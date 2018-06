Politico.ro: Dragnea da dureri de cap Bruxelles-ului. Romania pe drumul ”iliberalismului”

Editia de Europa a Politico.eu analizeaza evolutia liderului PSD, Liviu Dragnea, considerat liderul de facto al Romaniei, desi nu este premier. Temerile Bruxelles-ului sunt ca Dragnea va duce tara in directia ”iliberala” pe care merg deja Polonia si Ungaria.

De cand PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, Dragnea a fortat demisia a doi prim-ministri, a coordonat o reforma controversata a sistemului judiciar si a provocat furia altor politicieni romani sugerand mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, scrie publicatia citata. In functie de ceea ce se va intimpla in urmatoarele saptamini, ingrijorarea de la Bruxelles ar putea creste.

Motivul? Dragnea a intensificat presiunile asupra Justitiei pe masura ce se apropie data sentintei sale intr-un nou dosar de coruptie, iar Guvernul PSD incearca sa o inlature pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA. Dragnea a amenintat chiar cu suspendarea presedintelui, daca Iohannis nu va merge mai departe cu demiterea lui Kovesi, scrie Politico.ro.

Mai mult, Dragnea promoveaza teoria ”statului paralel”- o conspiratie a serviciilor secrete, procurorilor si judecatorilor care incearca sa dea jos guvernul. A acuzat chiar si Uniunea Europeana si NATO de sustinerea acestui ”stat paralel”.

Liderul PSD este descris ca fiind "un barbat cu par grizonant, in varsta de 55 de ani, cu mustata si care conduce camera inferioara a Parlamentului dintr-un birou impunator aflat in cladirea construita de dictatorul Nicolae Ceausescu".

Opozitia din Romania si societatea civila sustin ca reforma justitiei are ca scop rezolvarea problemelor cu legea ale lui Dragnea, se arata in articol.

Desi Comisia Europeana s-a aratat ingrijorata de modificarile aduse Legilor Justitiei, Dragnea a negat ca l-ar ajuta pe el personal.

"Suntem interesati ca drepturile si libertatile fundamentale sa fie respectate. Vrem ca fiecare cetatean din Romania sa aiba un proces corect si dreptul la aparare si la garantarea prezumtiei de nevinovatie", a declarat Dragnea pentru Politico.

"Sub conducerea PSD, Romania respecta cu fermitate principiile europene, urmeaza interesele europene dar, la fel care oricare alta tara din UE, se gandeste la propriile interese ca facand parte dintr-un interes comun", a adaugat Dragnea.

Liderul PSD a vorbit pentru Politico si despre dorintele sale privind Uniunea Europeana: "Nu cred ca este exagerat sa dorim ca Romania sa devina o voce importanta, un partener respectat. Este mai bine pentru UE sa aiba un partener onest si previzibil, decat unul mut si plin de frustrari".