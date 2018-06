Tia Șerbănescu: Atenție Daddy, n-aduc anii ce aduc șobolanii!

Drept care Dragnea luptă acum pe față cu UE și SUA care-i “adopează” (cum zicea Ilici în ’90) pe adversarii din stradă, din politică și de la “televiziunle cu epoleți”. Ce înseamnă să vorbești de funie în casa spânzuratului! Vorbe fără rost: epoleți sunt peste tot. Uite, Iohannis l-a propus șef la SIE pe Gabriel Vlase de la PSD deși PSD îl amenință cu suspendarea (fără referendum) dacă nu o revocă pe Kovesi. Altfel spus, Iohannis va fi condamnat o lună cu suspendare timp în care interimarul Tăriceanu și monstruoasa coaliție vor pune mâna și piciorul pe tot ce vor. Proaspăt achitat și vechi acoperit, Ponta susține că ”Dragnea speră într-un blat” pentru 21 iunie când are sentința la ICCJ:”dacă-i iese blatul nu mai face nimic, dar dacă nu-i iese aruncă țara în aer”. Pare portretul teroristului. Iohannis însă nu se teme de suspendare “fiindcă nu există temei”. De parca PSD mai are nevoie de temei când are majoritatea. Deocamdată Iohannis mai are “un pic de citit “ din motivarea CCR la decizia revocării lui Kovesi. Creația CCR are 133 de pagini, fără ilustrații, și este mult mai lungă decât Constituția. Practic CCR rescrie Constituția la dictarea PSD. Astfel “în interpretarea gramaticală” a CCR faptul că “președintele revocă la propunerea ministrului” înseamnă că execută – deși în orice interpretare o propunere poate fi acceptată sau nu. Dar nici gramatica nu mai e independentă. Văzând că “ PSD încearcă să amputeze puterile președintelui “, Iohannis a ieșit la bătaie cu “politicianul infractor” care amenință procurorii la Tv “după ce a convocat un miting mediocru antijustiție”. Oho, a zis Daddy, “ăsta a fost miting-ul mic”. Cel mare abia urmează. Serios? A mai învățat Firea o strofă de Eminescu? I-o sugerăm pe cea despre “nebuni și mișei”, poate se regăsește în ei – căci după ce a încercat să fure ceva din gloria Simonei Halep cocoțându-se pe scenă când campioanei de la Roland Garros i se cânta imnul la Arena Națională și după ce suporterii marii sportive au huiduit-o copios pentru gestul ei de neam prost, Firea și PSD au pretins că huiduielile erau pentru Simona. Cât jeg! Ce minți perverse! Se cunoaște că Firea și-a făcut educația la Antena 3, sub Felix și printre manipulări. Dar ăsta-i PSD și asta îi e firea: abuzivă. Vești bune însă pentru politicienii infractori: ICCJ (condusă de Cristina Tarcea recent cadorisită și ea de PSD cu reședința de serviciu) l-a achitat și pe Ghiță. Așadar Ghiță este nevinovat. Iar justiția este harcea-Tarcea. Dragnea ne-a anunțat însă că “PSD va merge până la capăt” în această direcție. La cât de proaste sunt drumurile, ca să ajungă acolo ar trebui să plece chiar acum. Noi am ajuns deja la capătul răbdării.