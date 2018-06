Senatorii, generoși cu aleșii locali: Pensii speciale și liber la activități comerciale

Cu 85 de voturi „pentru”, 21 „împotrivă” și 11 abțineri, Senatul a adoptat noul Cod Administrativ, prin care alesii locali de după 1992 vor o pensie speciala în limita a trei mandate și pot avea afaceri ca persoana fizica autorizata (PFA), interprindere individuala sau familiala.

In timpul dezbaterilor a avut loc un conflict intre senatorul PSD Claudiu Manda si senatoarea USR Florina Presada.

Presada a sustinut ca acest Cod administrativ este un proiect foarte costisitor pentru romani, iar nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil daca cei chemati sa ia aceste decizii "nu ar fi avut de platit pe cei care slujesc".

"Dupa amendamentele adoptate in Comisia speciala pentru Codul administrativ, am aflat ca este si un proiect foarte costisitor pentru romani, pentru ca ne costa pensiile speciale pentru primari o suta si ceva de milioane de euro anual pentru cei care au avut minim un mandat.

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil daca cei chemati sa ia aceste decizii nu ar fi avut de platit pe cei care slujesc aparatului de partid. Cum ar fi fost posibil un miting ca cel din weekend?", a spus Presada.

In replica, presedintele de sedinta, senatorul PSD Claudiu Manda, i-a taiat microfonul senatoarei USR Florina Presada si a facut referire la o expresie jignitoare pe care deputatul PSD Liviu Brailoiu i-a adresat-o acesteia intr-o sedinta din plenul Camerei Deputatilor, in decembrie 2017: ”Prințeso, s… p…”, i-a spus Brăiloiu când senatoarea USR i-a dat drept cadou de sărbători un exemplar din ”Ferma animalelor”, de George Orwell.

"Rugamintea colegilor era sa va adresez rugamintea de a cere scuze PSD-ului pentru jigniri. Nu cred ca o sa o faceti, motiv pentru care ramane cum a spus domnul Brailoiu. Va rog sa mergeti in banca", a spus Claudiu Manda.

Ulterior, Presada i-a spus lui Manda: "Avem o problema ca nu aveti bun simt. Aveti foarte multe senzatii, cand ar trebui sa aveti certitudini".

Amendamentele adoptate în noua lege:

"Persoanele alese incepand cu anul 1992 de catre cetateni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect si liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare, ale varstei standard de pensionare redusa asa cum sunt prevazute in Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cele prevazute de alte legi speciale au dreptul, la incetarea mandatului, la o indemnizatie pentru limita de varsta de la data la care li se acora drepturile de pensie pentru limita de varsta, dar nu mai devreme de data incetarii mandatului aflat in derulare", se arata in amendamentul adoptat de Comisie.

O alta modificare le permite alesilor locali sa aiba calitatea de persoana fizica autorizata sau de persoana care exploateaza o intreprindere individuala sau o intreprindere familiala.

De asemenea, potrivit propunerii, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta prevazut la al. 1 se acorda in limita a trei mandate si se calculeaza ca produs al numarului lunilor de mandat cu 0.40% din indemnizatia bruta lunara aflata in plata.

Totodata, pentru mandate incomplete, indemnizatia pentru limita de varsta se calculeaza proportional cu perioada de mandat efectiv exercitata, dar nu mai putin de un mandat complet de primar, viceprimar, presedinte si vicepresedinte de consilii judetene. Indemnizatia pentru limita de varsta se cumuleaza cu orice tip de pensie stabilita in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.

Senatul a avut calitate de prima Camera sesizata, urmand ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor. Ulterior, proiectul de lege merge spre promulgare la presedinte.