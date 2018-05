Proiect PSD-ALDE: Casa Regală primește Palatul Elisabeta plus 860.000 euro pe an

Deputatul PSD Gabriel Vlase a depus un nou proiect de lege care prevede înființarea unei instituții pentru promovarea valorilor naționale, intitulată „Regele Mihai I” și care funcționează ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică.

Această nouă instituție, care practic statuează existența Casei Regale, va fi sub control parlamentar. Sediul va fi la Palatul elisabeta, iar activitatea institutiei consta in crearea si dezvoltarea de programe si proiecte in vederea promovarii traditiilor, obiceiurilor si simbolurilor nationale, a persoanelor si realizarilor de valoare din domeniul stiintific, cultural, educational, sportiv si economic, promovarii unor evenimente cu semnificatie istorica si a unor programe de dezvoltare pe termen mediu si lung, se arată în motivarea propunerii legislative.

Activitatea acesteia mai consta in promovarea, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii Romaniei, investitiilor si turismului, artei, stiintei, educatiei si a monumentelor istorice, fata de personalitati, investitori si institutii din strainatate, se arata in proiect.

Pentru realizarea obiectului de activitate, institutia deruleaza activitati ca:

efectuarea de studii si cercetari in tara si strainatate pentru aprofundarea premiselor obiectului de activitate si publicarea acestora

organizarea sau participarea la proiecte sau programe de dezvoltare in domeniul stiintific, cultural, educational, sportiv si economic

organizarea de reuniuni si colocvii nationale sau internationale

organizarea de vizite si evenimente in tara si strainatate

stabilirea si dezvoltarea de relatii de colaborare cu autoritatile publice centrale si locale, precum si cu institutii, organizatii si personalitati din tara si strainatate.

Proiectul de lege stabileste ca aceasta institutie este condusa de un director numit si revocat din functie de Parlament, la propunerea custodelui Coroanei Romaniei, cu votul majoritatii parlamentarilor prezenti.

Directorul este coordonatorul principal de credite, iar cheltuielile curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat si din venituri proprii.

Veniturile proprii se obtin din studii si cercetari, editarea si vanzarea de carti, prestari de servicii, consultanta, incheierea de contracte si acorduri de colaborare cu persoane fizice sau juridice. Veniturile proprii se mai pot obtine si din sponsorizari sau donatii, mai prevede proiectul.

"Anual, se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului, o suma in lei echivalenta a 860.000 de euro pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital. Suma alocata se prevede distinct in bugetul Senatului si se actualizeaza din oficiu in fiecare an cu rata medie anuala a inflatiei", se arata in proiect.

Potrivit documentului, activitatea institutiei se realizeaza prin aparatul propriu de lucru. Incadrarea personalului se face pe baza de concurs sau examen, salarizarea acestuia se realizeaza conform prevederilor legale privind salarizarea in sectorul bugetar in sistem contractual, iar numarul maxim de posturi este 20.

Institutia prezinta in plenul Parlamentului raportul anual si contul de executie bugetara.

La data intrarii in vigoare a legii, imobilul Palatul Elisabeta se transmite din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea institutiei. Institutia de subroga de drept in toate contractele, drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu privire la imobilul transmis.

Pentru anul 2018, fondurile necesare organizarii si functionarii institutiei se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, se mai arata in proiect.

Organigrama institutiei prevede postul de director si director adjunct si compartimentele: financiar-contabil si resurse umane, proiecte si programe, secretariat general, juridic, secretariat, administrativ si relatii publice.

Initiativa legislativa apartine deputatului PSD Gabriel Vlase si este semnata de 35 de deputati si senatori PSD si 4 deputati ALDE. Ea este in dezbatere publica pe site-ul Camerei pana pe 26 iunie.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, anunta in luna martie ca va fi depus un nou proiect de lege privind Casa Regala, care va intra in procedura parlamentara si va fi adoptat pana la sfarsitul acestei sesiuni.

"S-a realizat un nou proiect de lege impreuna cu dumnealor (Casa Regala - n.red.) care va intra sau urmeaza sa intre imediat in procedura parlamentara zilele acestea. Categoric va fi adoptat pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare", a declarat atunci Liviu Dragnea.

La inceputul lunii martie, proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei a fost retras din circuitul legislativ chiar de initiatori, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, fiind invocate potentiale riscuri de neconstitutionalitate.