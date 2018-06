Cine sunt judecătorii care l-au condamnat pe Dragnea. Doi au vrut condamnare. Unul, achitare

Completul care l-a condamnat joi la închisoare pe Liviu Dragnea este format din trei judecători. Președintele completului este judecătorul Ștefan Pistol (foto). Din complet mai fac parte judecătorii Constantin Epure și Geanina Arghir. Judecătorul Ștefan Pistol este cel care a avut o opinie separată.

Judecătorul Ştefan Pistol a făcut parte din completul care l-a achitat pe 14 iunie pe Sebastian Ghiţă în dosarul în care a fost inculpat alături de șefi de parchete și de poliție.

A făcut parte şi din completul care l-a achitat pe Ghiţă în dosarul cu fostul primar al Ploieştiului, Iulian Bădescu. Alături de Geanina Arghir au făcut parte din completul care l-a achitat anul trecut în instanța de fond pe Sebastian Ghiță într-un proces de corupţieîn care mai este vizat și fostul primar al Ploieştiului, Iulian Bădescu. DNA a făcut recurs care se judecă acum la completul de 5 judecători de la Curtea Supremă.

A făcut parte din completul care l-a achitat pe președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, în procesul de mărturie mincinoasă privind retrocedarea fermei Băneasa.

A făcut parte din completul care l-a achitat pe Gigi Becali în două dosare. Ulterior, la completul de 5 judecători prezidat de fosta șefă a ICCJ, Livia Doina Stanciu, Becali a fost condamnat.

Face parte din completul care îl judecă pe Gabi Oprea în dosarul DIPI. În acest din urmă dosar, judecătorul Pistol a făcut cerere de abţinere întrucât în 2001 era militar, preşedinte al Curţii Militare de Apel şi a urmat cursurile Colegiului Naţional de Apărare unde Gabi Oprea era profesor. „Pentru a evita orice suspiciuni în legătură cu imparţialitatea subsemnatului în soluţionarea cauzei penale apreciez că se impune formularea cererii de abţinere”, a scris judecătorul Pistol în cererea de abţinere. Solicitarea i-a fost respinsă însă de judecătoarea Rodica Aida Popa, fostă vicepreşedinte a ICCJ.

A făcut opinie separată în procesul liderului PNL, Ludovic Orban, în sensul condamnării acestuia la 1 an de închisoare cu suspendare.

Magistratul Constantin Epure a făcut parte din completul care l-a condamnat miercuri pe Dan Șova la trei ani de închisoare cu executare în dosarul CET Govora pentru trafic de influenţă.

Liviu Dragnea, condamnat de Curtea Supremă la 3 ani și 6 luni de închisoare cu EXECUTARE

Curtea Supremă a decis joi condamnarea liderul PSD Liviu Dragnea la trei ani și șase luni de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă. Dragnea mai are o condamnare definitivă, la doi ani cu suspendare, în dosarul Referendumului.

Sentințele date joi de instanța de fond:

Liviu Dragnea - achitat pentru fals intelectual sub forma instigării la fals intelectual, dar condamnat pentru instigare la abuz în serviciu - 3 ani și șase luni de închisoare cu executare. Se anulează suspendarea din dosarul Referendumului și se contopesc pedepsele. Unul dintre judecători a făcut opinie separată și a considerat că liderul PSD ar trebui achitat pentru ambele infracțiuni. Dragnea a fost condamnat să contribuie și la acoperirea prejudiciului creat prin blocarea două posturi extrem de importante în edificiului Direcției, pentru cele două secretare care în acest timp au lucrat pentru el la PSD. Paguba adusă statului este puţin peste 100.000 de lei, iar un parlamentar social-democrat a scris un proiect de lege în care abuzul în serviciu, acuzaţia care i se aduce lui Dragnea, să fie considerată infracţiune doar de la 200.000 de euro în sus;

Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea: amendă administrativă în valoare de 1.000 de lei, cu încetarea procesului penal și cu opinie separată în sensul achitării. Bombonica Prodana şi-a achitat partea de prejudiciu, iar procurorii ceruseră suspendarea procesului;

Alesu Floarea, fosta sefa DGASPC, unanimitate, abuz în serviciu - 1 an si 6 luni. Anulează condamnarea cu suspendare într-un alt dosar și va executa 3 ani de închisoare și un spor de 7 luni. Condamnarea: 3 ani, 7 luni și 20 de zile;

