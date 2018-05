Iohannis: Ideea că România trebuie să aleagă între SUA și UE, profund toxică

Președintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa coaliției de guvernare cu privire la presupusa alegere pe care România ar trebui să o facă între UE și SUA, idee indusă de oamenii puterii.

Președintele Iohannis a calificat joi ideea presupusei alegeri pe care România ar trebui să o facă între UE și SUA, indusă de oamenii puterii, ca profund toxică și fundamental greșită.” Nimic mai fals! Până şi ideea aceasta este profund toxică şi contraproductivă. Noi, românii, am ales și Statele Unite şi Uniunea Europeană. Nu ne-a obligat nimeni la aceste lucruri. A fost strict voinţa noastră şi aşa vom merge mai departe.” Cât privește colaborarea în domeniul politicii externe, Iohannis spune că aceasta ”nu este opţională, este obligatorie, nu există sau cel puţin nu ar trebui să existe abordări diferite". Declarația a fost făcută de la Sofia, unde șeful statului participă la reuniunea informală a Consiliului European şi la Summitul UE - Balcanii de Vest. România va fi puternică doar dacă va vorbi "pe o singură voce" în chestiunile externe, spune Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că îi displace "profund" faptul că anumite persoane din România încearcă să inducă ideea că ţara noastră trebuie să aleagă între SUA şi UE, subliniind că o astfel de abordare ar fi "fundamental greşită".

"Noi nu intrăm într-o logică de adversitate cu Statele Unite ale Americii. Sunt un partener extrem de important pentru noi. Dar, aşa cum într-o familie mai apar neînţelegeri, aşa şi între parteneri se întâmplă să apară sincope. Asta nu înseamnă că renunţăm la relaţia de parteneriat cu SUA sau că renunţă cineva la Uniunea Europeană. Nu! O astfel de abordare ar fi fundamental greşită. Şi, în acest context, daţi-mi voie să spun că îmi displace profund că sunt anumite persoane în România care încearcă să inducă ideea că trebuie să alegem, cică, între Statele Unite şi Europa. Nimic mai fals! Până şi ideea aceasta este profund toxică şi contraproductivă. Noi, românii, am ales. Şi Statele Unite, şi Uniunea Europeană. Nu ne-a obligat nimeni la aceste lucruri. A fost strict voinţa noastră şi aşa vom merge mai departe şi, ori de câte ori va fi nevoie, voi sublinia importanţa ambelor relaţii pentru România şi importanţa relaţiei transatlantice. Acest lucru va fi discutat şi răsdiscutat şi vom reuşi împreună să lămurim problemele pe care le avem, de exemplu pentru tarife la export şi alte lucruri", a spus Iohannis, înainte de participarea la Summitul UE - Balcanii de Vest de la Sofia, citat de Agerpres.

El a subliniat că politica externă a României se bazează pe trei piloni: Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenenţa la NATO şi apartenenţa la Uniunea Europeană.

"Am subliniat de foarte multe ori că relaţia bună transatlantică este vitală şi credeţi-mă că am fost mulţumit, ca să nu zic bucuros, aseară, când am constatat că majoritatea liderilor europeni aşa văd lucrurile", a afirmat Iohannis.

Iohannis: În chestiunea politicii externe, colaborarea Guvernului cu Preşedinţia "nu este opţională, este obligatorie"

"În chestiunea politicii externe, colaborarea nu este opţională, este obligatorie, nu există sau cel puţin nu ar trebui să existe abordări diferite", a declarat Iohannis la Sofia, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European şi la Summitul UE - Balcanii de Vest, transmite trimisul special al Agerpres, Florentina Peia.

Potrivit şefului statului, România va fi puternică doar dacă va vorbi "pe o singură voce" în chestiunile externe.

"Acest lucru a fost bine înţeles de toată lumea", a arătat Iohannis.

El a subliniat că este important să existe discuţii pentru lucruri care privesc România, dar că acest lucru trebuie să se desfăşoare în România.

"Nu vreau să cădem în extrema cealaltă să nu discutăm lucruri care ne privesc, deci sunt lucruri care ne privesc şi este bine să fie discutate, fără a discuta nu o să ajungem la nicio concluzie, însă, şi aici este foarte important, aceste discuţii trebuie să se desfăşoare în România cu specialişti, şi nu în faţa publicului global. Abordarea pe care am criticat-o a fost că s-au dus în Israel şi fără să se consulte cu mine, fără să se consulte măcar cu specialişti pe politică externă. S-au găsit vorbind despre mutarea ambasadei. Aşa ceva nu se face, pur şi simplu, nu se face. Nu că nu ar fi frumos, nu că ar denota o educaţie selectă, nu, astfel de abordări dăunează grav României şi din acest motiv nu trebuie să aibă loc", a argumentat şeful statului.

Iohannis a precizat că a fost foarte bine primit la reuniunea informală a Consiliului European de miercuri seară.

"Eu am fost foarte bine primit. Întotdeauna sunt bine primit şi cred că trebuie să fie foarte clar: noi facem parte cu adevărat din UE, că reuşim să gafăm din când în când este iarăşi adevărat, dar aici vorbim de o integrare pe care ne-o dorim a fi tot mai solidă şi cred că încolo ne îndreptăm", a afirmat Iohannis.

La întâlnirea informală a Consiliului European de miercuri seară, a spus el, nu s-a discutat despre mutarea ambasadei din Israel.

"Această chestie nu a fost discutată, nu a fost pe ordinea de zi a întâlnirii informale şi nu au fost discuţii pe această temă nici măcar în particular, pe lângă întâlnire", a menţionat şeful statului.

Potrivit preşedintelui, nu s-a pus problema nici să fie o altă rezoluţie pe care Consiliul European să o adopte în privinţa relocării ambasadelor din Israel.

"Nu s-a pus această problemă şi cred că noi avem o rezoluţie care este destul de clară. Nu a semnalat nimeni acum nevoia unei noi declaraţii pe această temă. Cu toţii am regretat că la graniţa cu Fâşia Gaza au fost atâtea victime, dar despre chestiunea mutării nu s-a discutat", a mai spus Iohannis.

Pe agenda reuniunii s-a aflat tema acordului nuclear cu Iran, deoarece trei ţări europene sunt semnatare ale acestui document.

"Se va merge pe linia păstrării acordului nuclear", a explicat şeful statului.

Totodată, reprezentanţi ai Comisiei Europene au prezentat abordarea privind taxele vamale cu SUA.

"Vom merge pe linia renegocierii. Deci, se va continua discuţia cu reprezentanţii SUA. Se va căuta o soluţie, dar toate acestea fără a fi sub presiune. Noi suntem parteneri, vrem să rămânem parteneri, deci vrem să negociem în aşa fel încât toate părţile să fie satisfăcute", a spus şeful statului", a adăugat el.

Referitor la discuțiile de la summit-ul informal al UE în care au fost lansate atacuri la adresa administrației Trump, șeful statului a susținut că așa cum într-o familie există neînțelegeri apar sincope și într-un parteneriat strategic. Iohannis a mai precizat că la summit nu a fost abordată problema relocării ambasadei din Israel.

Principalele declarații ale președintelui (monitorizare Hotnews.ro):