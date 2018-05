Ponta: o mâna nevăzută l-a ajutat mereu pe Dragnea când avea probleme în timpul lui Băsescu

”Când a văzut că prietenul Liviu are probleme în PSD Traian Băsescu i-a 'împrumutat' niște parlamentari că să îl ajute să recâștige controlul”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

1. Prietenul la nevoie se cunoaste / si hotul striga cel mai tare “hotul” : cand a vazut ca “prietenul Liviu” are probleme in PSD Traian Basescu i-a “imprumutat” niste parlamentari ca sa il ajute sa recastige controlul / acum poate intelegeti de ce in timpul mandatelor lui Basescu o mana nevazuta a intervenit mereu in ajutor cand Dragnea avea probleme cu Teldrum sau cu alte afaceri necurate

2. Gandirea bolsevica a devenit regula in Conducerea PSD - Daca pleci din PSD in Opozitie pentru ca nu vrei sa sa sustii prostiile si hotiile lui Dragnea sau ale Guvernului Lui esti numit tradator - daca pleci din Opozitie si vii la Dragnea in schimbul unor functii si avantaje din partea Guvernului te numesti “patriot”??

3. Conducerea PSD a fost acaparata de fosti membri PD si PRM / acum le vin in ajutor si cei de la PMP / morala este simpla - daca ai facut politica doar in PSD si nu esti din Teleorman nu ai nicio sansa de promovare

4. Unul din “ministri -trompeta” din Guvernul Dancila ( un tanar venit la PSD impreuna cu tatal sau fost mare lider al PD) scria recent ca cei care am plecat din PSDragnea trebuie sa ne dam demisia si din Parlament - fac pariu cu dvs ca acum uita ce a zis saptamana trecuta si nu le cere si celor veniti dim PMP sa isi dea demisia?!? Un Guvern nu poate functiona doar cu marionete si ventriloci

5. Toti oamenii intreaba cum este posibil sa se mentina Dragnea la putere in PSD, in Guvern si in Parlament ! Aveti inca o data raspunsul : cumpara ca la piata oameni fara coloana vertebrala si ii plateste cu bani si functii publice!

6. Venirea celor de la PMP in Tabara Dragnea nu are niciun efect pentru o motiune de cenzura . Noi cei de la ProRomania am anuntat deja ca nu votam sa o inlocuim pe Dancila cu Ludovic Orban - dar oricum UDMR a anuntat deja ca nu voteaza ( nicio surpriza) - asa ca acest transfer are doar scopul de a-l intari pe Dragnea im batalia cu pesedistii din Partid.

El aplica acum in toata Romania Sistemul Clientelar cu care a stapanit Teleormanul timp de 22 de ani - oameni care sa se vanda gaseste!

Dar in #ProRomania noi ii strangem pe cei care nu pot fi cumparati sau speriati! Si, pana la urma, vom castiga si aceasta batalie! - scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Context:

Cel puţin şapte parlamentari de la mai multe formaţiuni au semnat adeziuni la PSD, în faţa preşedintelui partidului, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, la Antena 3, primarul Capitalei Gabriela Firea, potrivit news.ro.

Comentând plecarea mai multor social-democraţi la partidul fondat de fostul premier Victor Ponta, Gabriela Firea a spus că PSD trece printr-un episod mai neplăcut în istoria sa, dar nu este o dramă.

"Şi în viaţa privată, şi în cea profesională îi apreciez pe oamenii care ştiu să treacă împreună peste anumite greutăţi şi nu dezertează, nu trădează. Nu este o foarte mare bucurie atunci când afli că parlamentari pleacă de la un partid la altul, dar, din nefericire, suntem puşi în această situaţie. Foşti colegi de-ai noştri care astăzi erau numai zâmbete, erau de o veselie generală că se coalizează cu opoziţia să dea jos un guvern PSD-ALDE - e de neimaginat şi la nivel uman şi politic - şi atunci este normal ca nici noi să nu stăm cu mâinile în sân privind la această tragicomedie (...) Mai mulţi parlamentari au semnat în biroul preşedintelui adeziunea la PSD. Eu ştiu de şapte, poate vor fi mai mulţi", a declarat Firea, afirmând că în zilele următoare Liviu Dragnea va anunţa despre ce este vorba.

