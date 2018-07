5 motive pentru care vehiculele RATB ar trebui dotate cu camere de supraveghere

Cele mai multe dintre mijloacele de transport din Bucuresti, fie ca vorbim despre autobuze, tramvaie sau troleibuze, sunt foarte aglomerate, iar acest lucru poate duce la aparitia hotilor de buzunare si poate creste riscul producerii unor accidente. Prezenta unor camere de supraveghere ar garanta insa ca sutele de mii de romani care folosesc vehiculele RATB vor avea parte de o calatorie linistita si sigura.

Citind acest articol, vei afla care sunt principalele avantaje ale montarii unor camere de supraveghere in mijloacele de transport in comun:

1. Linistea si siguranta calatorilor. In momentul in care observa ca autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul in care s-au urcat este dotat cu camere de supraveghere, calatorii vor fi mai linistiti, stiind ca ei si bunurile lor sunt in deplina siguranta. Avand aceasta garantie, pasagerii pot fructifica timpul petrecut in mijlocul de transport in comun pentru a se relaxa, a vorbi la telefon, a naviga pe retelele de socializare sau a citi.

2. Cresterea numarului de pasageri care circula in legalitate. Un alt efect pe care camerele de supraveghere dintr-un autobuz sau tramvai il pot avea este cresterea numarului de pasageri care cumpara si valideaza cardurile de transport. Unii calatori circula fara sa plateasca, altii valideaza cardul de transport sau isi achizitioneaza un abonament de o zi prin SMS doar cand observa ca se urca unul sau mai multi controlori. In schimb, prezenta unor camere i-ar putea determina sa plateasca de la bun inceput.

3. Evitarea incidentelor. Cu siguranta ai observat calatori care alearga sa prinda autobuzul in statie sau ai fost chiar tu intr-o asemenea situatie. Aceste "curse" se pot termina prost, daca soferul sau vatmanul nu observa si inchide usile, riscand sa prinda calatorii intre acestea. Instalarea unor camere de supraveghere l-ar putea ajuta pe sofer, in cazul in care acesta este prea concentrat la drum si nu observa ce se intampla.

4. Descurajarea raufacatorilor. Deoarece sunt frecventate inclusiv de persoane vulnerabile, printre care batrani si copii, mijloacele de transport sunt deseori preferate de hotii de buzunare. Acestia isi aleg o tinta, o jefuiesc si coboara cu o secunda inainea inchiderii usilor, gandindu-se ca vor fugi si nu vor fi prinsi. Totusi, daca acestia observa camerele de supraveghere, s-ar putea razgandi, stiind vor fi identificati cu usurinta si prinsi in cel mai scurt timp.

5. Identificarea si prinderea hotilor. In cazul in care raufacatorii nu observa camerele de supraveghere sau decid sa le ignore, se supun unui mare risc. Imaginile furnizate de acestea pot fi folosite pentru identificarea si prinderea hotilor de buzunare, a talharilor sau a unor categorii chiar mai periculoase de raufacatori care isi desfasoara activitatea in mijloacele de transport in comun. Astfel, in situatia nefericita in care calatorilor le sunt furati banii, telefoanele mobile sau gentile, acestia pot fi aproape siguri ca faptasii vor fi identificati si prinsi.

Prin urmare, prezenta unor camere de supraveghere in autobuze, tramvaie si troleibuze ar face transportul in comun mai sigur, legal si mai placut, vesti bune pentru toata lumea, cu exceptia celor cu intentii negative.