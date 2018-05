Dosarul Microsoft II se întoarce la DNA, a hotărât Tribunalul București

​Judecătorii Tribunalului Bucureşti au decis joi restituirea la DNA a dosarului Microsoft 2, în care sunt judecaţi fostul jucător de tenis Dinu Pescariu şi omul de afaceri Claudiu Florică. Decizia magistraţilor nu este definitivă.

Pe 19 ianuarie, fostul jucător de tenis Dinu Pescariu s-a prezentat la DNA, unde a fost informat că are calitate de inculpat în dosarul Microsoft, pentru spălare de bani. Ulterior, în data de 1 februarie, el a fost trimis în judecată, alături de Claudiu Florică, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, , scrie Agerpres

Potrivit DNA, faptele au fost comise de cei doi în calitate de reprezentanţi ai societăţilor Profinet AG şi Slytehrin Marketing Ltd.

DNA susţinea că, în perioada decembrie 2003 - octombrie 2004, reprezentanţi ai Guvernului au iniţiat şi susţinut proiecte de HG, prin care s-a aprobat încheierea cu Fujitsu Siemens Computers a unui contract comercial de închiriere de licenţe Microsoft, după care s-a aprobat extinderea contractului.

Conform DNA, în cuprinsul hotărârilor respective s-a invocat, în mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru licenţele Microsoft, cu scopul de a favoriza această firmă prin evitarea organizării unei licitaţii publice. Extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe şi pentru produsele educaţionale Microsoft a fost aprobată prin HG 1778 din 21 octombrie 2004, fără a exista un necesar fundamentat.

Prejudiciul calculat de DNA în acest caz se ridică la 66.965.343 USD, în dauna Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Comunicaţiei şi Tehnologiei Informaţiei.

DNA mai arăta că suma de 22.787.515 dolari, reprezentând aproximativ o treime din folosul necuvenit obţinut din infracţiunea de abuz în serviciu de către Fujitsu Siemens Computers, a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost încheiat un contract de consultanţă fictiv între Fujitsu Siemens Computers şi Profinet AG.

"În baza acestui contract, au fost transferate în contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11.05.2004 şi suma de 7.233.510 USD la data de 30.11.2004. În perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesivă în mod fictiv a unor servicii de consultanţă, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd)", susţinea DNA.

Procurorii precizau că persoanele implicate în operaţiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, ultimul fiind şi beneficiarul final al unei părţi din suma de peste 22 de milioane de dolari.

Background

Prabusirea unuia dintre cele mai mari dosare instrumentate de DNA, Microsoft II, in care fusesera inculpati sapte fosti ministri, cu un prejudiciu estimat la 67 milioane de dolari, este o lovitura grea pentru parchetul condus de Laura Codruta Kovesi. Acarul Paun a fost identificat in persoana procuroarei Mihaela Iorga-Moraru, cea data afara din DNA in 2017. Este insa ea singura responsabila?

Dupa 4 ani de la izbucnirea scandalului Microsoft, au fost condamnati la 2,4 ani inchisoare oamenii de afaceri Dorin Cocos si Dumitru Nicolae, fostul ministru al comunicatiilor la 3 ani, iar fostul primar de Piatra Neamt la 6 ani de inchisoare. In megadosarul Microsoft II doi inculpati importanti au fost trimisi in judecata, Claudiu Florica si Dinu Pescariu, in timp ce pentru cei 7 ministri inculpati DNA a retras acuzatiile deoarece faptele s-au prescris.

Din comunicatul DNA reiese ca este vorba de ”neglijenta” sau ”greseala” procurorului care a instrumentat initial dosarul, adica Mihaela Moraru-Iorga, si ca a fost sesizata Inspectia judiciara inca din iulie 2017, dar ca pina acum cazul nu a fost inca discutat.

In 2013, Corpul de control al premierului Victor Ponta sesizeaza DNA cu privire la tunul numit Microsoft si implicarea unor fosti ministri.

