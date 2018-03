Omul famigliei Firea-Pandele, șef peste afacerile petroliere offshore de la Marea Neagră

Iulian Cliseru a fost numit de premierul Dăncilă președinte al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.

Un personaj altfel discret, Iulian Cliseru are un singur merit: este soțul omului de încredere al familiei Firea-Pandele, Speranța Cliseru, fost prefect de Ilfov, mâna dreaptă pentru ambii primari, de Voluntari și de București.

Iulian Cliseru, sotul Sperantei Cliseru, acum mana dreapta a primarului Gabriela Firea, a fost numit joi, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, in functia de presedinte al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra. Cliseru a fost, de fapt, avansat în funcție, pentru că el a fost până acum vicepreședinte al autorității în care va gestiona exploatarile de gaze si petrol din Marea Neagra.

Tot joi, Viorica Dancila l-a numit pe Florin Radu Ciocanelea in functia de consilier de stat in cabinetul premierului, cu atributii in domeniul energiei. Florin Radu Ciocanelea a fost pana acum administrator al Grup Servicii Petroliere (GSP), companie controlata de omul de afaceri constantean Gabriel Comanescu, scrie Hotnews.ro.

Iulian Cliseru se afla deja la conducerea Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, insa pe functia de vicepresedinte, unde a fost numit în luna octombrie a anului trecut de fostul premier Mihai Tudose .

Cât privește președinția autorității, preluată acum chiar de Cliseru, aceasta a fost deținută, din aprilie 2017 de Constantin Gheorghe, numit de fosul premier Sorin Grindeanu. Gheorghe, fost director in cadrul GSP, grup detinut de omul de afaceri Gabriel Comanescu, a fost înlocuit apoi, în noiembrie 2017, cu Iulian Offenberg, numit de viitorul premier PSD, Mihai Tudose. Pentru ca acum președinția să revină numărului doi, vicepreședintelui Iulian Cliseru, al cărui principal merit este faptul că e soțul Sperantei Cliseru, care a fost multa vreme mana dreapta a lui Florentin Pandele.

Speranta Cliseru, personaj-cheie in Bucuresti si Voluntari, curea de transmisie intre primarii Gabriela Firea si Florentin Pandele, a fost multa vreme mana dreapta a lui Pandele, iar de cand sotia acestuia a castigat Primaria Bucuresti a devenit extrem de influenta in Capitala.

Speranta Cliseru, consilierul personal al primarului Gabriela Firea, este membru in consiliul de administratie al urmatoarelor companii infiintate de Primaria Capitalei:

- Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti S.A.

- Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA

In plus, Speranta Cliseru a fost numita in luna august administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al RATB.

Speranta Cliseru a fost pana de curand administratorul public al Orasului Voluntari, mana dreapta a primarului Florentin Pandele, dar a lucrat si in domeniul privat.

Experienta profesionala

- Green City Voluntari S.A. - Director general iunie 2015 - octombrie 2015

- Institutia Primarului Orasului Voluntari, Director executiv 2013 - iunie 2015

- Institutia Prefectului Judetului Ilfov, Prefect 2013-2014

- Institutia Primarului Voluntari- Director ex. adj. 2013

- Cabinet Senator Firea Gabriela, Consilier parlamentar 2012-2013

- Institutia Primarului Voluntari, Administrator Public (contract de management) ; Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2011-2012

- Institutia Primarului Voluntari, Director executiv; Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2004-2011

- Isverna Prod SRL, Director comercial in perioada 2003-2004

- SC Cuget Liber Poligraf SA (trust de presa) Director General; IC Bratianu nr 15, Constanta, in perioada: 2001-2002

- Histria Shipmanagement SRL, Manager Comercial, 2000-2001

- CNM Petromin SA, Director Comercial, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada: 1997-1999

- Petroerm Shipmanagement Ltd, Piraeus, Grecia, Manager Comercial, 1995-1997 (contract de detasare)

- CNM Petromin SA, Sef Serviciu Cooperare internationala, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada:1992-1995

- Primaria Oras Eforie, Inspector de specialitate Control Comercial 1991-1992

- Societatea de Constructii Hidrotehnice Cernavoda, economist, 1990-1991

- Intreprinderea Miniera Dobrogea Constanta, economist, 1986-1990

- Manager Proiect: "Eficienta in Primaria Voluntari" , PHARE RO 2002/000-586.03.02, derulat in perioada 2005-2006

- Manager Proiect: "Pasaj suprateran Pipera-Tunari", PHARE RO 2004-016-772.04.01.01.01.10, derulat in perioada 2006-2009

- Manager proiect: "Actualizarea Strategiei de dezvoltare a orasului Voluntari" , PO- DCA, cod SMIS : 12692, derulat in 2011

Educatie si formare

- Universitatea Nationala de Aparare Carol I - Colegiul National de Aparare Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua "Securitate si buna guvernare", certificat de atestare a competentelor profesionale obtinut in luna decembrie 2013

- Universitatea Maritima Constanta, Facultatea de Navigatie si Transport Naval, specializ. Legislatie Maritima, Diploma de Master - 2002

- Cambridge Academy of Transport, Cambridge, U.K., Curs Postuniversitar, Anatomy of Ship Finance, iulie 2009

- Academia de Studii Economice-Bucuresti, Facultatea de Comert, Diploma de Licenta, nota 9; anul absolvirii 1986

- Colegiul National de Informatica "Mircea cel Batran" Constanta, Diploma de Bacalaureat, media 9.66; anul absolvirii 1981

Iulian Cliseru, numit la conducerea Autoritatii pentru Operatiuni Offshore, a fost angajat in ultimii ani ca inginer-sef la o companie daneza de transport maritim (Rederiet A.P. Moeller A.S.).

Potrivit ultimei declaratii de avere a Sperantei Cliseru, ea detine impreuna cu sotul sau 7 terenuri (din care 3 in Bucuresti), 5 imobile (4 in Bucuresti), conturi de 125.000 de euro si doua automobile (Mercedes si Renault).

Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, infiintata in 2016, trebuie sa supravegheze respectarea dispozitiilor legale de catre operatori si proprietari, inclusiv inspectii, control, investigari si masuri de punere in aplicare.

Rolul institutiei este unul esential in exploatarea zacamintelor uriase de gaze naturale descoperite in Marea Neagra