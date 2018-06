PNL s-a decis: Pe 20 iunie depune moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca pe 20 iunie partidul sau va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.

Orban: Dragnea şi-a arătat în ultimele zile faţa retrogradă, chipul schimonosit care nu are nicio legătură cu România europeană. Ameninţarea fără precedent la adresa procurorilor este un gest incredibil

"Am aprobat de principiu textul motiunii de cenzura. Va fi adus la forma semifinita a PNL pana maine (marti - n.red.) la ora 17.00. In baza acestui text, vom discuta cu toti ceilalti parteneri care vor veni sa sustina motiunea de cenzura. Suntem deschisi la completarea acestui text, suntem deschisi la imbunatatirea, la introducerea de noi teme si motive care sa stea la baza motiunii de cenzura.

De asemenea, am stabilit ca si calendar depunerea motiunii de cenzura aproximativ in jurul datei de 20 iunie. Am discutat si despre stadiul negocierilor si mai ales de toate discutiile si intalnirile pe care urmeaza sa le avem in cursul acestei saptamani", a declarat Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a catalogat afirmaţiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la procurorii care vor cerceta plângerea penală depusă împotriva premierului, ca fiind "un gest incredibil" şi a spus că este "inadmisibil să intimidezi procurori care îşi desfăşoară activitatea în baza legii”. De asemenea, Orban afirmă că poziţiile anti-NATO şi anti-UE îl pun pe Dragnea în “adevărata lumină” şi îl cataloghează ca fiind “un personaj vetust, omul cu şobolanii, care vede numai şobolani în jurul lui”, în acest sens sfătuindu-l să se lase de politică şi să se apuce de deratizare.

„Ameninţarea, intimidarea fără precedent la adresa procurorilor, pe care a făcut-o la o emisiune televizată este un gest incredibil, care îl descalifică ca om politic într-o democraţie. Este inadmisibil să intimidezi, să ameninţi procurori care îşi desfăşoară activitatea în baza legii şi care au obligaţia legală să cerceteze orice sesizare care este depusă la Parchet”, a susţinut Ludovic Orban.

Orban a catalogat felul în care a vorbit Liviu Dragnea despre cei care protestează împotriva PSD ca fiind "calificative incredibile" şi greu de imaginat.

"Calificativele incredibile la adresa cetăţenilor români care au ieşit să protesteze împotriva agresiunii politice permanente a PSD împotriva justiţiei, independenţei justiţiei. Calificativele greu de imaginat la adresa acestor cetăţeni arată situaţia în care acest om nu are niciun fel de respect asupra niciunui cetăţean român, care îndrăzneşte să exprime o opinie”, a mai adăugat acesta.

Totodată, liderul PNL spune că poziţiile anti-NATO şi anti-UE îl pun pe Dragnea în “adevărata lumină” şi îl cataloghează ca fiind “un personaj vetust, omul cu şobolanii, care vede numai şobolani în jurul lui”, în acest sens sfătuindu-l să se lase de politică şi să se apuce de deratizare.

“Poziţiile anti-NATO şi anti-UE ale preşedintelui Dragnea îl pun în adevărata lumină pentru că astea. Liviu Dragnea este împotriva apartenenţei României la UE şi NATO. Dragnea nu înţelege că România este membră UE, membru al NATO şi că datorită poziţiei noastre de membră UE şi NATO avem nişte obligaţii, pe lângă foarte multele drepturi pe care le avem. Obligaţii pe care trebuie să le respectăm ca ţară şi că niciun lider politic nu poate să calce în picioare democraţia, principiile fundamentale care stau la baza funcţionării statului de drept şi de asemenea nu poate să calce în picioare independenţa justiţiei. Ceea ce face zi de zi acest personaj vetust, omul cu şobolanii, care vede numai şobolani în jurul lui şi pe care îl sfătuiesc să se lase de politică şi să se apuce de deratizare, dacă tot vede numai şobolani în jurul lui”, a mai explicat el.

Ludovic Orban somează PSD să se delimiteze de declaraţiile lui Liviu Dragnea, în caz contrar PSD riscă să fie considerat un partid anit-NATO şi anit-UE.

“Somez conducerea PSD să ia poziţie imediat să se delimiteze de declaraţiile acestui iresponsabil care simte că i se apropie sfârşitul şi care este în stare să facă orice este posibil ca să scape de urmările faptelor sale ilegale. Altfel întreg PSD riscă să fie considerat aşa cum este considerat Dragnea, un partid anti UE, anti-NATO”, a conchis Orban.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a cerut Inspecţiei Judiciare să facă verificări cu privire la afirmaţiile liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru a stabili dacă a fost afectată independenţa sistemului judiciar. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică la Antena 3 că a fost "coordonat” şi este "o acţiune clară, comandă de la Iohannis” faptul că lui Daniel Horodniceanu i-a fost prelungit mandatul de procuror şef al DIICOT, interimar, în contextul în care preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru înaltă trădare.

Dragnea a afirmat că speră ca niciun procuror "să nu rişte atât de mult" să dea curs acestei "demenţe”, afirmând că "foarte mulţi procurori riscă să plătească greu". De asemenea, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) şi Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) au făcut un apel către "toate persoanele interesate" să conştientizeze că problemele din justiţie se rezolvă instituţional, prin proceduri legale, şi nu în stradă, numărând protestatarii pro sau contra unei teme care priveşte justiţia. Asociaţiile magistraţilor mai spun că este inacceptabil că persoane care ocupă funcţii de conducere la vârful statului român să îşi folosească influenţa pentru a pune presiune asupra judecătorilor chemaţi să soluţioneze cauze în care aceştia sunt judecaţi.