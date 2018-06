Tăriceanu spune că Vlase ar fi potrivit pentru conducerea SIE, dar nu s-a stabilit în coaliție

Călin Popescu Tăriceanu crede că Gabriel Vlase, nominalizat de preşedintele Iohannis pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe este persoana potrivită, spunând că este un om care i-a făcut o impresie bună și nu are rezerve față de loialitatea acestuia.

"O să ne vedem în cadrul Coaliţiei (pentru a discuta despre nominalizare - n.r.). Eu cred că domnul Vlase are experienţa necesară pentru că a condus Comisia de supraveghere a SIE, îl cunoaştem, e colegul nostru, e vicepreşedinte la PSD, are o funcţie importantă la Cameră. Am lucrat cu el în ultima perioadă poiectul de lege referitor la statutul Casei Regale (...). Gabi Vlase s-a ocupat cel mai mult de chestiunea asta. E un om care mie mi-a făcut o impresie foarte bună şi cred că ar fi potrivit ( la conducerea SIE – n.r.)", a explicat preşedintele Senatului într-o conferinţă de presă, potrivit news.ro.

Întrebat despre posibila amânare a calendarului de numire a lui Vlase, Tăriceanu a spus că acesta nu a fost stabilit. „Nu s-a stabilt un calendar. Nu am discutat cu domnul Dragnea nici neoficial”, a spus el.

El crede că tipul de nominalizare făcută de Iohannis se datorează faptului că șeful statului și-a dat seama că altfel propunerea sa nu ar fi trecut de votul Parlamentului.

”Eu cred că preşedintele şi-a dat seama de următorul lucru, şi anume că, dacă ar fi venit cu o altă propunere, care să nu fie din cadrul PSD sau al Coaliţiei, nu ar fi avut nicio şansă să treacă prin Parlament”, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

Iniţial, vineri, Tăriceanu se declara surprins de nominalizarea lui Gabriel Vase la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE), spunând că este sigur ceva aranjat, că „prea e picată aşa din senin” această propunere.