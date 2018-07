Tentativă de puci în PNL. Orban a aflat și trece la contratac împotriva „trădătorilor”

În PNL se ascut săbiile, grupurile disidente dorind înlăturarea actualei conduceri a partidului, în primul rând pe actualul președinte Ludovic Orban. În replică, Orban încearcă să-și înlăture adversarii și să țină departe partidul de vreo nouă alianță gen USL.

Nemulțumirile din interiorul PNL provin de la unele decizii pe care Orban le-a luat fără a se consulta cu alți membrii importanți, lucru pe chiar el l-a recunoscut public. Printre aceste decizii se numără plângerea penală pentru înaltă trădare împotriva premierului Viorica Dăncilă sau primirea în partid a europarlamentarului Siegfried Mureșan.

Nemulțumirile s-au amplificat după eșecul de săptămâna trecută a moțiunii de cenzură, Orban fiind considerat principalul vinovat că nu a putut atrage mai multe voturi de la UDMR și chiar să mai rupă ceva parlamentari de la PSD sau ALDE. Sursele citate mai sus spun că i se mai reproșează liderului PNL că la începutul anului nu a prezentat președintelui nicio propunere de premier.

Mai mult, Ludovic Orban nu poate conduce partidul pentru că deși contestă USR, „se comportă ca un USR-ist. Nu face nimic consistent”, a declarat un membru PNL, citat de Adevărul.

Luni este convocat Biroul Executiv al PNL, moment pe fiecare dintre cele două tabere dorește să-l folosească în propriul interes. Contestatarii lui Orban vor să ceară organizarea unui congres extraordinar pentru a schimba conducerea PNL.

De cealaltă parte, Ludovic Orban dorește să impună o schimbare în statutul partidului prin care liderii de filiale județe să poată fi schimbați doar cu votul a jumătate plus unul din membrii BPN și nu două treimi cum este în prezent, dezvăluie Adevărul citând surse apropiate liderului PNL.

Cei care conduc rebeliunea în PNL, sunt și cei care și-ar dori preluarea conducerii: Iulian Dumitrescu și Marian Petrache.

Au fost zvonuri că eventuala înlăturare a lui Orban ar fi fost discutată cu președintele Iohannis care și-ar fi dat acceptul. Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov a negat acest scenariu, spunând că nu crede că Iohannis ar intra în astfel de jocuri.

Orban spune că sunt fake news

Ludovic Orban, neagă existența acestor tensiuni, și spune că totul se bazează pe știri false: "Este o glumă, vă veți lămuri de altfel, pentru că de o lună de zile PNL este sub un bombardament informațional care este compus din fake news, stiri false, care nu au absolut nici un fel de fundament în realitate care nu se bazează, de fapt, pe demersuri reale. Partidul Național Liberal este unit, Partidul Național Liberal este puternic iar conducerea aleasă la Congres acționează în conformitate cu mandatul care i-a fost încredințat de Congres", a spus, vineri, Ludovic Orban.

El dă vina pe dezinformările provenite de la PSD-ALDE: „Fabrica de fake news cu care este agresat PNL pentru a încerca să fie prezentat ca fiind într-o stare de frământare este, de fapt, plecată din laboratoarele adversarilor noștri politici din PSD-ALDE și nu are absolut nici un fel de fundament în realitatea politică a PNL.(...) În perioada 15 – 30 iulie va fi convocat și o să stabilim probabil în Biroul Executiv de luni", a mai declarat Orban.

Totuși, ziarul Adevărul susține că Ludovic Orban va propune luni relaxa criteriile de demitere a președinților de filiale pentru a scăpa de Cristian Bușoi și de Iulian Dumitrescu.

Oficial, Ludovic Orban va pune decapitarea unor lideri liberali pe seama blatului cu PSD. Planul liderului PNL e gândit cu dedicaţie pentru Cristian Buşoi, preşedintele organizaţiei Bucureşti, şi Iulian Dumitrescu, liderul PNL Prahova, doi dintre liberalii care încearcă să-l dea jos pe Orban din fruntea partidului, dar şi pentru alţi şefi din teritoriu care au înţelegeri pe sub masă cu PSD şi ALDE, scrie Adevarul.

„Iulian Dumitrescu, Buşoi, Petrache şi Atanasiu au încercat un fel de puci pentru a-l da jos pe Orban, dar n-au găsit suficientă susţinere în partid. Orban a aflat şi acum pregăteşte riposta“, a declarat un liberal din conducerea partidului pentru „Adevărul“.

Iulian Dumitrescu e liderul senatorilor PNL şi râvneşte la funcţia de preşedinte al partidului. Unul dintre susţinătorii săi e Cristian Buşoi, cel care, anul trecut, a pierdut la mare distanţă competiţia cu Ludovic Orban pentru şefia PNL. Şi preşedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, e de partea tandemului Dumitrescu-Buşoi. La fel şi Teodor Atanasiu, vechi sforar liberal. O altă variantă pregătită de tandemul Buşoi- Dumitrescu e instalarea lui Dan Motreanu în fruntea PNL. Motreanu, unul dintre cei mai vechi şi apreciaţi liberali în partid, tocmai a fost achitat în primă instanţă şi are avantajul de a fi unul dintre preferaţii preşedintelui Iohannis.

