Razbunare. Actiune disciplinara impotriva sefei inspectorilor IJ care au controlat DNA

Inspectia Judiciara a exercitat, miercuri, actiunea disciplinara fata de inspectoarea Elena Radescu, cea care a coordonat echipa de control la Directia Nationala Anticoruptie. Actiunea a fost trimisa sectiei de procurori a CSM. Este pentru prima data cand Inspectia Judiciara a deschis o actiune disciplinara impotriva unui angajat.

Elena Radescu este inspectoarea care a acuzat - in momentul controlului la DNA- conducerea Inspectiei ca ”a intervenit in prin dispozitii date in afara cadrului legal, coroborat cu prelungirea nejustificata a perioadei de control, de natura a perturba activitatea DNA". Acuzele au fost cuprinse inr-o nota de 12 pagini pe care inspectoarea Elena Radescu a trimis-o CSM si Parchetului General unde este in curs de analiza.

Elena Radescu acuza in nota respectiva "efectuarea intr-un anumit mod a controlului, de natura a crea conditii pentru scurgeri de informatii in cauze aflate in proceduri speciale, verificarea unor dosare care se aflau in proceduri de inventariere si nu se aflau in lucru la procurori, audierea unor persoane care au plecat din DNA pe segmentul comunicare".

Radescu a intrat in conflict cu conducerea Ispectiei, Lucian Netejoru, si a fost supusa unui linsaj mediatic de catre posturile detinute de Ghita si Voiculescu.

Procurorul este acuzat ca ar fi facut afirmatii nereale la televizor si ar fi discutat cu Laura Codruta Kovesi.

Ce vizeaza actiunea disciplinara

Actiunea vizeaza doua posibile abateri disciplinare, prevazute in Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, potrivit IJ.

In primul caz, Elena Radescu este cercetata disciplinar, deoarece ar fi adoptat o "conduita contrara demnitatii si prestigiului functiei pe care o exercita prin afirmatiile nereale, facute intr-o interventie telefonica la un post de televiziune."

In al doilea caz, "s-a retinut ca, in calitate de coordonator al echipei de inspectori judiciari care urma sa efectueze un control la Directia Nationala Anticoruptie, inspectorul a incalcat procedura regulamentara prin aceea ca a discutat cu procurorul-sef al respectivei unitati de parchet conditiile de efectuare a controlului fara ca, in prealabil, sa consulte membrii echipei de control si solicite comunicarea datelor si informatiilor necesare in raport de obiectivele controlului, prin adresa avizata de directorul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori, si sa instiinteze conducerea Inspectiei Judiciare."

Radescu este acuzata ca ar fi dat dovada de "manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu" si "nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente."