Motivarea CCR, publicata azi. Va contine termene si sanctiuni? Vezi controversele deciziei

CCR publică joi motivarea deciziei prin care magistrații au constatat că există un conflict constituțional între Președinție și Guvern, declanșat de refuzul președintelui Klaus Iohannis de a da curs cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, să o revoce pe șefa DNA.

Mai intai, cei noua judecatori constitutionali se vor reuni intr-o sedinta cu usile inchise, unde vor citi decizia care il obliga negru pe alb pe Klaus Iohannis sa o revoce din functia de procuror-sef al DNA pe Laura Codruta Kovesi. Trei dintre judecatorii Curtii, Livia Stanciu (fosta sefa a ICCJ), Daniel Morar (fostul sef al DNA) si Stefan Minea, au facut opinie separata, iar doi dintre magistrati au formulat opinii concurente, scrie Ziare.com.

Apoi, motivarea va fi publicata in Monitorul Oficial, moment in care decizia devine obligatorie. Motivarea este așteptată cu interes de către toți actorii de pe scena politică, de ea depinzând acțiunile viitoare ale președintelui Iohannis, care a afirmat, marți, că va apăra independența procurilor.

Iohannis a precizat însă că ia în calcul să respecte statul de drept, să îl întărească, să aibă grijă ca procurorii să rămână independenţi, cu respectarea Constituţiei, subliniind că articolul din legea fundamentală care spune că procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei nu poate însemna sub nicio formă în subordinea acestuia.

Până în prezent în motivarea deciziei, CCR nu specifica explicit și termenul până la care trebuia să se ia act și să fie adusă la îndeplinire. Nu se știe dacă de această dată nu se va face o excepție pentru ca președintelui să-i fie impus un termen.

De asemenea, marți, senatorul PSD Florin iordache a lăsat să se înțeleagă că în motivarea deciziei, magistrații vor include și sancțiuni în cazul în care Iohannis nu o va revoca pe Kovesi.

Întrebat marţi dacă există vreo sancţiune în lege sau în Constituţie pentru neimplementarea deciziilor CCR, Iordache a spus că sancţiunile vor fi trecute în motivarea deciziei privind revocarea şefei DNA, pe care o va prezenta Curtea în această săptămână: “În această motivare se va preciza şi acest răspuns”.

“Fără îndoială preşedintele va fi cel care va respecta decizia CCR. Din punctul meu de vedere, nu sunt normale atacurile care au venit în ultima perioadă la nerespectarea unei hotărâri a Curţii. Hotărârile Curţii sunt general obligatorii şi, atunci când se publică în Monitorul Oficial, că ne plac, că nu ne plac, ele trebuie respectate, dar şi Comisia de la Veneţia, şi GRECO şi legislaţia europeană au spus foarte clar că o atacurile la CCR nu sunt normale. Să aşteptăm cu deplină încredere motivarea de joi şi cu toţii trebuie să respectăm acea motivare", mai spunea Florin Iordache.

Decizia Curtii, care practic il scoate pe presedinte din procedura de revocare a procurorilor-șefi, a fost criticata amplu de mai multi lideri ai opozitiei, printre care fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL Ludovic Orban si de lideri ai USR, dar si de societatea civila si de foruri internationale.

Astfel, ea contravine in mod evident echilibrului puterilor in stat in tara dvs si independentei sistemului judiciar, a spus seful structurii anticoruptie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Drago Kos.

Revocarea sefei DNA nu a declansat insa, doar acest conflict intre puterile statului, pe care CCR il considera unul constitutional.

Miercuri, judecatoarea CCR Livia Stanciu a refuzat sa aprobe o sesizare pe care CCR a trimis-o Comisiei de la Venetia si in care denunta atacuri indreptate asupra ei, in contextul deciziei luate in cazul revocarii lui Kovesi. Stanciu a amintit ca a votat, de principiu, decizia CCR de a sesiza forurile internationale, dar ca textul ulterior al sesizarii era diferit de ceea ce forul constitutional votase.

Amintim ca marti, CCR a anuntat ca va sesiza Comisia de la Venetia, Secretarul General al Consiliului Europei si Presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile impotriva CCR, dupa decizia care o vizeaza pe Kovesi.

CCR a denuntat atacurile prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea institutiei.