Dosarul ajunge la procuroarea Moraru-Iorga care incepe urmarirea penala in rem, iar in septembrie 2014 se cer avize de la parlament sau presedinte ( in functie de caz) pentru declansarea urmaririi penale a celor sapte fosti ministri. Sunt obtinute in aceeasi luna.

Este vorba de Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu - foști miniștri ai educației și Mihai Tănăsescu, fost ministru al Finanțelor, Șerban Mihăilescu, ministru coordonator al SGG, Dan Nica și Adriana Țicău, foști miniștri ai Comunicațiilor. Acuzațiile la adresa acestora au fost clasate.

De aici incolo incep semnele de intrebare. Potrivit comunicatului DNA faptele penale fusesera comise pina in octombrie 2004, data de la care incepe sa curga termenul de prescriere care este de 10 ani. Adica, cel tirziu in octombrie 2014 ministrii ar fi trebuit pusi oficial sub urmarire penala.

Doar ca procuroarea Moraru-Iorga nu face asta, lasa faptele sa se prescrie si declanseaza urmarirea penala in 2015. Adica la aproximativ un an de la prescrierea faptelor. Dosarul era mort inca de atunci.

Interesant este ca ”eroarea” a fost descoperita in 2017, de abia dupa ce procuroarea Moaru-Iorga a fost data afara din DNA in contextul scandalului interceptarilor din sedintele de lucru conduse de Kovesi. Descoperirea ar fi fost facuta de procurorul care a preluat dosarul Microsoft, iar in iulie 2017 este sesizata Inspectia judiciara din CSM in legatura cu aceste nereguli. Aceasta nu a dat insa niciun raspuns de 7 luni de zile, spre deosebire de alte cazuri ”judecate” in maximum o saptamina.

"În legătură cu împrejurarea că față de unele fapte s-a dispus efectuarea urmăririi penale in personam după împlinirea termenului de prescripție, dar și cu privire la alte aspecte legate de modul de efectuare/neefectuare a unor acte, la data de 17 iulie 2017, procurorul șef al DNA a solicitat Inspecției Judiciare să facă verificări sub aspectul respectării normelor de procedură penală de către procurorul de caz care a instrumentat inițial această cauză (mediatizată prin comunicatul nr 1342/VIII/3 din 26 septembrie 2014), pentru a se stabili dacă au fost sau nu săvârșite abateri disciplinare din cele prevăzute de Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor", scrie DNA in comunicat.

Trebuie mentionat ca procuroarea Iorga lucra la dosarul Microsoft – EADS inca din 2012, cind au fost pusi sub urmarire penala Claudiu Florica si alti 5 inculpati, dupa cum reiese din Rezolutia din 5 iulie 2012, semnata chiar de ea.

Desi reiese ca Moraru- Iorga a fost procurorul specializat in dosarul Microsoft inca de la inceput, ea nu a lucrat totusi singura.

In 2016, conducerea Sectiei a II-a din DNA a dispus ca in dosar (care trena nepermis demult), sa mai lucreze procurorul procurorul Adrian George Matei, anchetatorul din cazurile Adamescu şi Hexipharma.

La data de 1 august 2016 a fost delegat sef al Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie ( sectia a II-a) Marius Bulancea, fost consilier al Laurei Codruta Kovesi. Pina atunci sectia a fost condusa de procurorul Claudiu Dumitrescu.

Procurorii ierarhici superiori nu au dreptul sa intervina in dosarele procurorilor din subordine, dar ei avizeaza totusi dosarele din punct de vedere al legalitatii.

Pare putin probabil ca seful de sectie sau procurorul sef sa nu fi stiut in 2014, cind au cerut avizul parlamentului si al presedintelui pentru inceperea urmaririi penale, ca faptele se prescriu peste o luna. La fel, este de neinteles cum sefii ierarhici superiori nu au urmarit acest dosar cu implicatii si prejudicii uriase in asa fel incit sa nu se ajunga la prescrierea faptelor incazul celor sapte ministri.