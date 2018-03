Sebastian Ghiță: Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor serviciilor secrete

Lui Sebastian Ghiță i-a scăpat porumbelul din gură chiar când era în direct cu Mihai Gâdea la Antena 3. Acesta a mărturisit că însuși Dan Voiculescu era un obișnuit al reuniunilor de familie marca SRI.

După această „scăpare” a lui Ghiță, Gâdea n-a mai știu ce să mai zică. L-a salvat însuși Voiculescu, proaspăt eliberat din pușcărie, care a intrat în direct și a negat orice legătură între el și „statul paralel”.

Din declarațiile lui George Maior în fața Comisiei pentru controlul SRI rezultă că Liviu Dragnea mergea și el deseori la chefurile SRI. Ponta spune și el același lucru.

Acum, unul dintre cel ce a fost poate cel mai apropiat afacerist de structurile de la vârful serviciilor secrete spune că se întâlnea deseori și cu Dan Voiculescu prin sediile SRI.

El a declarat în direct la Antena 3 că și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. În plus, conform lui Ghiță, în aceleași locații, au mers și merg Cozmin Gușă, Rareș Bogdan, Gigi Becali și Zoltan Teszari.

„Domnul Voiculescu avea aceeași relație. Și Cozmin Gușă și Rareș Bogdan. Pe Gigi Becali l-am văzut de o sută de ori în sedile SRI. L-am văzut pe Teszari discutând cu șefii SRI.”, a spus Sebastian Ghiță.

Intervenția de urgență a lui Dan Voiculescu în emisiunea lui Gâdea:

„Eu de regulă nu intervin în emisiunile Antena 3. Nu am avut niciun fel de întâlnire cu Coldea nici la petreceri private, nici oficiale. Nu vreau să fiu amestecat cu tot ce au făcut oamenii ăștia înainte, pentru că au făcut crime. Am rugămintea la Sebastian Ghiță să clarifice pentru opinia publică. A afirmat că eu m-am întâlnit cu Coldea. N-am avut niciun fel de relație. Am destule probe că acești oameni mi-au furat trei ani din viață. Nici cu Coldea, nici cu Kovesi, nici cu SRI nu m-am întâlnit. Mi se pare nedrept să fiu amestecat în asta”, a spus Voiculescu, disperat, joi seară.

Despre această „scăpare” a lui Ghiță a comentat și Dan Tapalagă, proaspăt plecat de la HotNews.ro, pe pagina sa de Facebook:

„N-am timp de prostiile lui Ghiță, sunt mort de oboseala și mă concentrez total împreună cu Cristi Pantazi pe noul nostru proiect. S-a întâmplat însă ceva remarcabil și nu mă pot abține. Am prins momentul când Ghiță s-a detonat în direct la Antena 3, cu afirmația că și Dan Voiculescu se vedea cu Coldea si Maior, nu doar Teszari, Gușă și alți patroni de presa. Gâdea l-a contrazis instant iar în câteva secunde a intrat in direct însuși Voiculescu negând vehement si somându-l pe Ghiță să lămurească opinia publică. Or, ce a vrut sa zica Ghita a fost clar si exprimat in direct: Voiculescu avea comunicare directa cu "statul paralel". Asta a zis Ghita cu subiect si predicat. Ei, de aici lucrurile se complica teribil.

Tot ce zice Ghita despre altii e adevarat, mai putin ce zice despre Voiculescu?

Tot ce acuza clanul Cosma, Ana Maria Patru, Vanghelie si Ghita despre Dragnea, Ponta, Udrea sau Basescu devin adevaruri absolute, nechestionabile dar daca zice cineva ceva de Dom' Profesor nu se pune? Pe cine dintre marii acuzati ca faceau sluj in fata "statului paralel" a mai bagat Gadea in direct in mai putin de 30 de secunde pentru a spune ca totul e o minciuna? Ceva, totusi, imi scapa la ora asta.

De ce s-a detonat Ghita tocmai in sufrageria lui Voiculescu?

A facut-o cu intentie, pentru a decredibiliza tot demersul Antenei 3 sau din prostie si ranchiuna?

Sa nu-si fi dat seama cum arunca in aer toata stradania borfasilor de a demoniza "statul paralel"? S-a cam ales praful de marile dezvaluri despre chermezele si intalnirile de la K2 dupa ce Ghita l-a prezentat pe Voiculescu drept unul din partenerii de dialog a lui Coldea si Maior,? Ce mai are de zis Ciuvica acum? Orice prostie scoasa pe gura de un borfas invitat ca si Ghita in direct era prezentata la A3 drept mare dezvluire dar iata ca a venit ziua cand minciunile ventilate fara discernamant in spatiul public i-au imrposcat si pe ei in plina figura. Diferenta fata de toti ceilalti stropiti cu rahat este ca Gadea l-a sters repede pe Voiculescu pe fata si au trecut mai departe ca si cum nu s-a intamplat nimic.”