Câte libere are un român pe an? Au trecut Rusaliile, vine ziua liberă de 1 iunie

Hotnews a făcut o analiză comparativă a numărului de zile libere din România, comparativ cu cel din alte țări europene, la o zi de la sărbătoarea de Rusalii și înainte de o altă zi liberă: 1 iunie.

O comparație pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică arată că, față de anul 2009, se muncește mai puțin (în număr de ore/salariat) în cele mai multe sectoare ale economiei, scrie Hotnews.ro.

”Eu unul îl știu pe Marius. Angajat la Stat, care a plecat vineri în Thassos. Inițial voia să vină marți la serviciu, după care s-a răzgândit. Și-a sunat șeful de pe insulă și i-a trimis apoi cererea de concediu pe email. Mai voia să stea până pe 4 iunie, ca să-și ”sudeze” săptămîna. "Ori e concediu, ori nu e", zice el si are parțial dreptate. Românii își iau de regula două saptamani de concediu ( prin iulie-august) si restul in perioada Sarbatorilor de iarna sau pentru evenimente personale. In Europa, cam asta e si media concediului- 30 de zile, cu mici exceptii. Austriecii dau cele mai mari concedii (zile libere plus concediu legal) din lume- pana la 43 de zile/an (pentru cei cu peste 25 de ani vechime care beneficiaza de 30 de zile de concediu plus 13 zile decretate libere de catre Stat).Dar , dincolo de concediile astea, cine mai muncește în economie?” - scrie analistul economic Dan Popa.

Se muncește mai mult în bănci și asigurări, în cercetare și în administrația publică. În rest, suntem cam pe minus (2017 față de 2009, repet.), cosntată sursa citată.

România are în medie 2000 de ore pe an de muncă, dar acestea variază evident în funcție de segmentele din economie. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în activitățile recreative și de spectacole (scădere cu aproape 40% în perioada 2009-2017) și în cele privind tranzacțiile imobiliare.

Din punct de vedere economic, concediul tău poate fi o șansa altcuiva. Dacă te duci de pildă într-o pensiune la munte, decizia ta de a pleca în concediu poate fi șansa unui localnic de a-și găsi un loc de muncă pe perioada respectivă (pentru ca angajatorul lui să facă față volumului de activitate în creștere). Comerțul local poate crește la rândul lui dacă te decizi să îți petreci serile în restaurantele din zonă, etc. Iar, în plus, angajatorul tău poate subcontracta altuia lucrări pe care ți le-ar fi dat ție dacă nu ți-ai fi luat zilele libere la care oricum aveai dreptul.Dar să revenim.

Topul țărilor cu cele mai multe ore lucrate anual:

Mexic - 2255 de ore pe an

Costa Rica - 2212

Coreea de Sud - 2069

Grecia - 2035

Chile - 1974

Rusia - 1974

Polonia - 1928

Letonia - 1910

Israel - 1889

Lituania - 1885

Islanda - 1879

Estonia - 1855

Portugalia - 1842

Turcia - 1832

Irlanda - 1820

US-1783

Republica Cehă - 1770

Ungaria - 1761

Noua Zeelandă - 1757

Slovacia - 1740

Italia - 1730

Japonia - 1713

Canada - 1703

Spania - 1695

Slovenia - 1682

UK - 1676

Australia - 1669

Finlanda - 1653

Suedia - 1621

Austria - 1601

Elveția - 1590

Belgia - 1551

Luxemburg - 1512

Franța - 1472

Olanda - 1430

Norvegia - 1421

Danemarca - 1410

Germania - 1363

