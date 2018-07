Comisia Iordache modifică Codul penal în conformitate cu prevederile din celebra OUG 13

Tudorel Toader propune dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu. Deputatul USR Stelian Ion: Liviu Dragnea scapă de acuzații, la fel ca majoritatea baronilor locali.

Conform transmisiei Live efectuate de G4Media.ro, au fost dezincriminate, parțial sau chiar total, mai multe fapte asimilate cu cele de corupție, dar nu numai.

Update 14.00: Sedinta se suspenda pentru o jumatate de ora pentru ca incepe sedinta de plen a Camerei Deputatilor.

Update 13.50: Catalin Predoiu (PNL): "Prin aceasta propunere, practic, dvs operati o adevarata amnistie".

Fostul ministru al Justitiei cere pauza pentru ca deputatii sa poata participa la sedinta de plen, care incepe in cateva minute. Si Alina Gorghiu cere suspendarea lucrarilor ca sa se poata merge la plen.

Iordache suspenda sedinta o jumatate de ora, "cat sa deschidem sedinta de plen".

Stelian Ion subliniaza ca nu au fost epuizate argumentele. "Ce nu a reusit in justitie, Liviu Dragnea scapa de inchisoare modificand legea in Parlament", spune el, precizand ca si baronii locali, de exemplu din Constanta, vor scapa de pedeapsa, desi au comis abuzuri in serviciu cu prejudicii uriase.

"Aceasta varianta este mai rea decat OUG 13. Aceea a fost o gluma, aceasta este o bataie de joc la adresa statului de drept si a democratiei romanesti", adauga el.

Update 13.50: Iulia Scantei: "Dezincriminati infractiunea de abuz in serviciu, nu banzandu-va pe un prag, ci prin introducerea unor conditii. Eliminand tertii (matusile, verii primari, nepotii de frati etc) si statistica cu privire la impact, majoritatea dosarelor instrumentate in prezent pe art. 297 au ca beneficiari tertii. Primul efect va fi incetarea dosarelor".

"Al doilea argument este ca ati modificat limitele de pedepse, efectul direct este ca ati dorit sa modificati termenele de prescriptie, le-ati redus intre 3-5 ani", subliniaza Scantei.

"Faptele comise pana in 2012 s-au prescris si dosarele vor fi inchise", mai spune Iulia Scantei. (este si cazul dosarului in care a fost condamnat recent Liviu Dragnea, n.red.).

"Importanta era si interzicerea ocuparii unei functii, dar ii doriti in continuare in functii", mai spune senatorul PNL.

Update 13:45 - Florin Iordache spune ca varianta PSD este afisata pe ecran in acest moment. "E formulat pe ecran", spune deputatul PSD, cand PNL ii solicita sa isi asume punctul de vedere oficial.

"La noi e libertate, nu cenzura, ca la dvs. E amendamentul Oanei Florea, afisat, si mai jos amendamentul PSD. Consultati-va, care e problema, ce va trebuie? Hai sa citim ce e pe ecran!", spune Iordache.

Update: 12.56: Comisia începe dezbaterea articolului 297 din Codul penal, cel care incriminează abuzul în serviciu:

Ioan Cupșa (PNL): ”Noi nu susținem introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu”.



Stelian Ion (USR): ”Ministerul Justiției a venit cu o redefinire totală a acestei infracțiuni. Noi, USR, am propus anterior o variantă cu prag echivalent cu salariul minim fără a mai face nicio altă modificare a articolului. Acele condiții suplimentare pe care le introduce Tudorel Toader – să fie săvârșită infracțiunea cu scopul de a se obține pentru sine, soț, rude sau afin până la gradul al II-lea de foloase materiale – îl scapă pe Liviu Dragnea. Dacă un funcționar săvârșește abuz în serviciu și prejudiciul se regăsește în conturile unui prieten sau apropiat de ce să nu fie incriminat? Varianta reprezintă o dezincriminare, 80% din faptele comise pe acest articol vor fi dezincriminate”.



Florin Iordache (PSD): ”Astăzi o să propunem și noi de la PSD un text pe abuzul în serviciu. Până acum nu am făcut acest lucru”.



Marton Arpad (UDMR): Noi nu mai propunem prag. Dacă propuneam prag de un leu se spunea: Aha, se pot fura 50 de bani.

Update 12.48: Modificare la Traficul de influență - doar promisiunea de foloase "materiale" direct sau indirect:

La articolul 291, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase materiale, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta, promisiune urmată de intervenţia la acel funcţionar pentru a îl determina să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Ce prevede în prezent art. 291:

Traficul de influenţă

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Update 12.37: A fost adoptat un amendament propus de CSM, însușit de PSD și ALDE (Art. 290 – Darea de mită):

”Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia”. Stelian Ion (USR): ”Vor exista infracțiuni de dare de mită care nu vor mai fi descoperite niciodată”.

