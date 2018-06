Ce este tomografia computerizata pentru realizarea unui tratament cu implant dentar?

Daca ai unul sau mai multi dinti lipsa si doresti inlocuirea acestora printr-o modalitate extrem de rapida si eficienta, citeste acest articol si descopera cum poti obtine rezultatele dorite in timp record! Asigurand precizie maxima si o rata de succes a osteointegrarii de 100%, serviciile de implantologie digitalizata disponibile la Clinicile Dr. Leahu Bucuresti-Pitesti reprezinta solutia optima pentru restaurarea danturii.

Un tratament cu implant dentar presupune o interventie laborioasa, ce consta in 3 etape principale. Acestea sunt:

- inserarea implantului dentar propriu-zis in osul mandibular sau maxilar, in functie de caz (acesta este o piesa din titan, reprezentand practic o „radacina” artificiala ce urmeaza sa fie baza unei noi coroane dentare);

- atasarea bontului protetic de vindecare, dupa 6 luni de la operatie (aceasta componenta face legatura intre implant si coroana);

- montarea coroanei dentare finale (partea vizibila a lucrarii, cu rol estetic si functional deopotriva).

Asadar, un tratament cu implant dentar are menirea de a reda integritatea dentitiei, oferind un zambet aspectuos si o dantura perfect functionala. Complexitatea unei astfel de proceduri consta atat in etapele prezentate mai sus, in linii mari, cat si in tehnologia avansata pe care medicul implantolog o foloseste astfel incat sa asigure pacientului rezultate precise. Iar cand vine vorba de precizie, nu exista nimic mai sigur si eficient decat tehnologia digitalizata. Spre exemplu, tomografia computerizata pentru stabilirea unui plan de tratament cu implant dentar. Ce este aceasta si cum functioneaza? Afla in continuare!

Evaluarea cavitatii orale

In primul rand, pentru a stabili conditiile in care pacientul poate beneficia de un tratament cu implant dentar este nevoie de o consultatie preliminara. Astfel, tomografia computerizata e o investigatie imagistica non-invaziva si nedureroasa, care ofera imagini de inalta calitate si detalii minutioase ale cavitatii orale a pacientului pentru un diagnostic 100% real.

Stabilirea nevoilor exacte ale pacientului

Tomografia computerizata contribuie fundamental la stabilirea unui plan de tratament cu implant dentar pana in cele mai mici detalii. Pentru acest lucru, procedura de investigatia imagistica se realizeaza atat inaintea implantarii, cat si dupa. La prima investigatie se stabilesc detalii precum:

- dimensiunea osului in care urmeaza sa fie inserat implantul dentar si daca e nevoie de aditie osoasa sau ridicarea membranei sinusale;

- starea tesuturilor moi;

- raporturile anatomice ale principalilor nervi;

- stabilirea axului de insertie a implantului etc.

Prevenirea complicatiilor si riscurilor post-operatorii

Totodata, prin intermediul tomografiei computerizate medicul stomatolog poate evalua riscurile implantului dentar, precum si eventualele complicatii ulterioare. Mai mult, acesta are posibilitatea de a depista tumorile sau infectiile de la nivelul cavitatii bucale. Iar pentru monitorizarea evolutiei si a osteointegrarii implantului dentar este recomandat sa repeti tomografia dupa operatie.

Rapiditate si eficienta garantata, cu minim de radiatii

Pentru a beneficia de o tomografie computerizata nu este nevoie sa te pregatesti in vreun fel in prealabil. Tot ce trebuie sa faci este sa te prezinti la clinica fara obiecte metalice pe tine (bijuterii, ochelari, agrafe de par si alte accesorii). Procedura dureaza aproximativ 20-40 de secunde, implicand o doza de radiatii mult mai mica decat doza emisa de tomograful clasic.