Milos Rodica, fostul director executiv al DGASPC Teleorman - 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Decizie dată în majoritate;

Olguța Șefu, fostul director executiv-adjunct de la DGASPC Teleorman - 3 ani de închisoare pentru abuz în serviciu; 1 an de închisoare pentru fals intelectual. Contopește pedepsele: 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizie dată în majoritate;

Ionel Marinec, fostul șef de serviciu DGASPC Teleorman, i - 3 ani de închisoare cu suspendare. Cu opinie separată pentru reținerea circumstanțelor atenuante;

Valentina Marica. fostul șef de serviciu DGASPC Teleorman - 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu;

Claudiu Balaban, fost șef de serviciu în cadrul DGASPC Teleorman - 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, 1 an de închisoare pentru fals intelectual. După contopire: 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizie dată cu majoritate. Cu opinie separată în sensul achitării pentru abuz în serviciu și circumstanțe atenuante pentru fals intelectual;

Gheorghe Nicușor, fost șef de serviciu în cadrul DGASPC Teleorman - 3 luni de închisoare pentru fals intelectual, 1 an de închisoare pentru abuz în serviciu. După contopirea pedepselor: 1 an de închisoare cu suspendare. Cu opinie separată în sensul achitării pentru abuz în serviciu;

Anisia Niculina Stoica, una dintre secretarele PSD angajate la DGASPC Teleorman care a recunoscut acuzațiile: decizie în unanimitate - 3 luni de închisoare pentru complicitate la fals, în majoritate - 1 an de închisoare pentru complicitate la abuz. După contopire: 1 an de închisoare cu suspendare. Cu opinie separată în sensul achitării pentru complicitate la abuz în serviciu;

Adriana Botorogeanu, fostă secretară PSD Teleorman - 2 ani de închisoare cu suspendare.

Zi decisivă pentru Liviu Dragnea. Judecătorii sunt aşteptaţi să anunţe astăzi concluzia la care au ajuns în procesul angajărilor fictive. Procurorii îl acuză că pe vremea când era preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman a aranjat să fie angajate la Protecţia Socială două membre PSD, care nu au trecut niciodată pe la acel serviciu. Liviu Dragnea s-a declarat mereu nevinovat, dar anchetatorii au cerut magistraţilor să îl pedepsească dur, cu şapte ani şi jumătate de închisoare. Paguba adusă statului este puţin peste 100.000 de lei, iar un parlamentar social-democrat a scris un proiect de lege în care abuzul în serviciu, acuzaţia care i se aduce lui Dragnea, să fie considerată infracţiune doar de la 200.000 de euro în sus.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au amânat deja de trei ori decizia în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, în care DNA a cerut condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu şi o pedeapsă de doi ani şi jumătate pentru instigare la fals intelectual, scrie Digi 24.

Ziua sentintei lui Dragnea. Care sunt variantele si cum ii folosesc modificarile la CCR

​Astăzi, completul de trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție va lua o decizie în dosarul angajărilor fictive de la Preotecția Copilului Teleorman, în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual.

Un numar de 11 persoane sunt trimise in judecata in acest caz pentru infractiuni de abuz in serviciu sau fals intelectual.

Este al treilea termen la care se așteaptă pronunțarea unei sentințe în acest proces, după două amânări. De subliniat că sentința nu este definitivă ea putând fi atacată cu recurs la completul de cinci jdecători, atât de DNA cât și de Dragnea.

Ce pedeapsă solicită procurorul DNA

Procurorul DNA a cerut in cazul lui Dragnea o pedeapsa de 7 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu si 2 ani si 6 luni pentru fals, dar si anularea suspendarii condamnarii de 2 ani din dosarul Referendumului. La randul sau, liderul PSD a sustinut ca este nevinovat si a cerut achitarea.

