Grefierii spun că ministrul Toader nu s-a consultat cu ei ca să-i preia în subordinea sa, la MJ

Grefierii spun că nu au fost consultaţi cu privire la modificarea statutului grefierilor și că nici revendicările privitoare la calculul unitar al salariilor nu le-au fost soluţionate, așa cum a anunțat luni ministrul Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a spus luni că statutul grefierilor este aproape gata şi că probabil va intra în această săptămână în circuitul de avizare. Toader a adăugat că, după întâlniri pe care le-a avut cu reprezentanţi ai grefierilor, el este pentru preluarea acestora în cadrul instituţiei pe care o conduce, din punct de vedere administrativ.

„Nu am fost consultaţi cu privire la elaborarea unui nou statut al personalului auxiliar şi conex, demers absolut necesar într-un stat de drept şi democratic”, arată un comunicat al Asociației Grefierilor din România, constituită la nivel național din 4820 membri, susținută de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, ce are în componenţă 4076 membri, în parteneriat cu Sindicatul SindJust Bihor

Comunicatul Asociației Grefierilor

Asociația Grefierior din România ”informează opinia publică cu privire la inechitățile salariale în ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, având în vedere că:

- nici până la acest moment, salariile acordate nu sunt uniformizate la nivel național, conform modului de calcul aplicat de Curtea de Apel Bacău, indicat și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca fiind cel corect și agreat de Curtea de Conturi,

- ordonatorii secundari de credite refuză să calculeze salariile, astfel cum au fost stabilite de Curtea de Apel Bacău, justificându-și refuzul pe lipsa Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” şi Curtea Constituţională (...), consecința fiind neacordarea sporului pentru condiţii deosebite personalului auxiliar de specialitate și conex,

Apreciem că se impune:



- intervenția Ministrului Justiției la Guvernul României pentru emiterea Hotărârii de Guvern de aprobare a Regulamentului-cadru, anterior menționat;



- intervenția expresă a Ministrului Justiției la nivelul ordonatorilor secundari de credite pentru aplicarea unitară a acestui mod de calcul, prin elaborarea unor norme metodologice unitare de calcul a drepturilor salariale (grile de salarizare).

Față de locul și rolul acestei categorii profesionale în înfăptuirea actului de justiție, reprezentând ”motorul” fiecărei instanțe și fiecărui parchet,



Întrucât au trecut mai mult de 5 luni de zile de la data la care trebuiau stabilite locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea exactă a sporurului pentru condiţii de muncă, fiind a doua lună consecutiv în care salariile categoriei noastre profesionale sunt calculate greșit;



La care se adaugă pasivitatea ministrului justiţiei, de neconceput în ceea ce priveşte categoria personalului auxiliar de specialitate și conex, cea mai numeroasă categorie profesională a sistemului judiciar, aproximativ 8000 de angajați și de care ministrul justiției, efectiv, ”a uitat” că există, deși de mai bine de un an și jumătate au fost înteprinse demersuri cu privire la:



- o salarizare adecvată și unitară;

- îmbunătățirea condițiilor de muncă;

- plata orelor suplimentare;

- suplimentarea schemelor de personal;

- adoptarea unui nou statut pentru profesie;

- modificarea condițiilor privind acordarea pensiei de serviciu.

Aspectele anterior menţionate au generat tensiuni şi nemulţumiri în rândul categoriei noastre profesionale, exprimate, inițial, prin purtarea unei banderole albe pe braţ, fără a afecta activitatea instanţelor și a parchetelor sau programul de lucru cu justiţiabilii, însă, dacă situația nu se va rezolva în zilele ce urmează, arătăm faptul că suntem dispuși să apelăm la mișcări de protest, inclusiv prin întreruperea temporară și chiar totală a activității.”

Tudorel Toader, dispus să-i preia pe grefieri în subordinea Ministerului Justiției

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că, în urma întâlnirilor pe care le-a avut cu reprezentanţii grefierilor, poziţia sa este pentru preluarea acestei categorii, din punct de vedere administrativ, la Ministerul Justiţiei.

"Am avut multe întâlniri cu dânşii şi cred că ne-am înţeles. Mie mi-a plăcut şi îmi place dorinţa exprimată de dânşii, nu neapărat de toţi, dar dorinţa exprimată de dânşii şi verbal şi în scris prin care solicită ca grefierii să fie preluaţi de către Ministerul Justiţiei într-o direcţie special constituită sau să-i integrăm într-o direcţie dintre cele existente. Sigur, nu înseamnă că este modificat profilul socio-profesional, nu înseamnă că ei nu rămân acolo să desfăşoare activitatea la instanţe, la parchete, unde sunt, dar din punct de vedere administrativ am această solicitare scrisă de a constitui o direcţie să îi luăm la MJ administrativ, ca să aibă probabil mai multă grijă de ei în rezolvarea problemelor. Mă bucură, pentru că prin asta, pe de o parte, exprimă ideea de avea grijă de statutul lor şi, în acelaşi timp, şi încrederea că Ministerul Justiţiei poate să facă acest lucru. Mă voi consulta cu CSM-ul. Ei spun acum că nu sunt nici ai CSM, nici ai MJ, ne vom consulta cu CSM şi din acest punct de vedere administrativ vom găsi o formulă, iar eu sunt pentru preluarea la MJ", a spus Toader, citat de Agerpres, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Ministerului Justiţiei.

***

