul ordonator de credit si propriul evaluator al rezultatelor actiunilor sale. De asemenea, consideram ca exista alte structuri cu traditie, cum sunt Academia Tehnica Militara, Colegiul National de Aparare (CNAp) si structuri din cadrul SRI care au excelat ca foruri de consacrare stiintifica. Avem institutii care si-au adus o contributie masurabila la trasarea strategiei si a securitatii nationale", se spune în expunerea de motive.

Băsescu a criticat inclusiv faptul că ”bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli, care sunt informatii de interes public, nu sunt comunicate de catre ASSN (cu periodicitate), nu cunoastem fondurile de care dispune institutia (stim doar ca Ministerul Educatiei finanteaza partial ASSN, iar in anul 2016 fondul alocat ASSN s-a majorat de la 190.000 euro la 310.000 euro) si ca nu exista pana la ora actuala niciun raport cu privire la activitatea de cercetare desfasurata in sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, facuta de academicienii ASSN."

Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) a fost infiintata in 2012, sub denumirea Academia de Stiinte Militare, nume schimbat anul acesta. Institutia a fost infiintata prin Legea nr. 56 din 22 martie 2012, initiata de parlamentarii Marian Saniuta, Eugen Badalan, Ion Mocioalca, Adrian George Scutaru, Niculae Mircovici, Doru-Claudian Frunzulica, Eugen Nicolicea, Gabriel Oprea si Teodor Melescanu, se arată în proiectul de înființare a Academiei

George Maior, fost director SRI, a fost ales in ianuarie 2015 presedinte al Academiei. Tot atunci, in functia de secretar general a fost ales profesorul universitar Gheorghe Toma. Pe 27 august 2015, George Maior a anuntat ca se autosuspenda din pozitia de presedinte, pe timp cat va fi ambasadorul Romaniei in SUA, iar presedinte interimar al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale a fost numit Remus Pricopie - rectorul SNSPA si fost ministru al Educatiei, potrivit ZiuaVeche.ro si bn24.ro, citate de Hotnews.ro.