Motiunea de cenzura a cazut. Dragnea si Dancila ramin la putere. Ce urmeaza?

Moțiunea de cenzură depusă de PNL și USR a cazut. Pentru demiterea echipei de la Palatul Victoria au votat 166 de parlamentari, împotrivă fiind doar 4. Parlamentarii PSD, ALDE și UDMR nu au participat la vot.

UPDATE Deputatul USR Cristian Seidler transmite live pe Facebook numararea bilelor albe si negre, care sunt asezate in cutii de carton. Momentul reprezinta o premiera.

UPDATE 18:24 Votul s-a încheiat.



UPDATE Dezbaterile s-au încheiat, anunță Gabriel Vlase. Urmează votul.





UPDATE 17:37 Viorica Dăncilă vine să prezinte punctul de vedere al Guvernului. Opoziția strigă din bănci: „Demisia! Demisia!”





UPDATE Șerban Nicolae(PSD):



- Am încercat să înțeleg cine a scris acest text pentru că pare schizoid. E o minte colectivă sau folosesc un neuron în grup.



- Să vedem cum e cu cifrele. Toate datele statistice din această maculatură sunt din luna mai cel târziu.



- Am o veste bună pentru semnatarii moțiunii: Editura Didactică a început să distribuie manualele de clasa a VI-a. Aveți nevoie de el.



- Cine știe mai bine cum e cu munca invizibilă decât Ludovic Orban. Nu o să mai zic nimic despre capul tulbure din fruntea PNL, am văzut ieri la miting.



- Am un mesaj pentru semnatarii maculaturii: așa cum vă adunați sunteți din ce în ce mai puțin și de...





UPDATE Varujan Pambuccian anunță că în grupul minorităților nu este consens în privința moțiunii și fiecare va vota cum va considera.





UPDATE Victor Ponta: Azi nu pot să salvez moțiunea dlui Orban de dl Orban. Îmi propun ca din toamnă să salvăm social-democrația și să avem un alt Guvern.





UPDATE Varujan Vosganian(ALDE):



- Asta nu a fost moțiune, ci un cuplaj fotbalistic. Tot acest comportament cu eșarfe este comportament de stadion.



- Nu poti face o moțiune fără să știi aritmetică: aveți tot atâtea voturi câți protestatari ați avut în piață ieri cu dvs.



- (USR) Partidul care dacă e pana de curent își încetează activitatea. Înțeleg că bateți la portile ALDE, ALDE nu va accepta niciodată pe cei care exprimă solidaritatea cu cei care fac abuzuri. Într-n fel mă consolează că dvs veți merge până la capăt, noi vom merge înainte.





UPDATE Kelemen Hunor, președinte UDMR:



- Moțiunea de cenzură e un instrument extrem de serios care poate schimba chiar soarta societății. Susținerea nu poate fi rezultatul unor aranjamente de culise. Este important să știm ce urmează.



- Din punctul nostru de vedere, ar trebui să mai aibă o componentă esențială: care e programul de guvernare, cine e candidatul pentru funcția de premier, pe ce majoritate se bazează. Sunt întrebări deloc extravagante.



- Suntem departe de a avea răspunsuri la aceste întrebări. Opoziția aparent dorește preluarea guvernării. Asistăm la o încercare de schmbare a majorității.E o încercare legitimă, dar nu știm cine sunt liderii. Nu se vorbește despre viziune și despre cea mai mare problemă: lipsa de încredere între cetățeni.



- Cultivarea sentimentului de ură față de cei care au alte opinii ne ține pe loc.



- Dorim dezbateri, polemici pentru viitorul țării pentru această adminiztrație ineficientă. În loc de asta asistăm la o luptă sterilă pentru putere.

- Nu vom fi prezenți la vot. Nu vom fi în sală, treceți-ne absenți.

UPDATE Traian Băsescu

De la 1 iulie România intră in trio. Premierul României, Austriei vor stabili liniile strategice pe următoarele 18 luni

Credeți că Doamna Dăncilă va putea sta alături de cancelarul austriac să discute de spre Brexit? Dar despre proiectele strategice ale UE credeți că va fi în măsură să spună ceva?

Dacă de la 1 iulie intră în scena doamna Dăncilă, de la 1 ianuarie intră tot guvernul pe scena UE



Categoric, opoziției îi va fi foarte greu să treacă moțiunea, poate cu salvatorul Ponta, dar dacă nu trece, dați-vă singuri guvernul jos și puneți un guvern cu care să nu ne fie rușine în UE

UPDATE Dan Barna (USR) afirmă că avem un premier care ne face de râs în fața lumii și că Dragnea a fost condamnat pentru că și-a însușit din banii copiilor din Teleorman, după care și-a cerut scuze infractorilor, nu copiilor

USR a devenit ținta unei campanii de intimidare și incitare la ură

Suntem sorosisti, agenți ai agenturilor străine plătiți de UE sau SUA

Prin acest discurs al urii dezbinați România, părinții nu mai vorbesc cu copiii, tinerii nu mai vorbesc cu pensionarii

Ce urmează, aduceți din nou minerii la București?

