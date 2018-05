Un nou atac armat într-un liceu din SUA. Cel puțin opt morți și mai mulți răniți

UPDATE:

Atacatorul de la școala din Santa Fe este un adolescent de 17ani, elev al școlii, Dimitrios Pagourtzis. El a fost reținut de poliție după ce a omorât 10 oameni (9 elevi și un profesor) și a rănit mai mult de 12.

CNN a prezentat un screenshot cu pagina de Facebook a atacatorului, înainte de a fi închisă:

Potrivit lui Cassandra Fairbanks, Dimitrios Pagourtzis era un columbiner* pentru că avea aceași insignă cu secera și ciocanul pe care Dylan Klebold o avea pe o gheată în timpul masacrului columbin.

*Columbiner: Cineva care are un interes profund pentru masacrul din liceul Columbine din 20 aprilie. Sau poate fi de asemenea, obsedat de două dintre victimele care s-au sinucis, Dylan Klebold și Eric Harris.

Dimitrios Pagourtzis was a columbiner. He had the same button that Dylan Klebold wore on his shoe during the columbine massacre. Lots of columbiners wear this button. pic.twitter.com/bXc0uLebvi