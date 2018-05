România, exclusă din proiectul pilot al UE de creștere a absorbției fondurilor europene

Lista adoptată de Comisia Europeană pentru proiectul pilot care vizeaza consolidarea guvernantei si a capacitatii administrative de a gestiona fonduri europene, cuprinde 5 autoritati nationale sau regionale, din Grecia, Spania, Polonia, Bulgaria si Croatia, România fiind exclusă.

Absența României este greu de înțeles dintr-un proiect al UE care vizează tocmai îmbunătățirea capacității statelor membre de a absorbi fonduri europene, când suntem campioni la ratarea finanțărilor europene.

Comisia Europeană a informat că în Cadrul Financiar Multianual 2007 - 2013, peste o treime din fondurile dezangajate in precedentul exercitiu financiar european sunt fonduri pierdute de Romania.

Pare la fel de greu de explicat includerea Poloniei in lista, in conditiile in care aceeasi informare arata ca acest stat a pierdut doar 353.409 euro din fondurile repartizate, sau a Bulgariei, care are sume dezangajate de aproape 6 ori mai mici decat Romania.

O treime din fondurile europene pierdute in toata Europa ii apartin Romaniei: un esec de 1,64 miliarde de euro.

Exista totusi o explicatie simpla: Comisia Europeana a publicat, pe 9 februarie 2018, un anunt care continea solicitarea adresata autoritatilor nationale de a-si exprima eventualul interes pentru imbunatatirea capacitatii lor administrative in materie prin includerea unuia dintre programele nationale in proiectul-pilot. Termenul limita de transmitere al aplicatiilor a fost 9 aprilie.

Surse din Comisia Europeana au declarat pentru Curs de Guvernare ca numai 14 aplicatii eligibile au fost transmise Comisiei in intreaga Uniune Europeana, și niciuna dintre aceste 14 nu a venit din Romania.

La insistentele de a primi detalii privind absenta din proiectul pilot tocmai a tarii care a pierdut cei mai multi bani europeni, raspunsul de la Bruxelles a fost scurt: "comisia nu comenteaza calitatea si eligibilitatea proiectelor primite".

Autoritatile romane si-au demonstrat inca o data "profesionalismul", procedand identic ca in cazul solicitarii lansate in 2014 de presedintele Jean Claude Juncker, atunci cand acesta ceruse statelor membre sa trimita mari proiecte pentru a primi finantare prin asa-numitul plan Juncker.

Comisia Europeana nu a aprobat niciunul din cele 200 de proiecte ale Guvernului Ponta. Nu erau bine pregatite

Mai precis, au trimis si acum la Bruxelles lista cu programele nationale in derulare. Asta in ciuda faptului ca apelul lansat in februarie continea criterii clare de eligibilitate.

"Pentru a imbunatati managementul programelor finantate de UE in perioada de dupa 2020, experti ai CE si OECD vor furniza asistenta adaptata la nevoile specifice" fiecarui caz in parte - transmite comunicatul oficial al Comisiei Europene.

Cele cinci programe selectate sunt:

"Regiuni in crestere" din Bulgaria;

"Programul de competitivitate si coeziune" din Croatia;

"Infrastructura de transport, mediu si dezvoltarea sustenabila" din Grecia;

Programul regional Extremadura din Spania

Programul regional Lubelskie din Polonia.

Proiectul-pilot este menit sa deblocheze in intregime potentialul investitiilor publice in termeni de crestere si locuri de munca. Concluziile proiectului-pilot vor folosi si autoritatilor din alte tari.