Cum sa recunosti mobila din lemn masiv de inalta calitate?

Cand vine vorba de a alege mobila din lemn masiv fie pentru amenajarea propriei locuinte, fie pentru utilarea unui restaurant, a unei cafenele sau a unui hotel, exista 3 criterii de baza care influenteaza decizia de cumparare: intretinerea mobilei (cat de usor este sa avem grija de ea), robustetea acesteia (sa prezinte durabilitate si rezistenta) si, nu in ultimul rand, designul (partea estetica).

Asadar, mobila din lemn masiv la ora actuala trebuie sa fie usor de intretinut, rezistenta si durabila si cu un design versatil, care sa se potriveasca cu orice tip de amenajare, in functie de preferintele sau nevoile noastre. Iar in ceea ce priveste nevoia, este important ca mobila din lemn masiv sa se incadreze in spatiul de care dispunem, tinand cont de dimensiunile locatiei sau ale incaperii respective.

Cum este posibil ca mobila din lemn masiv pe care vrem sa o alegem sa intruneasca toate aceste conditii, pentru a-si demonstra calitatea si a ne asigura ca urmeaza sa facem alegerea potrivita? Simplu: cumparand mobila din lemn masiv realizata la comanda, de catre specialistii de la Alberta Casa! Iata si de ce:

Durabilitate, rezistenta si robustete

Mobila din lemn masiv de la Alberta Casa intruneste toate aceste criterii. Realizata din cele mai bune esente lemnoase, precum teiul, stejarul, frasinul sau fagul, rezulta piese de mobilier cu adevarat rezistente si durabile in timp. Iar pentru ca robustetea sa nu reprezinte o problema, piesele finale dispun de mai multe tipuri de imbinari: cu cep propriu si scobitura ascunsa, cu cepi cilindrici, cu cepi de tip „coada de randunica” etc. Tot aici amintim ca acest mobilier este fabricat partial sau integral manual, in tari de referinta in industria mobilei de calitate: Italia, Germania, Franta si chiar Romania.

Finisare speciala si intretinere usoara

Pentru finisaje perfecte, noul proces prin care este fabricata mobila din lemn masiv la ora actuala include masini si agregate de indreptat, rindeluit, gaurit si frezat pana in cele mai mici detalii. In ceea ce priveste finisarea acesteia, lacurile poliuretanice si colorantii speciali sunt o optiune de neegalat. Astfel, daca vrei mobila de inalta calitate si usor de intretinut, fii atent ca aceasta sa fie tratata cu lacuri poliuretanice. De ce? Pentru ca acestea sunt rezistente la zgarieturi, lovituri, pete de vin, temperaturi ridicate, actiunea solventilor etc. Spre exemplu, daca ai lasat o ceasca fierbinte direct pe suprafata lemnului, acesta nu se va deterioara formandu-si urme albe.

Design clasic sau industrial, personalizare 100%

Si pentru ca atunci cand alegi mobila din lemn masiv partea estetica este cel putin la fel de importanta ca cea practica, trebuie sa stii ca de la Alberta Casa poti achizitiona piese cu design clasic sau modern, inclusiv industrial (pentru segmentul HoReCa). Actualul trend il reprezinta stilul nordic, cu linii drepte si forme geometrizate, in nuante de alb si bej (lemn natur). Iar daca tot am amintit de cromatica, datorita colorantilor speciali poti alege o diversitate de nuante pentru mobila ta, inclusiv personalizarea sa cu pictura manuala.

Un furnizor avizat de mobila din lemn masiv de inalta calitate va pune intotdeauna la dispozitia clientului solutii complete pentru a satisface gusturile si cerintele acestuia.