Ea a mai susţinut că PSD-ALDE va avea în continuare majoritate parlamentară.

Background

Ponta și-a lansat partidul: Pro România este un partid pro european, progresist, orientat spre viitor

Victor Ponta a spus cu ocazia lansării programului partidului Pro România că acesta este un „start-up party” de stânga, „social-democrat și progresist” și îi respinge pe „cei care reprezintă baronetul, oprisanii”.

„Astăzi lansam un start-up party. Cei din mediul business inteleg cel mai bine conceptul, dar acum este aplicabil in toate domeniile. Este prima constructie politica bazata pe credinta initiatorilor ca societatea romaneasca va suferi transformari fundamentale legate de progresul tehnologic, de educatie demografica si de cultura. Partidele politice actuale au o incapacitate cronica structurala de a se adapta la aceste schimbari. In loc sa gandeasca cum trebuie sa fie politica viitorului, ei folosesc metode din trecut (comuniste sau chiar feudale) pentru a mentine puterea de azi. Nimic pentru viitor", a declarat Victor Ponta, citat de Ziare.com.

El a sustinut ca echipa Pro Romania este formata din oameni cu o gandire social-liberala si progresista.

"Proiectele noastre vor fi de acest gen si se vor adresa tuturor celor care cred in dezvoltare sociala si economica stabila si predictibila. In toata Europa, miscarile de stanga au pierdut pentru ca nu s-au adaptat la schimbarile tehnologice si sociale. Dreapta pierde in fata extremistilor pentru ca lupta pe terenul populismului si al demagogiei. Noi vom fi radicali in promovarea dezvoltarii Romaniei. Acest lucru nu se poate face nici cu populism, nici cu incompetenta sau opozitie oarba", a afirmat fostul premier care vrea să se distanțeze de populismul promovat de PSD.

"O societate nu poate sa progreseze scotand in fata analfabeti politic, care se califica doar pentru ca sunt obedienti", a declarat Ponta.

El a afirmat ca vrea ca din Pro Romania sa faca parte oameni care stiu sa vorbeasca si limba romana, si limba engleza si sa nu i se alature "cei care reprezinta baronetul, oprisanii".

"Ultima campanie electorala a fost castigata cu pliante si proiecte care se legitimau cu buna guvernare din anii 2012-2015. Multi dintre oamenii din acea echipa sunt deja aici astazi sau se vor alatura in curand. Acum am constatat ca totul a fost o inselatorie, o pacaleala pentru noi si pentru alegatori. Ca adevarata viziune este a unui sistem politic feudal in care politica se exercita prin clientelism si forta oarba. Voturile se cumpara si nu se obtin, baroniada care a macinat mereu progresul este oficial la putere, in functiile publice analfabetismul si incompetenta administrativa, agresivitatea fata de altii si obedienta fata de sef sunt singurele criterii de promovare. Din pacate, opozitia politica este doar opozitie si nu alternativa. Noi nu vrem la guvernare inainte de legitimarea printr-un vot democratic. Dar vom forta partidele clasice fie sa sprijine proiectele noastre de dezvoltare, fie sa se duca in mod rapid spre zona extrema a electoratului captiv. Suntem constienti ca exista si in politica, la fel ca la fotbal, galerii de oameni care traiesc doar pentru credinta oarba in propria echipa si ura fata de adversari. Insa cei mai multi din societate isi doresc acele proiecte echilibrate care sa asigure stabilitate si predictibilitate in dezvoltare", a afirmat fostul premier in discursul sau.

El a mai spus ca esential pentru viitorul Romaniei este constructia unui vehicul politic care sa promoveze si sa asigure dezvoltarea stabila, predictibila si fara sincope a societatii.

