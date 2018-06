Asociația Magistraților din România: Politicienii nesocotesc independența judecătorului

Asociația Magistraților din România (AMR) se alătură instituțiilor și altor asociații care critică luările de poziție în spațiul public anti-justiție ale politicienilor, care nesocotesc principiul constituțional al independenței Justiției și judecătorului.

AMR a emis un comunicat de presă, în care ia poziție față de afirmațiile unor oameni politici care critică decizia instanței supreme prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei și șase luni închisoare cu executare, informează Agerpres.

"Astfel cum a precizat în repetate rânduri, Asociaţia Magistraţilor din România subliniază şi acum că mutarea actului de judecată din instanţe în spaţiul public prin expunerea mediatică excesivă, determinată de comentarii ale politicienilor, nesocoteşte principiul constituţional al independenţei Justiţiei şi judecătorului. Cauzele cu care instanţele sunt învestite nu se soluţionează nici prin declaraţiile politicienilor, nici în stradă. Competenţa de soluţionare îi revine completului de judecată legal învestit. Deşi, în comunicatul de presă din 11 iunie 2018, Asociaţia Magistraţilor din România a arătat în mod ferm că este inacceptabil ca persoane ce ocupă funcţii de conducere la vârful statului român să îşi folosească influenţa pentru a pune presiune asupra judecătorilor chemaţi să soluţioneze cauze în care aceştia sunt judecaţi, AMR observă că, din păcate, în ultimele zile, reacţiile de acest gen nu numai că nu au încetat, ci vin în cascadă. O serie de politicieni cu importante funcţii în stat, pornind de la vârful ierarhiei, au găsit de cuviinţă să comenteze hotărârea de primă instanţă pronunţată ieri, 21 iunie 2018, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la liderul partidului de guvernământ. Iar aceste comentarii conţin, în sine, afirmaţii ce lovesc în principiul independenţei Justiţiei şi judecătorului, punând presiune pe magistraţii instanţei supreme", declară AMR.

Organizaţia critică afirmaţiile unor oameni politici cu privire la decizia de condamnare a lui Dragnea.

"În ultimele două zile, am văzut, la vârful ierarhiei politico-executive şi nu numai, declaraţii potrivit cărora decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie arată că modul în care se aplică în România legea este încă sub influenţa 'arbitrariului', că decizia este 'politizată', fiind răspunsul 'vindicativ' la presiunea străzii, că decizia este 'aberant de nedreaptă' şi nu are nimic de-a face cu faptele şi lucrările dosarului, că a pus în balanţă 'oameni, şi nu fapte', că nu va putea rămâne după judecarea apelului! Asemenea afirmaţii făcute de persoane care ar trebui să fie primele în respectarea separaţiei puterilor şi a cooperării loiale a acestora, aduc în discuţie, într-o manieră nepermisă, locul şi rolul Justiţiei într-un stat de drept. AMR notează faptul că aceste reacţii, a căror gravitate nu poate fi negată, arată şi lipsa de profesionalism a autorilor lor, dat fiind că vin înainte de orice motivare a deciziei, de către instanţa supremă, adică anterior de a i se da completului de judecată posibilitatea (legală!) de a-şi argumenta soluţia. Or, comentariile 'în orb' cu privire la aplicarea legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu fac decât să adâncească prăpastia gravităţii acuzelor de arbitrariu, politizare, răspuns vindicativ, nedreptate aberantă, aduse celei dintâi instanţe a ţării! De asemenea, reacţiile triumfaliste, de mulţumire publică faţă de o hotărâre nemotivată şi nedefinitivă au acelaşi efect", arată AMR.

Asociaţia Magistraţilor din România solicită instituţiilor, persoanelor publice, cetăţenilor, să dea dovadă de responsabilitate şi să se abţină de la acte şi declaraţii care ar putea fi interpretate ca presiuni asupra Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, făcute, într-un fel sau altul "critic sau triumfalist", cu scopul de a o determina să pronunţe o anumită soluţie.

Joi, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat de un complet de la Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu.

''Decizia instanţei de judecată în cazul preşedintelui PSD ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influenţa arbitrariului", a declarat Viorica Dăncilă după anunţarea sentinţei.

De asemenea, ministrul de Interne, Carmen Dan, a susţinut că sentinţa este "una politizată".

"Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci şi la încercarea autorităţilor legislative şi executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislaţia respectând Constituţia şi deciziile CCR, aşa cum se întâmplă în orice democraţie autentică!", a scris Carmen Dan pe Facebook.

"Ca să emiţi o părere cât de cât avizată, trebuie să cunoşti mai întâi şi motivarea. Măcar considerentele acelea, pe care eu nu le-am văzut. Am auzit că doi judecători au făcut majoritatea spre condamnare, că unul a făcut opinie separată, că nu au luat în considerare decizia Curţii Constituţionale, decizie la care am participat, pentru că eram încă judecător la Curtea Constituţională", a afirmat şi ministrul Justiției Tudorel Toader.