Update 12.30 La articolul 277, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31) cu următorul cuprins:

„(31) Fapta funcționarului public care înainte de pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca și cum acesta ar fi fost condamnată se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă declarația se face în numele unei autorități publice pedeapsa se mărește cu o treime.”, se arată în amendamentul susținut de către deputatul UDMR, Marton Arpad și votat în Comisia Iordache.

Update 12.00: Infracțiunea de mărturie mincinoasă. Propunerile însușite de comisia Iordache: Nu mai constituie infracțiune refuzul de a face declarații prin care persoana se autoincriminează, refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare, simpla divergenţă de mărturii în cadrul unui proces, dacă nu există probe directe din care să rezulte caracterul mincinos al acestora.

Update 12:00: S-a aprobat o altă prevedere din OUG 13: Nu constituie infracţiune de favorizare a făptuitorului:

emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative

pronunțarea sau dispunerea soluțiilor sau măsurilor de către organele judiciare în cauzele cu care acestea sunt învestite

mărturia depusă în cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de efectuare a unor expertize în cauze judiciare.”

Update 11:55: S-a aprobat o prevedere din OUG 13: Favorizarea infractorului săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II, nu se pedepseşte.

Update 11:40: Alina Gorghiu (PNL) propune sistarea lucrărilor comisiei pentru o oră ca să aibă timp ministrul Tudorel Toader să ajungă la Parlament. Florin Iordache: Ministrul Justiției este în concediu. Azi, ministrul Justiției este doamna secretar de stat Mariana Moț. Solicitarea Alinei Gorghiu nu a fost luată în seamă.

Update 11:35: Stelian Ion: ”Propun sistarea lucrărilor comisiei până când Comisia de la Veneția va emite opinia referitoare la modificările aduse Codurilor penale”. Solicitarea a fost respinsă de majoritate PSD – ALDE – UDMR.

Update 11:34: Eugen Nicolicea (PSD): ”Pe mine nu m-a convins propunerea Ministerului Justiției de redefinire a abuzului în serviciu. Eu voi vota împotrivă”.

Update 11:22: PNL nu are o poziție critică față de textul trimis Parlamentului de Ministerul Justiției referitor la dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu. Deputatul PNL Cătălin Predoiu aduce în discuție doar faptul că ministrul Tudorel Toader nu este prezent la ședința comisiei și că amendamentul a fost trimis în ziua dezbaterilor.

Update 11:10: A început ședința Comisiei Iordache cu o întârziere de 40 de minute. Stelian Ion (USR): ”Cum este posibil ca Ministerul Justiției să ne trimită propunerea pentru abuzul în serviciu cu 10 minute înainte de ședință? S-a ținut în sertar acest text pentru a nu ieși cu zecile de mii oameni în stradă. Nu scapă doar Liviu Dragnea, scapă toți funcționarii publici care au comis abuz în serviciu. Care este mesajul pentru tinerii din România? Plecați din țară!”

Comisia parlamentară specială condusă de Florin Iordache a reluat astăzi dezbaterile pentru modificarea Codului penal, cel mai important articol vizat fiind cel care incriminează abuzul în serviciu. Aproape 30 de amendamente au fost depuse pentru modificarea acestei prevederi, pragul propus oscilând între 200.000 de euro (deputatul PSD Cătălin Rădulescu) și salariul minim pe economie (Ministerul Justiției). Partidele de opoziție au propus redefinirea abuzului în serviciu fără a impune un prag.

Ministrul Tudorel Toader propune ca abuzul în serviciu să fie infracțiune doar dacă funcționarul public a urmărit obținerea unui beneficiu direct pentru el sau rudele de până la gradul al II-lea.

Este, practic, o dezincriminare parțială a infracțiunii, deoarece în prezent Codul penal prevede că un funcționar comite abuz în serviciu și dacă nu obține un folos patrimonial.

Propunerea trimisă Comisiei de Ministerul Justiției:

“Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă, sau afin până la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial și prin aceasta cauzează o pagubă, certă și efectivă, mai mare decât echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei personae fizice sau juridice, vătămare constatată în mod definitiv prin act al organului competent, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 5 ani sau cu amendă”.

”Dragnea scapă de condamnare. Cu el scapă și baronii locali. Cu ajutorul lui Tudorel Toader, avocatul infractorilor, România își afirmă pregnant statutul de Stat Mafiot”, a scris deputatul USR Stelian Ion pe Facebook după primirea la comisie a amendamentului trimis de Tudorel Toader.

Forma în vigoare a articolului 297 din Codul Penal care incriminează abuzul în serviciu:

Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.