A 2-a cerere de revizuire în dosarul Referendum-Dragnea, respinsă de ÎCCJ

Curtea Supremă a respins marți ca inadmisibilă o cerere de revizuire, făcută de unul dintre inculpații, George-Tiberiu Bălănescu, din dosarul „Referendum – Liviu Dragnea”, care rămâne cu sentința definitivă de doi ani închisoare cu executare.

"Respinge, ca inadmisibila, cererea de revizuire formulata de revizuentul Balanescu George-Tiberiu impotriva sentintei penale nr. 341 din 15 mai 2015, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, in dosarul nr. 4862/1/2013. Obliga revizuentul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Onorariul aparatorului desemnat din oficiu, in suma de 260 lei, se plateste din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva," este minuta Inaltei Curti, conform Ziare.com.

George-Tiberiu Balanescu a depus pe 20 aprilie 2018 o solicitare de revizuire a sentintei definitive, dupa ce a fost condamnat, pe 22 aprilie 2016, la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la infractiunea de falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale si introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine de vot decat cele votate de alegatori.

Faptele pentru care acesta a fost gasit vinovat sunt facute in calitate de membru in cadrul Biroului Electoral al Sectiei de votare nr.1 Alexandria (Teleorman) .

Liviu Dragnea a dorit și el revizuirea cauzei

Cererea de revizuire vine in contextul in care modificarile Codului de Procedura Penala propuse in Comisia Iordache ar putea afecta decizia din acest dosar.

Sentinta definitiva a mai fost contestata fara succes si de liderul PSD, Liviu Dragnea. Contestatia la executare facuta de politician a fost respinsa de Inalta Curte pe 27 aprilie 2017. Politicianul a fost condamnat definitiv in acest caz, in 22 aprilie 2016, tot la doi ani de inchisoare cu suspendare.

Dragnea era nemultumit ca doi dintre magistratii care au facut parte din Completul de 5 judecatori, Livia Stanciu si Luminita Zglimbea, s-au pensionat pana in momentul publicarii motivarii, februarie 2017.

Fosta sefa a Inaltei Curti, Livia Stanciu, in prezent judecator la Curtea Constitutionala, a fost presedintele completului in Dosarul Referendumului.

In locul celor doua judecatoare, motivarea sentintei a fost semnata, potrivit procedurii, de actuala sefa a instantei supreme, Cristina Tarcea. Dragnea sustinea ca nu s-au respectat procedurile legale la redactarea motivarii deciziei definitive. Solicitarea politicianului a fost respinsa ca nefondata.

Amendamentul "Liviu Dragnea"

Contestatia la executare facuta de Dragnea pare sa-l fi inspirat pe Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale parlamentare pentru legislatia in domeniul Justitiei. Argumentele aduse de liderul PSD se regasesc in modificarile pe care comisia vrea sa le faca la Codul de Procedura Penala. Acestea au fost adoptate de Parlament si sunt in prezent pe masa CCR, unde au fost atacate de Opozitie.