"Din pacate, acum ratam aceasta oportunitate, iar mediul politic este o frana si un factor de dezechilibru in eforturile private de dezvoltare ale mediilor nepolitice. In loc sa ofere leadership, politica risipeste resurse pentru a cumpara voturi si complicitati. Din acest motiv am ales denumirea de Pro Romania. Suntem convinsi ca toti cei prezenti aici doresc dezvoltarea Romaniei. Noi suntem pro si nu contra. Am trait si am votat numai in paradigma razboiului si a contra ceva sau cineva. Contra strainilor, contra privatizarilor, contra PSD, contra Nastase, contra Basescu. Acum contra statului paralel, a Bancii Nationale, a multinationalelor sau a tinerilor care nu voteaza ce trebuie. Ura este singurul subiect al dezbaterilor publice de la televizor si pana in Parlament. Daca toti sunt contra, noi o sa fim PRO. Si o sa incercam sa ii mobilizam pe cei PRO Romania", a mai declarat Ponta.

Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor în Guvernul Ponta intră în partidul Pro România

Fostul ministru al Finanţelor în Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a anunţat luni, pe Facebook, că s-a înscris în formaţiunea Pro România, afirmând că ”o parte din măsurile luate în Guvernul din care am făcut parte ca ministru de Finante își produc efectele și astăzi”.

” Am decis sa intru in Partidul Pro Romania!

Am facut acest pas cu convingerea ca nu pot schimba lucrurile care cred eu ca nu functioneaza cum trebuie doar comentand de pe margine. Pentru a indrepta lucrurile care, in ultima vreme, merg intr-o directie periculoasa pentru intreaga societate, este nevoie de vointa politica.

Echipa alaturi de care m-am decis sa intru in politica este formata din profesionisti care au demonstrat ca vor si pot sa lucreze pentru oameni. Am fost ministru technocrat intr-un guvern politic si am lucrat alaturi de o parte din profesionistii care acum imi vor fi colegi de partid. O parte din masurile luate in Guvernul din care am facut parte ca ministru de Finante isi produc efectele si astazi. Altele au fost amanate pana azi, modificate sau chiar uitate.

Cred ca oamenii asteapta de la clasa politica mai mult profesionalism si viziune si am convingerea ca Pro Romania poate oferi aceste lucruri, in interesul romanilor, indiferent de statutul lor social sau de varsta. Vom fi aproape de cetateni si ne dorim sa orientam Romania spre modernizare, sa oferim conditii mai bune pentru toti cei care, prin munca lor, contribuie la dezvoltarea intregii tari.

Avem oameni valorosi, care fac performanta in diverse domenii si care se remarca prin competitivitate si inovatie. Ne dorim sa le oferim conditii pentru a-i pastra acasa.

Eu am ales Romania acum 5 ani. Si astazi am ales Partidul Pro Romania pentru a ma implica si politic in dezvoltarea si modernizarea acestei tari. Am convingerea ca, unindu-ne fortele, vom face din nou ca Romania sa insemne “acasa” pentru toti cetatenii sai”, a scris Ioana Petrescu, pe Facebook.

Ioana Petrescu a fost ministru de Finanţe în Cabinetul Ponta.

Petrescu a fost în mijlocul atenţiei şi în legătură cu MTO, în timpul consultărilor, din 2014, cu privire la reducerea CAS. Atunci, împreună cu Victor Ponta, a mers la Palatul Cotroceni, la discuţii cu preşedintele Băsescu, aminteșteMediafax.

La afirmaţia preşedintelui Băsescu potrivit căreia România mai are de acoperit şi MTO (Medium Term Objective - Obiectiv bugetar pe termen mediu, n.r.), Ponta a întrebat mai întâi "Poftiţi ?", iar după ce preşedintele Băsescu a reluat că mai există şi MTO-ul, care mai înseamnă vreo 6 miliarde, 5, 6 miliarde, Ponta a răspuns: "O să lucrăm la toate".

Preşedintele a întrebat dacă reducerea CAS se va face pe baza unor majorări ulterioare de taxe, dar nu a primit un răspuns.

Ministrul Petrescu a explicat că a evitat să abordeze discuţia despre MTO (Medium-Term budgetary Objective, obiectivul bugetar pe termen mediu) întrucât sunt întrebări la care nu putea să răspundă "în cinci minute, pe picior, undeva la Cotroceni".

