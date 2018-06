​Ponta: Claudiu Manda a umflat numărul interceptărilor SRI ca pe-o gogoașă la 6 milioane

Fostul premier, spune că-l cunoaște pe Manda, care nu-i prost, dar probabil că e influențat de Olguta Vasilescu, obisnuita cu umflatul pensiilor, sau cel mai probabil, șeful Comisiei de control a SRI a primit ordin de la Liviu Dragnea, ca să scoată „din pix” 6 milioane.

Victor Ponta spune într-o postare pe Facebook că cifrele prezentate joi de Claudiu Manda, care anunţa că șase milioane de români au fost interceptaţi de SRI sunt umflate artificial.

"Nu am inteles povestea de “Ziua Copilului “ spusa de ditamai Presedintele Comisiei de control a SRI Claudiu Manda : de ce sa ajungi “din pix” de la 21.000 de interceptari la 6 milioane - de ce sa cazi in ridicol in loc sa faci lucruri serioase ?!?

Poate e influentat de Olguta care mareste in fiecare zi pensiile la televizor pana nu o sa mai stie bietii pensionari unde sa ascunda atatia bani? Il cunosc bine pe Manda si , lasand la o parte alte defecte, nu e prost deloc - deci inseamna ca a primit un ordin!

Eu cred ca ieri “Seful” Liviu l-a pus sa dea o tiribomba ca sa mai distraga atentia de la scandalul cu demiterea lui Kovesi si de la faptul ca tocmai EL Dragnea - marele luptator “impotriva abuzurilor” - tace ca mortul in papusoi si nu zice nimic sa nu cumva sa o supere pe “prietena Codruta”? Eu stiu si va spun de mult timp ca acolo este un blat intre LD si LCK mediat de “prieteni comuni” - dar sigur ca nu o sa vedeti asta daca va uitati la televiziunea platita de Liviu.

Mie si 21.000 de mandate imi par foarte multe - mai ales ca nu am auzit de mai mult de 2-3 teroristi care sa treaca prin Romania/ daca am avea un sef la Comisia SRI care chiar sa faca treaba ( nu politica de doi bani la ordinele lui Dragnea) ar trebui nu sa umfle cifrele ca pe gogosi ci sa intrebe exact pe ce motiv de “siguranta nationala” au fost interceptati demnitari, parlamentari, ministrii sau sefi de institutii !!! Din pacate la PSD acum se promoveaza in functii doar yesmeni si executanti docili! Pacat", a scris Ponta pe Facebook.