Ce soluții pot da magistrații în acest dosar

Practic, astăzi magistrații pot lua mai multe decizii, mergând de la soluția de achitare, până la o pedeapsă de condamnare mai mare de trei ani de închisoare cu executare. G4Media, după ce a consultat mai mulți juriști a ajuns la următoarele concluzii:

Instanţa poate amâna din nou, fără explicaţii oficiale. Nu ar fi ceva neobişnuit, sentinţa în dosarul fostului premier Victor Ponta, de exemplu, a fost dată după 5 amânări. Dată fiind presiunea, pentru că este vorba de liderul informal al Parlamentului și Guvernului, magistrații pot să nu se pună de acord, să le fie teamă de urmări, într-un cuvânt să mai aștepte să-și asume responsabilitatea pentru o decizie atât de importantă.

2. Completul poate emite o decizie de achitare

3. Judecătorii pot da o sentinţă de condamnare cu executare, cu majoritate de voturi sau unanimitate.

4. Instanţa poate decide, cu majoritate de voturi sau unanimitate, condamnarea lui Liviu Dragnea, din nou, cu suspendare.

Juriştii consultaţi de G4media.ro au explicat că teoria vehiculată în spaţiul public – potrivit căreia a doua condamnare într-un dosar penal e automat cu executare – e falsă. Doar în cazul recidivei post-condamnatorii putem vorbi de aşa ceva, ceea ce nu e cazul. Faptele pentru care este acuzat Liviu Dragnea sunt comise înainte de condamnarea definitivă din dosarul Referendumul, nu după. În cazul de faţă suntem în situaţia “concursului de infracţiuni”.

Juriştii consultaţi au explicat că individualizarea pedepsei depinde şi de cuantumul eventualei sancţiuni pe care ar putea să o primească liderul PSD. La individualizarea pedepsei, instanţa îi va aplica inculpatului legea penală cea mai favorabilă, vechiul cod penal, pentru că faptele au fost comise înainte de intrarea în vigoare a noului cod, 1 ianuarie 2014. Angajările presupus fictive au fost între 2006 şi 2013. Vechiul cod penal nu prevede aplicarea unui spor de pedeapsă, ci la concursul de infracţiuni se aplică pedeapsa cea mai mare.

Liviu Dragnea poate primi o nouă pedeapsă cu suspendare

Aşadar, dacă liderul PSD va primi în dosarul angajărilor fictive o pedeapsă de 3 ani sau mai mică, instanţa anulează suspendarea pedepsei de 2 ani primite în dosarul “Referendumul”, pune în aplicare concursul de infracţiuni şi pedeapsa rezultantă prin contopire ar fi cea mai mare, de 3 ani sau până în 3 ani. În acest caz poate fi dispusă tot o pedeapsă cu suspendare.

Dacă, în schimb, Liviu Dragnea va primi în dosarul angajărilor fictive o pedeapsă mai mare de 3 ani, instanţa anulează suspendarea pedepsei de 2 ani primite în dosarul “Referendumul”, pune în aplicare concursul de infracţiuni şi pedeapsa rezultantă de peste 3 ani este automat cu executare. Chiar şi aşa sentinţa nu e definitivă, putând fi atacată cu apel la completul de 5 judecători.

Care sunt prevederile din Codul Penal în baza cărora este acuzat Liviu Dragnea

“Art. 81. Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, afară de cazul când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38;

c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în caz de concurs de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c).

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei trebuie motivată.

La articolul 86 indice 1, codul penal spune:

“Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38;

c) se apreciază, ţinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c).

Dispoziţiile art. 81 alin. 5 şi 6 se aplică şi în cazul suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere.”

La articolul 38, legea spune:

Concursul de infracţiuni

(1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.

(2) Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Cine sunt magistratii care vor decizia de astăzi

Completul care judeca dosarul lui Dragnea este format din trei judecatori: Stefan Pistol (presedinte), Geanina Arghir si Constantin Epure. Cazul este in faza de fond a procesului, iar decizia pe care o vor da magistratii poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, scrie Ziare.com

Acesta este acelasi complet de judecata care l-a achitat pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, judecat pentru marturie mincinoasa. Decizia definitiva in cazul liderului ALDE urmeaza sa fie luata la Completul de 5 judecatori.

Procesul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman este pe rolul Inaltei Curti din 15 iulie 2016 si a avut 15 termene de judecata. Inalta Curte a amanat de doua ori pronuntarea in acest caz.

Decizia Inaltei Curti vine in contextul in care Parlamentul a votat mai multe modificari la Codul de procedura penala (CPP) . Proiectul legislativ este in faza in care se depun contestatii de neconstitutionalitate si urmeaza sa ajunga la Curtea Constitutionala. In cazul in care insa acesta ar fi promulgat, noile modificari ar afecta si acest dosar.

