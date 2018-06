PSD anunță că închide stația de metrou Victoriei sâmbătă. Metrorex nu știe nimic

Sâmbătă este o zi cu multe evenimente în București, dar unul singur este de natură a bloca o stație de metrou și nu oricare, ci pe cea mai mare și intens circulată: Piața Victoriei, punct de legătură pentru toate zonele din București.

Evenimentul vinovat de restricție este mitingul PSD. Interesant este că PSD și-a anunțat susținătorii care vor fi prezenți în fața Guvernului, la mitingul despre împotriva nu se știe clar ce, că stația de metrou Victoriei va fi blocată. Nu și Metrorex, însă, regia care administrează metroul București.

"Deplasarea cu metroul se va putea face pana la statiile de metrou Piata Romana, Aviatorilor, Stefan cel Mare si Gara de Nord (statia de metrou Piata Victoriei fiind inchisa din motive de securitate", se arata intr-un document intern semnat de secretarul general al PSD, Marian Neacsu, care a aparut in presa de doua zile.

De la aparitia documentului in spatiul public, Metrorex nu a dat niciun anunt oficial pe aceasta temă, pentru că PSD a omis să-i informeze și pe ei, așa cum rezultă din comunicarea scrisă și telefonică pe care a purtat-o cu jurnaliștii de la Ziare. com.

In ce priveste circulatia metroului, Metrorex spune ca nu are de gand sa inchida statia Victoriei, insa lasa deschisa posibilitatea sa o faca daca se impune "pentru securitatea calatorilor".

"Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., statia Piata Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu reprezentantii institutiilor abilitate in asigurarea ordinii si sigurantei publice. Decizia de inchidere a statiei va fi luata doar la solicitarea acestora, pe perioada limitata, si numai in vederea asigurarii sigurantei calatorilor", se arata in raspunsul Metrorex la solicitarea Ziare.com.

Adică, mai pe scurt: dacă PSD dă ordin, Metrorex se execută!

Metrorex mai anunta totodata ca va suplimenta si numarul de trenuri, daca situatia o va impune.