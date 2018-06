Dragnea organizeaza un miting impotriva statului paralel: Sunt institutii sub teroare

Liviu Dragnea a anuntat, luni, ca PSD va face miting impotriva abuzurilor, pentru ca in Romania exista institutii care se afla sub teroare. Este insa posibil ca mitingul să se transforme in unul in care sa se ceara suspendarea presedintelui Iohannis, au declarat suurse din PSD.