Judecătoarea Camelia Bogdan își caută dreptatea la CEDO după ce ÎCCJ i-a respins recursul

Completul de cinci judecători de la Curtea Supremă a respins luni contestația depusă de judecătoarea Camelia Bogdan împotriva deciziei prin care a fost sancționată cu mutarea disciplinară la Curtea de Apel Târgu Mureș pentru o perioadă de șase luni.

„O să fac plângere la CEDO. Argumentația mea va fi suplimentată. Am atacat deja hotărârea Colegiului de Conducere, de constituire a Completurilor de 5 judecători, deoarece contravine flagrant dispozițiilor din Legea de organizare judiciara și din Legea CSM", a declarat judecătoarea Camelia Bogdan, relatează Ziare.com.

Concret, Completul de 5 judecatori a respins astazi o contestatie in anulare, o cale de atac extraordinara, impotriva deciziei definitive prin care Camelia Bogdan a fost sanctionata disciplinar.

"Caseaza in parte hotararea atacata, in ceea ce priveste sanctiunea excluderii din magistratura, pe care o inlocuieste cu sanctiunea constand in mutarea disciplinara pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data de 15 ianuarie 2018", se precizeaza in solutia adoptata pe 13 decembrie cumajoritate de voturi de completul de judecata de la ICCJ