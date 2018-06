Mihai Fifor, pentru Associated Press: Nu trece nicio zi fără o provocare din partea Rusiei

Ministrul Apărării Mihai Fifor a declarat într-un interviu pentru The Associated Press, preluat și de The New York Times, că România se confruntă zilnic cu agresiuni din partea Rusiei şi este nevoită să se apere de un val de atacuri cibernetice.