”Eu sunt convins că această doamnă este bine echipată din punct de vedere teoretic. Marea problemă a dânsei este lipsa de practică, a venit direct în funcţia de ministru, fără a fi administrat înainte o companie”, spunea Traian Băsescu, în 2014, despre Ioana Petrescu.

Racolare: Victor Ponta a reușit să atragă un nume greu din PSD pentru Pro România

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății, este deocamdată cel mai cunoscut parlamentar care părăsește PSD pentru a se alătura lui Victor Ponta. Se confirmă astfel zvonurile că Ponta va racola în jur de 20 parlamentari pentru partidul lui.

"Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am facut multe lucruri bune. Supararea mea fata de conducerea de acum a PSD a cunoscuta, deprofesionalizarea continua. Nu pot sa fiu partas cu lucrurile induse de domnul Dragnea, distruge PSD, unii prevedeau asta. Stanga romaneasca trebuie sa ramana reprezentata, dar de oameni profesionisti. Ce se intampla acum in partid nu are nicio legatura cu PSD", a spus Banicioiu intr-o interventie telefonica pentru Antena3.

"In continuare merg la Pro Romania, voi fi alaturi de colegii mei din PSD (cei care s-au alaturat deja formatiunii - n.red.) . Am vorbit cu foarte multi membri de partid. Nu asta e partidul in care am intrat si practic am crescut. De la PSD aveam alte asteptari. Acum e un partid de rasul lumii. De aceea, cred ca Dragnea trebuie sa se opreasca din demersurile distructive, sa termine cu ipocrizia daca vrea sa faca ceva, o reforma, pentru ca a avut ocazia si inca o are", a mai spus deputatul.

Intrebat daca a mai vorbit cu alti colegi de partid despre plecarea din PSD, el a raspuns afirmativ, subliniind ca sunt foarte multi social democrati nemultumiti.

"Sunt multi oameni care aveau alte asteptari de la partid. Sunt multi nemultumiti", a mai precizat Nicolae Baniciou.

Demisia lui Banicioiu vine in contextul in care din ce in ce mai multi social democrati parasesc PSD si se alatura opozitiei, fapt ce a declansat un val de reactii din partea liderilor PSD.

Ponta racoleaza nume mari din PSD. Vrea sa faca jocurile la motiunea de cenzura a opozitiei

Dragnea a vorbit despre doi „șobolani” care vor să distrugă PSD. Este vorba de Victor Ponta și probabil Mihai Tudose care racolează parlamentari PSD. Surse parlamentare vorbesc de nume grele în partid, ca Ecaterina Andronescu și Mihai Tudose, care sunt gata să treacă în barca lui Ponta.

Fostul premier Victor Ponta desfășoară o adevărată campanie de racolări de parlamentari, PSD-ul fiind principalul partid vizat. În mai puțin de o săptămână patru deputați au părăsit barca PSD-ului pentru a se alătura nou înființatului Pro România al lui Ponta, plus încă unul de la PMP. Surse politice citate de Adevărul, spun că liderii PSD se așteaptă să mai piardă încă 15 parlamentari, nemulțumiți de modul în care Dragnea conduce partidul.



„Moţiunea de cenzură anunţată de PNL, suprapusă cu ofensiva declanşată de Ponta, a agitat apele în PSD. „Ponta negociază de ceva vreme cu mai mulţi parlamentari de la noi, dar avea problema dosarului. Acum, că a fost achitat, chiar şi în primă instanţă, s-a descătuşat. Ne aşteptăm să pierdem cam 20 de oameni, căci Ponta are încă priză în partid. Ştim că negociază şi cu nume importante din PSD“, a declarat pentru „Adevărul“ unul dintre vicepreşedinţii PSD.

Sursele citate de Adevărul spun că „Ponta este foarte aproape de a-i „transfera“ pe Mihai Tudose şi pe Ecaterina Andronescu, doi dintre oamenii cu greutate în PSD, trecerea celor doi la Pro România fiind văzută ca un impuls şi pentru social-democraţii încă nehotărâţi.

