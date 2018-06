Tăriceanu îl contrazice pe Dragnea: Codurile penale nu vor fi adoptate prin OUG ci în parlament

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a susținut, după întâlnirea cu președintele PSD Liviu Dragnea, că nu s-ar fi discutat despre posibilitatea modificării Codurilor penale prin ordonanță de urgență și că se va merge „exclusiv” pe calea dezbaterii parlamentare.

„Nu am discutat despre niciun fel de ordonanţă de modificare a Codurilor penale. Vă rog să scoateţi din discuţie acest subiect, vă spun oficial: vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, după o reuniune neanunțată a coaliției de guvernare, la care au mai participat, printre alții, liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Viorica Dăncilă.

Liderul ALDE a exclus și varianta modificării Codului penal și Codului de procedură penală prin procedura angajării răspunderii Guvernului Dăncilă. „Nu a venit nimeni cu o asemenea propunere ”, a afirmat Tăriceanu, în ciuda celor declarate de Dragnea la auzul veștii condamnării sale penale.

Mai mult, Tăriceanu spune că „fără îndoială”, va avea loc o sesiune parlamentară extraordinară, pentru a putea fi încheiate priorităţile legislative.

„Am discutat despre necesitatea ca domnul ministru al Justiției, Tudorel Toader, să elaboreze un document pe care apoi Ministerul de Externe și Ministerul pentru Afaceri Europene să-l comunice partenerilor noștri. Acest document, evident, să vizeze un rezumat, o prezentare în rezumat, a modificărilor pe care urmează să le adoptăm pe Codul de procedură penală și Codul penal. Cred că este nevoie de o informare corectă, obiectivă, a ceea ce se urmărește în Parlament”, a mai spus Tăriceanu, citat de Digi 24.

Liderul ALDE a susținut și că a văzut o serie de „știri false” cu privire la „așa-zise modificări care ar urma să se facă” la Codurile penale, omițând faptul că spirala știrilor despre adoptarea codurilor penale prin OUG a fost declanșată de chiar declarațiile lui Dragnea.

La întrebările ziariștilor, Tăriceanu a precizat că nu se are în vedere nici asumarea răspunderii pentru modificarea codurilor penal și de procedură penală, scrie Hotnews.ro.

Chestionat dacă PSD a agreat aceste variante, Călin Popescu Tăriceanu a răspuns: „Sigur ca da”.

Acesta a precizată însă că „va trebui fără îndoială să facem sesiune extraordinară”.

Tăriceanu a acuzat însă întârzieri în intrarea în vigoare a legilor promovate de PSD-ALDE, prin „toate tertipurile posibile” din partea opoziției și a președintelui, afirmând că se așteaptă să se întâmple același lucru și la modificarea codurilor penale.

„Ne punem întrebarea, majoritatea parlamentară de ce mai e necesară?”, a comentat Tăriceanu.

Declarațiile vin în contextul în care Liviu Dragnea a declarat vineri, în prima ieșire publică după condamnare, că în Parlament nu mai este o ”procedură normală” și PSD este decis să meargă până la capăt cu modificarea legilor justiției și a codurilor penale.

Context

Primul care a vorbit despre posibilitatea amendării Codurilor penale prin OUG sau prin angajarea răspunderii Guvernului a fost omul de încredere al lui Dragnea, președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. „Se vor examina toate posibilităţile acestea, este vorba de Ordonanţă de Urgenţă, de asumarea răspunderii”, declara Buzatu, în exlcusivitate pentru Digi24.

Vineri seară, în prima reacţie după condamnarea sa la trei ani şi jumătate de închisoare, Liviu Dragnea a spus că rămâne în fruntea PSD, a Camerei Deputaţilor şi a coaliţiei de guvernare şi că va merge „până la capăt”, că social-democraţii au greşit că au avut o atitudine procedural corectă în Parlament, iar de acum vor fi „mult mai fermi şi mai radicală” cu ceea ce vor să facă.