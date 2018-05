Reactia Opoziției după decizia CCR: Decizia este de o rară ticăloșie

Opoziția a reacționat foarte dur după decizia CCR de obligare a președintelui Iohannis de a semna decretul de revocare a șefului DNA, Laura Codruța Kovesi, considerțând-o absurdă, motivată politic, și că desființează autoritatea Președintelui ales prin vot direct.

Traian Băsescu a scris pe Facebook că „Dragnea şi Tăriceanu au reuşit implementarea visului USL: «NU AVEM PUTEREA, PÂNĂ NU AVEM JUSTIŢIA.» Curtea Constituţională a adoptat, în conflictul Kovesi - Tudorel Toader, o decizie de o rară ticăloşie.”

Potrivit fostului președinte, „practic, de azi, procurorii marilor parchete sunt subordonaţi guvernului politic, prin Ministrul Justiţiei”.

La rândul său, deputatul USR, Dan Barna scrie tot pe Facebook „Curtea Constituţională a României nu mai este a ţării, ci a Partidului Social Democrat, prin decizia referioare la obligația președintelui de a accepta revocarea șefei DNA”.

Dan Barna îl acuză pe liderul PSD Liviu Dragnea că doreşte scoaterea României în afara Uniunii Europene. "Ce s-a întâmplat astăzi este încă o dovadă că Liviu Dragnea, Tudorel Toader şi ceilalţi acoliţi vor cu orice preţ să ne scoată afară din Uniunea Europeană. Să nu uităm, totuşi, că scoaterea de sub control politic a numirilor de procurori s-a numărat printre condiţiile esenţiale pentru aderarea României la Uniunea Europeană.”

Deputatul USR Cristian Ghinea sustine ca CCR a dat "o decizie absurda prin care desfiinteaza de facto autoritatea presedintelui" si spune ca solutia este depolitizarea Curtii Constitutionale, asa cum a propus USR.

"Aberatie la CCR? Solutia e depolitizarea. Cum a propus USR! CCR da o decizie absurda prin care desfiinteaza de facto autoritatea Presedintelui. Este o urmare fireasca a politizarii permanente a numirilor la Curtea Constitutionala. Solutia USR este simpla: sa putem numi la Curte doar persoane care (indeplinind conditiile de studii si experienta actuale), sa nu fi fost membre de partid in ultimii noua ani", a scris deputatul pe contul sau de Facebook.

Tot de la USR, deputatul Stelian Ion sustine ca, in ultima perioada, Curtea Constitutionala a dat decizii care par sa ajute Puterea, afirmand ca se incearca luarea unor atributii importante ale presedintelui Romaniei.

In plus, el considera ca presedintele nu poate fi constrans in vreun fel sa respecte decizia Curtii.

"Nu exista nicio modalitate de constrangere directa a presedintelui sa se supuna acestei decizii. In mod normal, intr-un stat asezat, aceste decizii trebuie si sunt respectate, acum depinde sa vedem cum vede presedintele si cat de grava i se pare decizia CCR. Este exclusiv mingea in terenul domniei sale", crede Stelian Ion.

Si deputatul PNL Catalin Predoiu spune ca decizia Curtii Constitutionale este fundamental eronata din punct de vedere tehnic juridic, iar sesizarea era inadmisibila.

"In general, ma abtin sa comentez deciziile CCR, nu am facut-o nici atunci cand au fost discutabile, din punctul meu de vedere. Dar, in acest caz, avem o decizie fundamental eronata din punct de vedere tehnic juridic. Sesizarea era inadmisibila. Pe langa faptul ca legea este foarte clara in privinta atributiilor prezidentiale, nu poate exista conflict juridic in interiorul aceleiasi puteri, de aceea, vorbim in teorie de conflict juridic constitutional intre puteri”, a scris, pe Facebook, Catalin Predoiu.

Amintim ca judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.

Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie, si l-a obligat pe președintele Iohannis să semneze decretul de revocare a procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi.