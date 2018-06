Camera Deputaților a votat Marele Jaf: Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții

Deputații au votat miercuri legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, în care vor fi incluse 33 de companii de stat și un aport în numerar de 9 miliarde lei. Legea a fost aprobată cu 174 pentru, 98 împotrivă și 3 abțineri.

UPDATE Amendamentul privind suplimentarea listei cu societățile care vor face parte din fond a fost adoptat. Asttel, vor fi 33 de societăți în loc de 23 câte au fost aprobate de Senat. A fost apobat si amendamentul care prevede un aport în numerar de 9 miliarde lei.

Opozitia a contestat in plen legea, dar amendamentele acesteia nu au fost luate in considerare de PSD si nu s-au regasit nici in raportul final depus la Comisia pentru economie. Discursurile celor din opozitie au fost intrerupte sistematic.

Raluca Turcan a declarat ca PNL va contesta legea la Curtea Constitutionala deoarece sunt încălcate trei principii: principiul bicameralismului, principul economiei de piață și principiul liberei concurenței. Raluca Turcan a cerut retrimiterea legii în comisii. Propunerea a fost respinsă.

Victor Ponta a povestit ce discuții a avut anul trecut pe marginea acestui fond. "Am discutat cu domnul prim-ministru Tudose și a zis că 'eu nu semnez așa ceva, că nu am de gând să intru în închisoare'". Nu înțeleg de ce vor mai exista ministerul economiei și ministerul energiei, care vor rămâne doar cu secretarele și cu șoferii”.

*******

Camera Deputaților dezbate, în calitate de cameră decizională, Legea privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, care va fi format din 33 de companii de stat și cu un aport în numerar de 9 miliarde lei.

În cadrul comisiilor, proiectul de Lege a suferit mici modificări față de forma inițială, fără prea multe dezbateri, iar prin cameră va trece și mai rapid. În plus va merge spre promulgare la președintele Iohannis, fără să aibă și avizul obligatoriu din partea Eurostat. Avizul este necesar datorită impactului pe care îl va avea asupra deficitului bugetar.

Așa cum ne-a obișnuit PSD-ALDE, o lege de o importanță covârșitoare pentru economia națională este trecută pe repede înainte, fără să știm în folosul cui este adoptată.

Deputații din opoziție acuză ca este cel mai mare jaf din ultimii 25 ani

Trebuie subliniat că 33 de companii de stat, cele mai importante din România, vor intra total sub control politic. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere vor fi numiți printr-un simplu ordin al ministrului Finanțelor. Consiliul de Supraveghere va numi la rândul său Directoratul, potrivit unor amendamente votate marți în comisia economică din Camera Deputaților.

Comisia economică a mai votat ca să fie adăugate pe lista companiilor ce vor forma fondul și unele care au pierderi, lucru total neacceptat de Eurostat. Aceste companii cu pierderi ar putea afecta eficiența fondului. În forma adoptată de Senat erau 23 de companii rentabile. Deputații au mai adăugat zece, printre care CFR, Poșta Română, Complexul Energetic Oltenia, Uzina Termoelectrică Midia, Telecomunicații CFR SA.

Modificările aduse Legii față de textul votat de senatori și introduse în ultima zi înaintea votului final.

– Capitalul social al FSDI subscris integral crește de la 1,85 miliarde de lei la 9 miliarde de lei. La constituire, statul va vărsa în conturile acestei companii 200 de milioane de lei, urmând ca restul până la 5 miliarde de lei să fie vărsați în următorii 5 ani.

– Numărul companiilor ale căror acțiuni vor face parte din capitalul social al Fondului s-a mărit cu 10, ajungând la 33. Următoarele companii pot fi privatizate după bunul plac al Consiliului de Administrație: Hidroelectrica, pachetul de acțiuni de la OMV Petrom, Antibiotice Iași, Oil Terminal, Nuclearelectrica, CE Oltenia, CFR SA, Poșta Română.

– Dispare filtrul de control al performanței FSDI. Astfel, versiunea legii care se votează azi în Parlament elimină comitetul consultativ care avea rolul unui cenzor al Fondului. Este eliminat articolul din versiunea votată de Senat în 18 aprilie și care statua ”că Indicatorii de performanţă pe termen mediu şi lung se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al statului ca acţionar unic al FSDI, prin consultarea cu un comitet consultativ şi se aprobă de către Guvern, împreună cu strategia investiţională. Comitetul consultativ prevăzut la alin. include 3 reprezentanţi ai Guvernului şi câte un reprezentant al Băncii Naţionale a României, al Autorităţii de Supraveghere Financiară, mediului academic, industriei financiar-bancare, Parlamentului şi societăţii civile. Comitetul se constituie prin ordin al ministrului finanţelor publice”.