Modificările Codul de procedură penală favorabile lui Liviu Dragnea

Una dintre noile prevederi se refera la probele pe baza carora inculpatii pot fi condamnati, nefiind posibil ca o persoana sa poata fi condamnata pe baza declaratiilor martorilor, sau a persoanelor judecate. Este vorba de modificarea articolului 103, alineatul 3, din CPP.

Cum este in prezent: "Hotararea de condamnare, de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei nu se poate intemeia in masura determinanta pe declaratiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejati".

Cum se modifica: "Hotararea de condamnare, de aplicare a unei masuri educative de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei nu se poate intemeia in masura determinanta pe declaratiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejati. De asemenea, aceasta nu se poate intemeia pe declaratiile inculpatilor din acea cauza, ale martorilor care beneficiaza de exonerare de raspundere pentru faptele denuntate sau pe declaratiile celor care beneficiaza de dispozitii legale de favoare pentru declaratiile date in fata organelor judiciare, daca aceste probe nu se coroboreaza si cu altele, administrate legal in cauza. Hotararea de condamnare, de aplicare a unei masuri educative, de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei nu se poate intemeia in nicio masura pe refuzul de a da declaratii al inculpatului".

Cele două inculpate au recunoscut faptele

Principalele probe din acest dosar, in cazul lui Liviu Dragnea, sunt mai multe declaratii ale unor functionari din cadrul CJ Teleorman. Cele mai elocvente sunt chiar ale celor doua secretare PSD, Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (43 de ani), care au fost angajate la DGASPC Telorman. Ele au dat detalii cu lux de amanunte cum munceau la sediul partidului, dar erau platite de stat.

Botorogeanu si Stoica au recunoscut acuzatiile si au cerut sa fie condamnate la o sentinta redusa cu o treime si cu suspendarea acesteia. Practic, potrivit propunerii PSD, "beneficiaza de dispozitii legale de favoare pentru declaratiile date in fata organelor judiciare."

In aceeasi situatie a fost si Gheorghe Nicusor, fost sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare din cadrul DGASPC, care a recunoscut acuzatiile DNA.

Una dintre declaratiile cheie din dosar, facuta impotriva lui Dragnea, este a unuia dintre inculpatii din dosar, Floarea Alesu, fost sef al DGASPC Teleorman.

Apelul dupa achitare, greu de intors decizia

In cazul unei decizii de achitare a lui Dragnea, sansele ca aceasta sa se mentina in faza de apel sunt destul de mari, daca intra in vigoare noile modificari. PSD a propus un alineat nou la articolul 421.

"Instanta de apel nu poate desfiinta sentinta primei instante prin care s-a dispus achitarea inculpatului si nu poate pronunta o hotarare de condamnare direct in apel decat daca sunt readministrate probe sau administrate probe noi care sa conduca la desfiintarea solutiei de achitare a primei instante pentru infirmarea motivelor pentru care a fost dispusa achitarea."

In dosarul Dragnea-DGASPC Teleorman, probele sunt in principal declaratii si actele privind angajarea si pontarea celor doua secretare. Atunci cand procurorul a trimis cazul in instanta, a trimsi toate probele. Deci nu mai are alte probe la parchet. Sigur, declaratiile celor implicati, martori sau inculpati, pot fi readministrate in apel.

"Amendamentul Dragnea"

Unul dintre articolele votate in Parlament a fost denumit de presa "Amendamentul Dragnea". Este vorba de o prevedere potrivt careia un condamnat definitiv poate cere rejudecarea, daca hotararea nu a fost scrisa si semnata de judecatorul care a dat decizia.

Este cazul lui Liviu Dragnea, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. Doi dintre cei cinci magistrati care au participat la dezbateri, la deliberari si la pronuntarea sentintei nu au mai semnat motivarea. Judecatorii Livia Stanciu si Luminita Zglimbea s-au pensionat intre momentul pronuntarii sentintei (aprilie 2016) si cel al publicarii motivarii (februarie 2017) . In locul celor doua, motivarea sentintei a fost semnata, potrivit procedurii, de sefa instantei supreme, Cristina Tarcea.