Valeriu Stoica: La numirea judecatorilor CCR ar trebui indepartat criteriul politic

PSD a organizat un miting pentru „a pune presiune pe Justiție” și nu se poate accepta ca un partid și să atenteze la independența Justiției, câtă vreme sistemul posedă instrumente specifice de corectare a eventualelor erori, consideră fostul ministrul al Justiției Valeriu Stoica, într-un interviu acordat Ziare.com.

Valeriu Stoica consideră că este „ridicol” să considerăm că UE și NATO au finanțat „statul paralel” în România, așa cum afirmă coaliția aflată la putere. De fapt aliații externi nu fac decât să ne ceară să respectăm obligațiile pe care ni le-am asumat.

„Discursul pe care il practica anumiti politicieni de la un timp, privind "statul paralel", este de fapt un discurs care incearca sa pastreze in Romania reguli care nu mai sunt compatibile nici cu UE, nici cu NATO”, spune Valeriu Stoica.

Valeriu Stoica spune despre decizia CCR privind revocarea procurorului șef al DNA că "dezechilibreaza raporturile dintre ministru si presedinte", lucru care "nu este benefic pentru independenta procurorilor", dar că ea ar trebui respectată, pentru că altfel am intra „intr-o zonă de dezechilibru sonstituțional”.

„Decizia CCR pronuntata recent este, din aceasta perspectiva, un regres in ceea ce priveste clarificarea statutului procurorilor, pentru ca ea reda ministrului atributia de a interveni in cariera procurorilor cand e vorba de numirea lor in functii importante. Mai mult, aceasta decizie slabeste rolul presedintelui in cadrul acestui mecanism de numire/revocare in functii importante. Anterior, ministrul propunea, dar decizia era la presedinte. Presedintele trebuie sa aiba posibilitatea sa aprecieze si pe fond, nu e vorba doar despre simple chestiuni de oportunitate. Speranta mea este ca in viitor insasi Curtea va reveni asupra acestei interpretari, nu ar fi prima data”, explică fostul ministru al Justiției.

"In politica, cel mai mic rau posibil este si cel mai mare bine posibil. (...) Nu viziunea anti-sistem e de natura sa duca la rezolvarea problemelor. Un sistem devine mai bun daca este perfectionat, amendat, regandit. A nega sistemul pur si simplu, cel putin cand e vorba despre democratia constitutionala, nu duce la nimic bun", afirma Valeriu Stoica, fost ministru al Justitiei in trei guverne, profesor de drept civil la Universitatea Bucuresti, avocat si fost presedinte al PNL, intr-un interviu acordat Ziare.com.