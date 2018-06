Șobolanii lui Dragnea

Fără a fi reprodus de mass-media, discursul public al urii nu produce efect.

Manifestația de partid organizată în Piața Victoriei pe resurse publice de PSD/ALDE a instituit discursul urii ca retorică de stat. S-au auzit în toate cuvântările amenințări, exprimări revanșarde, referiri ostile la grupări și instituții, stigmatizarea unor persoane publice, incitări la ură. „Trebuie să le dăm o lecție mincinoșilor!“, a cerut Gabriela Firea, primarul Capitalei, și a adăugat: „Nu putem trăi cu tirania minorității!“. A băga spaima în oase face parte din strategia utilizării hate speech pentru a produce insecuritate și oportunism: „Nimeni nu este în siguranță. În mod absolut, toată lumea poate fi vizată și acest lucru ar putea duce la o condamnare“, declara condamnatul penal Liviu Dragnea, aflat încă la butoane. Amenințările vătafului PSD au curs amplificate în studioul Antenei 3: „Noi am făcut mitingul ăsta din mai multe motive, de a protesta împotriva acestui sistem odios, pe care îl gestionează o mână de securiști, patronat de Klaus Iohannis și toți ceilalți. Un alt motiv este că am fost provocați. Nu te poți aștepta ca un partid ca PSD, să-l ameninți, să-l jignești, să-l insulți și să te aștepți că nu reacționează. Ăsta a fost mitingul mic. Va fi un miting uriaș, într-o altă locație“. Stimularea conflictelor sociale de către partidele aflate la putere este cel mai periculos aspect al manifestării în conjunctura actuală, a unei societăți divizate aflate în tensiune.

Toate acestea s-au petrecut nu în condițiile unei campanii electorale, ale unei competiții politice, ci de la tribuna alianței aflate la guvernare care a reușit, prin forțarea limitelor democrației, să își subordoneze majoritatea instituțiilor. Tocmai de aceea, e greu de înțeles pentru privitorii din exterior care este rațiunea mobilizării unui număr mare de oameni din zonele unde PSD și ALDE au filiale. Dialogul dintre o jurnalistă și șeful PSD, imediat după miting, dezvăluie prin intimidarea conținută scopul personal al desfășurării de forțe, scop legat de pronunțarea sentinței în procesul de corupție al inculpatului Dragnea: „L.D.: Aş fi vrut să nu avem acest miting, aş fi vrut să nu avem motivul pentru miting, aceste abuzuri nenorocite, pe care lumea nu le mai suportă. Rep.: Veţi reuşi să stopaţi aceste abuzuri? L.D.: Mergem până la capăt. Rep.: Ce înseamnă asta? L.D.: O să vedeţi. Rep.: Speraţi că se va schimba ceva după acest miting? L.D.: Eu zic că ar fi bine să înţeleagă toată lumea“. Adică instanța, în traducere liberă.

Și mai greu de priceput este identitatea „statului paralel“ - „Statul paralel este cel mai mare dușman al nostru“, accentua Călin Popescu Tăriceanu la mitingul desfășurat sub sloganul „Jos statul paralel!“ - abstracțiunea care contravine definițiilor hate speech. Obiectul incitării la ură este îndeobște un grup identificabil - etnic, religios, demografic etc. - supus discreditării și stigmatizării. În discursul nazist evreii trebuiau suprimați ca niște „șobolani“ respingători care spurcau neprihănirea rasei ariene. Viktor Orbán a găsit un chip pentru a propaga ură în societatea ungară, unde există un antisemitism subiacent: George Soros. Presa afiliată a utilizat același stigmat de „șobolan“ pentru miliardarul american, evreu de origine ungară, expus pe uriașe panouri la Budapesta ca inamic ce trebuie nimicit printr-o lege anti-Soros. Pentru Liviu Dragnea, protestatarii mișcării #REZIST sunt „șobolanii“ care trebuie extirpați din societate, împreună cu finanțatorii lor - NATO, UE și multinaționalele. A mai folosit apelativul de „șobolan“ pentru Ponta când i-a devenit inamic, dar și pentru fostul premier Tudose, fără să îl nominalizeze: „Nu vor reuşi [să ademenească oameni din PSD], este vorba de o atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului. Dar, ca orice şobolan, rod puţin, până la urmă nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani“. Discursul urii indică întotdeauna dușmanul care trebuie degradat și anulat împreună cu valorile sale și cu instituția pe care o reprezintă. Țintele indicate de PSD la miting au fost Laura Codruța Kövesi, Klaus Iohannis, Traian Băsescu, Ludovic Orban și în general oponenții politici, precum și justiția care s-a atins de corupții din politică, cărora Puterea le spune „stop“. Adică scutire de pedeapsă pentru politicieni.

Fără a fi reprodus de mass-media, discursul public al urii nu produce efect. Analiza burtierelor din timpul mitingului PSD/ALDE publicată de paginademedia.ro demonstrează cât de nocivă este afilierea politică a televiziunilor de știri. RTV și Antena 3 s-au întrecut în a amplifica mesajele resentimentare comandate: „Miting uriaș al PSD împotriva abuzurilor. Apărătorii cătușelor tremură“, titra RTV cu Antena 3 în tandem: „Gata cu poliția politică! Detonăm bomba cu Kövesi“. În 2013, Horia-Roman Patapievici, el însuși victimă a incitării la ură, explica potențarea dușmăniei în societatea românească prin aportul toxic al presei politizate: „E primul lucru: faptul că aceşti oameni au îndrăzneala urii lor. Ceea ce e foarte periculos. Poţi să urăşti, dar să nu ai îndrăzneala urii tale. Al doilea lucru este impermeabilitatea la argument... Acum, există un soi de prozelitism al celor care detestă. Oamenii care detestă astăzi au căpătat curaj. Teza mea este că au căpătat curaj din cauza televiziunilor care incită“.