Potrivit unor surse politice, preşedintele PNL Ilfov cerut şi o intervenţia unor lideri ca Ilie Bolojan (prim-vicepreşedinte PNL), Mircea Hava (prim-vicepreşedinte PNL) şi Vasile Blaga (fost preşedinte al formaţiunii) pentru a fi clarificată situaţia din partid, mai scrie Adevărul

Colac peste pupăză, Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate în această perioadă din care pot ieşi "puternici", iar preşedintelui PNL, Ludovic Orban, îi propune să mandateze parlamentarii liberali să voteze noul Cod administrativ, informează Agerpres.

Majoritatea aleșilor locali ai PNL doresc de fapt votarea Codului Fiscal în varianta PSD-ALDE și sunt supărați pe Orban care critică inițiativa legislativă.

"Vom putea ieşi din aceste vremuri puternici, vom putea deveni învingători, doar dacă înţelegem corect realităţile şi coborâm în ele din 'înaltele' sfere ale discursului steril, ale retoricii în limbaj de lemn, a conduitei străine de agenda cetăţeanului, străină de însăşi identitatea care ne-a consacrat", declară Nicolae Robu într-o postare afişată pe pagina sa de Facebook.

Robu îi cere preşedintelui PNL, Ludovic Orban, să le dea parlamentarilor PNL mandat să voteze noul Cod administrativ, care, apreciază el, "nu este perfect, dar reprezintă un important pas înainte în legislaţia administraţiei publice". El susţine că un partid puternic nu-şi stabileşte linia de conduită prin negarea a tot ce vine de la adversari, ci îşi permite să spună inclusiv că este de acord cu adversarii, "oricât de răi ar fi", vin "cu câte un lucru bun sau măcar relativ mai bun".

"Codul penal e una - acolo am făcut foarte bine că ne-am opus şi trebuie să ne opunem în continuare răului pe care îl face ţării PSD -, dar Codul administrativ e altceva. Aţi greşit că nu aţi consultat primarii partidului înainte de a stabili poziţia PNL faţă de Codul administrativ - cine oare poate aprecia mai pertinent o astfel de lege decât cei ce fac administraţie la cel mai înalt nivel? -, dovediţi că sunteţi tare corectând greşeala făcută şi schimbând poziţia PNL. Un astfel de gest ar fi un semn de tărie, vă asigur şi nicidecum unul de slăbiciune", consideră primarul Robu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, declara luna trecută că liberalii nu susţin proiectul de lege privind elaborarea Codului administrativ întrucât "repolitizează funcţia publică, pentru că dă frâu liber politizării agresive a administraţiei şi duce la îndepărtarea oricărui principiu corect care poate să stea la baza funcţionării administraţiei publice în România".

Reapare eternul Viorel Cataramă

În peisajul politic a reapărut și Viorel Cataramă, prim-vicepreședinte PNL sector 2, care chiar a anunțat vineri că dorește convocarea congresului extraordinar al PNL și îi reproșează actualului lider Ludovic Orban că a luat mai multe măsuri care au afectat în mod negativ partidul, informează Mediafax.

"În prezent, dintre toți, sunt singurul lider care este perceput de opinia publică și de presă ca fiind un lider liberal autentic. Mesajul meu este unul clar liberal de dreapta. Am capacitatea de a negocia și am demonstrat acest lucru în trecut. Am o experiență care îmi permite să duc partidul la 40 procente la alegerile parlamentare viitoare. Sunt om de afaceri, provin din sectorul privat și știu problemele cu care se confruntă România și am soluții clare pentru rezolvarea lor", a declarat Viorel Catarmă, pentru Mediafax.

Acesta a afirmat și zilele trecute că actualul președinte al PNL trebuie, pe cale statutară, să fie înlăturat de la şefia partidului. Întrebat ce îi reproșează actualului lider liberal, Cataramă a declarat că acesta a avut o atitudine greșită și la formarea guvernului, în iarnă, dar și la moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă.

"Consider că oricare din membrii partidului este mai calificat decât domnul Orban să conducă partidul. Aș enumera principalele greșeli care au dus la situația prezentă: modul defectuos în care s-a acționat la demisia Guvernului Tudose, când PNL nu i-a dat, prin neprezentarea unui candidat, nu i-a dat posibilitatea președintelui să dea Opoziției să formeze un nou guvern. Apoi limbajul inadecvat la adresa PSD, fără a propune nicio măsură alternativă, niciun program alternativ. A treia chestiune este atitudinea pro justiție, percepută de opinia publică uneori chiar isterică și nesinceră ca urmare a situației personale a lui Ludovic Orban", a mai spus Viorel Cataramă.