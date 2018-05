93% dintre romani vor mai putini parlamentari, iar 47% vor primari alesi în două tururi

Potrivit unui sondaj CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), 50% dintre respondenți doresc ca primarii să fie aleși în două tururi de scrutin, iar 13% spun că sunt nehotărâți sau nu știu. Însă într-o majoritate covârșitoare, mai precis 93%, îşi doresc reducerea numărului de parlamentari.

Partidele de opoziție doresc reintroducerea sistemului electoral de alegere al primarilor în două tururi de scrutin, singurul care se opune fiind PSD, avantajat de sistemul actual. Chiar și partenerul de coalițieal social-democraților, ALDE, dă semnale că ar fi de acord cu revenirea la vechea formulă.

Pentru a susține modificarea legii, partidul lui Traian Băsescu, PMP, a demarat o campanie de strângere de semnături și speră să strângă peste un milion pentru a depune lista în Parlament.

Demersul PMP poate avea sorţi de izbândă, ţinând cont de faptul că aproape 50% dintre români susţin alegerea primarilor în două tururi, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS în perioada 27 aprilie - 8 mai, 2018. 40% dintre respondenţi au afirmat că nu doresc alegeri locale în două tururi, iar 13% nu ştiu sau nu răspund.

Potrivit aceleiaşi cercetări sociologice, nu mai puţin de 93% dintre români îşi doresc reducerea numărului de parlamentari. 3% nu îşi doresc, iar 4% nu doresc să dea un răspuns categoric.

Universul de eşantionare: populaţia adultă rezidentă în România, neinstitutionalizată, în vârstă 18 ani şi peste. Volumul eşantionului: 1067 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste.

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3,0% la un nivel de încredere de 95%

Background

La referendumul din 2009 organizat din inițiativa președintelui de atnci, Traian Băsescu, s-au prezentat 7,77 milioane de alegători care s-au exprimat în proporție de 89% pentru un parlament format din maximum 300 de aleși, iar 77,8% au optat pentru un parlament unicameral.

De remarcat că după nouă ani, procentajul celor care își doresc reducerea numărului de parlamentari, nu doar că nu a scăzut, dar a și crescut.

Referendumul din 2009, prin care romanii s-au exprimat in mod cert in favoarea reformei si in favoarea reducerii numarului de parlamentari la maximum 300, validat de Curtea Constitutionala a Romaniei prin Hotararea nr. 37/2009, nu a mai fost transpus în schimbările constituționale și legislative de către majoritatea parlamentară formată din PNL, PSD si ALDE.

Mai mult, prin Decizia nr. 682 din 27 iunie 2012, Curtea Constitutionala a Romaniei atrage atentia ca "referendumul, indiferent de caracterul sau - decizional sau consultativ - cum este cazul referendumului national din anul 2009, reprezinta o modalitate de exercitare a suveranitatii nationale" si subliniaza obligativitatea deciziei populare de la acest referendum pentru intreaga clasa politica.

Partidul Miscarea Populara a depus la Parlament, in luna noiembrie 2015, o initiativa legislativa prin care se propunea reducerea numarului parlamentarilor la 300 (200 de deputati si 100 de senatori).

Mai exact, acest proiect de lege prevedea cresterea normei de reprezentare de la 73.000 de locuitori pentru un deputat la 101.000, si de la 168.000 de locuitori pentru un senator la 203.000.

Senatul a respins proiectul de lege al PMP privind reducerea numărului de parlamentari la 300, în concordanţă cu rezultatele referendumului din 2009.

Împotriva proiectului s-au exprimat 83 de senatori, 3 s-au abţinut, iar 2 au votat pentru reducerea numărului de aleşi.