Modificați legile Justiției ca să îl scăpați pe Dragnea de pușcărie

Doamna Dăncilă, ați acceptat să faceți acestei țări porcăriile pe care alți doi prim miniștri nu le-au putut accepta

Dipă Ion Iliescu, Liviu Dragnea e cel mai mare rău care se întâmplă acestei țări

Am pierdut 20 de ani din cauza unui comunist, acum riscăm să mai pierdem 20 de ani din cauza unui infractor care încearcă să scape de pușcărie

USR va vota moțiunea de cenzură



UPDATE 16:10 Raluca Turca (PNL) critică declarația lui Liviu Dragnea prin care își cerea scuze față de persoanele condamnate pentru abuzul în serviciu: Nimic nu vă va salva de a plăti pentru complicitatea la fărădelege

Încercați să înțelegeți că niciun guvern nu a câștigat bătălia împotriva propriului popor

Avem un premier care abia știe să citească

La ora 15:15 a început să citească premierul Viorica Dăncilă.

După aproximativ o oră, Viorica Dăncilă a terminat de citit discursul.

Raluca Turcan, liderul de grup, PNL a luat cuvântul, întrebând-o pe Dăncilă dacă și-a citit discursul înainte, pentru că dacă nu, cine i l-a scris și-a bătut rău de tot joc de ea.

Urmează dezbaterile, care vor dura aproximativ 1h și 20 de miunte.

Parlamentarii PSD, ALDE și UDMR au părăsit sala, urmând să revină doar pentru a fi prezenți în momentul votului, dar nu vor vota.

În timpul discursului premierului, parlamentarii liberalii au desfăşurat un banner imens cu mesajul ”Luptăm până la capăt pentru România”

De ce mințiți oamenii când le spuneți că în fiecare lună prețurile au crescut cu 5,4%? Știți bine că nu e așa!

În mai 2018 față de mai 2017 inflația s-a dublat în România (sic!)

Azi dobânda Robor e puțin peste 3%, față de 2009 când era de peste 10%. Indiferent dacă ne uităm la stânga sau la dreapta sau dacă ne uităm în jos și-n sus, atunci Roborul a fost mai mare.

Nu Guvernul este responsabil de evoluţiile inflaţiei. Ştiţi bine că aceasta este în grija şi răspunderea Băncii Naţionale a României, care, de altfel, a şi admis, în mod oficial, că inflaţia despre care discutăm nu a fost generată de politicile guvernamentale"

„Mistificați realitatea. Moțiunea trădează o aroganță totală”

Când nu ați mai putut contrazice rezultatele economice pozitive confirmate de Banca Monetară (sic!) și Eurostat, v-ați legat de nivelul de pregătire al adversarului politic.

Mistificați realitatea pentru a vă servi propriile interese politice.

Dupa modificarile de anul trecut, majorarile de preturi s-au diminuat aproape in totalitate (sic).

Opoziția a strigat Demisia, Demisia. Parlamentarii PSD, ALDE și UDMR o aplaudă pe Viorica Dăncila.

Discursul premierului este banal, la fel ca al Olguței Vasilescu: Am crescut salariile, pensiile, românii o duc mai bine.

Dumneavoastră ați tăiat salariile și pensiile noi le-am crescut.

Tot în discurs Dăncilă a mai spus ”randamente cât mai bună” în loc de ”randamente cât mai bune”, sau „ această dezinformare este pur și simplu o minciună ” (sic!).

Opoziția strigă în Parlament: Demisia, Demisia

Dăncilă pune guvernarea anterioară în antiteză cu realizările ale Guvernului Dăncilă

Intrebarea retorică a lui Dăncilă:

DACA AR TRECE ACEASTĂ MOȚIUNE CE S-AR ALEGE DE ACEASTĂ ȚARĂ?

V-ați legat de aspectul fizic, de coafura adversarilor politici.

Este foarte multă aroganță în discursul dumneavoastră. Românii s-au săturat de scandal.

În Parlament se strigă Hoții, Hoții

Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, sunt în biroul lui Dragnea, de la Camera Deputaților.

Viorica Dăncilă spune că România este tigrul economic din Uniunea Europeană. Se laudă cu creșterea economică, creșterea veniturilor și alte realizari.

În timp ce moțiunea este citită în plen, Victor Ponta anunță eșecul demersului inițiat de liberali. „Eșecul de azi la moțiune se datorează domnului Orban care a greșit la negocieri”, a declarat el.

„Din toamnă vom încerca să construim noi o alternativă alături de parlamentari sociala-democrați. Dacă Ludovic Orban și PNL au greșit și au eșuat azi, sper că noi în toamnă vom reuși cu o construcția social-democrată, liberal-democrată Modul în care s-a pornit cu moțiunea a fost total greșit”, a spus Ponta.

Moțiunea de cenzură este citită în plen ce senatorul Dan Radu Mihai

„Nu a fost niciodată un secret că Doamna Dăncilă îndeplinește formal funcția de premier. Adevăratul prim-ministru este Liviu Dragnea. 2018 este al doilea an în care banii pentru investiții sunt sacrificați. Cum să facă investiții când banii nu ajung pentru plata pensiilor și salariilor. Politica fiscală a fost făcută franjuri. Guvernul anunță marea modificare a Codului Fiscal. Asistăm la o sarabandă a declarațiilor. Actul de guvernare a fost deturnat. Ați îndepărtat actul de justișie de principiile constituționale și încercați să creați o castă de cetățeni mai presus de lege. Puteți să păcăliți câțiva oameni tot timpul.