Stiripesurse.ro spune la rândul lui că „cel puțin alți 17 parlamentari din PSD ar urma în perioada imediat următoare să își anunțe plecarea spre PRO România - ar fi vorba de 6 senatori și 11 deputați”, citând tot surse parlamentare ale PSD.



De altfel Victor Ponta nu ascunde faptul că dorește să racoleze cât mai mulți parlamentari ai puterii pentru a putea face să treacă o moțiune de cenzură:

"Având un aşa cârmaci, care va scufunda PSD-ul ca Titanicul, noi am făcut o barcă, ce se numeşte Pro România.(...) Ne permitem să fim selectivi. Nu vreau baroni, m-a durut destul de tare când a ieşit Iohannis cu lista în 2014 şi eu trebuia să îi apăr, deşi eram de acord cu Iohannis", a declarat, miercuri, Victor Ponta, într-o conferință de presă la Constanța.



E de așteptat ca situația să se complice odată cu apropierea deciziei CCR în Cazul revocării procurorului-șef al DNA, decizia ÎCCJ în cazul angajărilor fictive de la CJ Teleorman, a tensiunilor tot mai mari cu Palatul Cotroceni, evoluția imprevizibilă a plângerii lui Ludovic Orban cu privire la premier și șeful PSD și evident a scurgerilor spre PRO România.



Liderul PSD Liviu Dragnea, a reactionat rapid și a declanşat un atac extrem de violent la adresa „binomului“ Victor Ponta-Mihai Tudose, pe care, fără să-i numească, i-a catalogat drept „şobolani“. „Este vorba de o atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului. Dar, ca orice şobolan, rod puţin, până la urmă nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani. Majoritatea este stabilă, avem suficiente voturi, nici pe departe nu vor strânge voturi pentru a trece moţiunea de cenzură“, a spus Liviu Dragnea la Antena 3.



Va trăda și Tăriceanu?

O altă temere a liderului PSD este relaţia foarte bună dintre Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu. „Dragnea ştie că Ponta şi Tăriceanu vorbesc des, îşi dau mesaje. Şi, de asemenea, ştie că Tăriceanu s-ar putea suci oricând, mai ales că a scăpat şi el de dosar şi se visează candidat la alegerile prezidenţiale“, susţine unul dintre vicepreşedinţii social-democraţi.

În condiţiile în care Ponta a anunţat că nu va intra în cursa pentru prezidenţiale, Tăriceanu ar putea fi candidatul ALDE susţinut de Pro România. Până să se desprindă Tăriceanu de Dragnea, Ponta este foarte aproape să ia câţiva oameni şi de la ALDE, în condiţiile în care Daniel Constantin are încă legături puternice în fostul său partid, din care a fost izgonit de Tăriceanu. De altfel, multe dintre organizaţiile Pro România din teritoriu vor fi clădite pe vechea structură a PC, fostul partid condus de Daniel Constantin, care apoi a fuzionat cu Tăriceanu.

Pro România ar putea beneficia şi de structurile defunctei UNPR, în baza relaţiei de familie pe care Ponta o are cu Gabriel Oprea. Potrivit unor surse politice, cei patru parlamentari PMP proveniţi din vechiul UNPR vor trece şi ei la Pro România. De altfel, preşdintele PMP Traian Băsescu a denunţat deja fuziunea dintre PMP şi UNPR, simţind că partidul se destramă.

Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului în Guvernul Tudose, care i-a ţinut partea fostului premier în disputa cu Liviu Dragnea, susţine că a plecat din PSD din cauza liderului. „Poate că o să spună colegii că sunt traseist politic, dar nu este aşa. Plec dupa 19 ani din partid. Un singur om a confiscat parlamentul şi guvernul. Nu o să vorbesc niciodată urât de PSD-iştii adevăraţi. La ora actuală nu mai vorbim de PSD, partidul a fost confiscat. Victor Ponta îmi permite să vorbesc, până acum nu mi se permitea“, a motivat Titus Dobre.

