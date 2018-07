CSM reacționează la minciunile PSD: Abuzul în serviciu nu era în proiectul primit de noi

Consiliul Superior al Magistraturii precizeaza, joi, ca proiectul de modificare a Codului Penal, pe care l-a primit spre consultare de la Parlament, nu cuprindea si propunerile de modificare a articolului 297, referitor la abuzul in serviciu.

Potrivit unei precizari publicate pe site-ul CSM, reactia vine in urma afirmatiilor facute de senatorul PSD Liviu Pop la RFI Romania, conform carora "abuzul in serviciu a fost clar preluat de la ceea ce a propus Consiliul Superior al Magistraturii".

"Din analiza minutei Comisiei nr. 1 - Legislatie si cooperare interinstitutionala din data de 04.05.2018, 07.05.2018 si 08.05.2018, (...) rezulta ca proiectul inaintat Consiliului spre consultare nu cuprinde propunerile forului legislativ, relativ la modificarea dispozitiilor art. 297 din Codul Penal.

Asa cum se observa, propunerile de modificare au privit, in mod cronologic, dispozitiile art. 269, art. 298, apoi a fost analizata, in continuare, propunerea de modificare a art. 309 si urmatoarele din Codul Penal, nefacandu-se si o analiza a art. 297 din acelasi cod, atata timp cat Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost investit in ceea ce priveste exprimarea unui punct de vedere asupra modificarii in discutie", se arata in precizarea CSM.