La rândul său, deputata Gabriela Podaşcă şi-a motivat astfel trecerea de la PSD la Pro România: „Pentru că în PSD s-a instalat tăcerea de foarte mult timp, nimeni nu mai vorbeşte de frică, nimeni nu se mai consultă cu nimeni. Şi foarte sincer, şi dacă ar vorbi, tot nu s-ar schimba nimic pentru că deciziile sunt luate de un singur om“. Este vorba de o atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului (Victor Ponta şi Mihai Tudose – n.r). Liviu Dragnea, preşedinte PSD Ca şi la Băsescu, jignirile lui Dragnea arată un singur lucru: frica. Frica de oameni şi frica de închisoare! Aşa că e semn bun! Victor Ponta, fost preşedinte PSD.

Liderii PSD sunt furiosi dupa plecarile din partid si striga ”tradare”. Reactii dure

Mai mulți lideri PSD, apropiați ai lui Liviu Dragnea, au reacționat vehement față de racolările de parlamentari social-democrați de către Victor Ponta la nou înființatul partid Pro România, numindu-i „trădători”, „dezertori”, pe demisionarii din partid.

„Acești trădători sunt doar un angrenaj din planul subversiv de a împiedica cu orice preț îndeplinirea programului de guvernare. Sper că acești oameni sunt conștienți că trădătorii nu sunt niciodată iertați, nici măcar de cei pentru care trădează. Odată ce au ales acest drum rușinos, nu mai există cale de întoarcere”, a scris vicepreședintele PSD, și ministrul Apărării, Mihai Fifor, pe Facebook.

Și primarul general al Capitalei, și vicepreședinte PSD, Gabriela Firea, a postat, joi seară, un mesaj pe Facebook, intitulat: „Autodenunţ politic”.

„Duminică, 13 mai, am fost la restaurantul «Doi Cocoşi», împreună cu soţul, mama, cumnata şi cei doi copii mici - Zian şi David. Ne-am salutat civilizat cu mai multe persoane care participau la un botez, printre care şi câţiva politicieni. Am luat masa într-un salon mic, separat de petrecere. De aici, şi până la comentariile din ultimele zile, pe surse, potrivit cărora aş fi fost martoră unui eveniment, în cadrul căruia s-au pus bazele racolărilor actuale din PSD, este o distanţă că de la Pământ la Luna”, a scris Gabriela Firea pe pagina de socializare.

Fire continuă cu un text despre trădare și trădători: „Detest trădarea şi nu pot empatiza cu cei care îşi găsesc justificări pentru trădare. Şi tacită, şi învăluită în metafore, trădarea tot trădare este. Sunt şi voi fi alături de familia mea politică - o mică Românie. Sunt şi voi fi dornică să contribui la un pic mai bine pentru fiecare român în parte. Nu văd nicio scuză pentru cei care caută să scoată profit personal din momentele dificile ale altora. Aşa s-a născut sintagma «a calcă pe cadavre». Constat că, în politică, a avea caracter e sinonim cu a fi slab de înger. Merg, cu orice risc, pe această variantă a demnităţii şi a condamnării oricăror jocuri tenebroase”, mai scrie vicepreşedintele PSD.

Rovana Plumb, președintele Organizației de Femei a PSD și ministrul Fondurilor Europene îi numește tot trădători, care „au impresia că pot destabiliza PSD (...). Acești dezertori trebuie să fie conștienți că sunt folosiți ca niște simple instrumente în lupta de a suprima guvernarea PSD. În momentul în care își vor fi îndeplinit scopul, vor fi înlăturați!”, a transmis Rovana Plumb.

De asemenea, un alt vicepreședinte PSD, Natalia Intotero, ministrul pentru Diasporă din guvernul Dăncilă, spune că „este un gest lipsit de onoare în primul rând față de cetățenii României care au creditat într-o proporție covârșitoare programul nostru de guvernare. De asemenea, este un gest lipsit de onoare față de colegii de partid, cei care contribuie zi de zi, în diferitele domenii de activitate să aplice programul de guvernare PSD-ALDE, cel mai ambițios proiect politic din ultimele decenii. (...) Suntem uniți! Nu cedăm! Mergem până la capăt!"

Preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, spune că fostul premier Victor Ponta are o atitudine arogantă, încercând să câştige capital de imagine prin promovarea de „disensiuni imaginare” în cadrul partidului, iar plecările către partidul acestuia reprezintă „polițe mai vechi”. Oprescu a afirmă, într-un comunicat de presă remis joi seara, că atitudinea fostului şef al PSD este dezamăgitoare pentru activiştii de partid care i-au acordat votul în trecut.

Poziții au luat și organizațiile județene conduse de baronii cei mai apropiați de Liviu Dragnea. Organizația din Gorj „își anunță susținerea fără echivoc pentru președintele Liviu Dragnea și actuala conducere a partidului” și anunță pe cei care vorbesc de destrămarea partidului că „din PSD Gorj, trădătorii și oportuniștii au plecat deja”.

„Organizația PSD Olt condamnă atitudinea arogantă, cu care de altfel ne-am obișnuit, a lui Victor Viorel Ponta, un fost membru PSD, rămas fără job, care încearcă să-și câștige capital de imagine, aruncând în spațiul public disensiuni imaginare în rândul organizațiilor locale ale Partidului Social Democrat. Este dezamăgitor față de milioanele de membri și simpatizanți care, acum patru ani, i-au oferit votul de încredere și pe care azi îl înmulțește cu zero, prin atitudinea sfidătoare față de liderii care, în trecut, i-au oferit cel mai mare sprijin electoral”, a precizat Marius Oprescu, potrivit Mediafax.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat, miercuri seară, „atitudinea de șobolan a doi foști premieri ai partidului", referindu-se la plecările din partid din ultima perioadă. Nu a dat nume, dar se poate specula că s-a referit aproape sigur la Victor Ponta și probabil la Mihai Tudose, sau de ce nu, la Adrian Năstase, și el fost premeir PSD și președinte al partidului.

Reamintim că Adrian Năstase a fost deosebit de critic față de intenția lui Dragnea de a muta ambasada României din Israel la Ierusalim. „Nu putem accepta o stiuaţie de fapt ca o situaţie de drept. S-ar putea să vină ruşii şi să spună: «de ce nu acceptaţi situaţia de fapt din Crimeea?». Decizia nu are justificare din punct de vedere al dreptului internaţional. Sunt 13 rezoluţii al Consiliului ONU şi al Consiliului de Securitate. Din punct de vedere politic, poate să existe o anumită justificare. România, ca şi SUA, nu mai poate să invoce statutul de mediator în relaţia dintre arabi şi israelieni, ci a devenit parte în acest conflict, ceea ce ne pune într-o situaţie de adversitate cu lumea arabă. Mai e şi poziţia UE. Noi vrem să preluăm cu succes preşedinţia UE, dar care va fi situţia preşedintelui la Consiliul European când el va trebui să se prezinte cu o situaţie complet diferită faţă de ceilalţi lideri europeni?” a spus Adrian Năstase la Adevărul Life.

Dragnea a ținut să-și asigure susținătorii că cei doi „(...) nu vor reuși (să ia oameni din PSD -n.r.), este vorba de o atitudine de șobolan a doi foști premieri ai partidului. Dar, ca orice șobolan, rod puțin, până la urmă nu se dărâmă casa de la un șobolan sau doi șobolani. Majoritatea este stabilă, avem suficiente voturi, nici pe departe nu vor strânge voturi pentru a trece moțiunea de cenzură, dar eu vreau să punctez încă o dată. Miza finală nu este guvernarea, sunt dispuși să sacriice orice, inclusiv stabilitatea României, pentru ca acele legi să nu fie aprobate ", a declarat, miercuri seară, Liviu Dragnea, la Antena 3.

Fondatorul Pro România, Victor Ponta, a anunțat, miercuri, la Constanța, că formațiunea intenționează să ceară înființarea un grup parlamentar în Camera Deputaților, după ce a ajuns la 10 parlamentari.