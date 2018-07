China vrea să intre puternic pe piața est-europeană, pe fondul disputei cu SUA

China rămâne deschisă pentru intensificarea comerțului cu partenerii străini și nu poate decât să fie în beneficiul ei ca Europa să fie puternică din punct de vedere economic, a afirmat, sâmbătă, premierul chinez Li Keqiang.

Premierul Li Keqiang a declarat la summit-ul ținut la Sofia împreună cu liderii central și est-european că China își va deschide în continuare piața internă și va implementa noi reforme care i-au sprijinit dezvoltarea economică, oferind oportunități de afaceri statelor membre UE, cât și a celor care aspiră să capete acest statut, trasmite Reuters.

„Este o șosea cu dublu sens” a spus Li. „Deschiderea este o direcție-cheie a reformei noastre pentru a intensifica relațiile cu întreaga lume inclusiv permițând accesul mai larg al investitorilor străini pe piața internă”.

Participarea premierului chinez la cea de a șaptea întâlnire „16+1” care este găzduită de Capitala Bulgariei coincide cu primele salve trase în ceea ce riscă să devină un război comercial global după ce Washingtonul și Beijingul au impus taxe vamale pentru o gamă de mărfuri ce totalizează 34 miliarde de dolari pentru fiecare parte.

În unele țări participante există îndoieli în ceea ce privește valoarea întâlnirilor anuale, iar China sa aflat sub presiune pentru a se asigura că curtarea țărilor individuale de la Baltică la Balcani nu va afecta Uniunea Europeană în ansamblu.

„Dacă Europa slăbește, va fi slăbită, va fi o lucru rău pentru China, nu altfel”, a spus Li. „Această platformă trebuie să rămână deschisă. Trebuie să fie transparentă.”

La această întâlnire au fost prezenți și oficiali ai Uniunii Europene, Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) care au fost invitați de Li să se alăture și să participe la finanțarea proiectelor din regiune.

Asigurări de bune intenții pentru UE​

Conștient că are nevoie să păstreze relațiile cu UE la un nivel cât mai înalt pe măsură ce războiul comercial cu SUA se agravează, Li a ținut să-i asigure pe participanți de sprijinul Chinei pentru eforturile Europei de integrare și de respectarea tuturor regulilor comerciale și de achiziții.

Analiștii au sesizat că a evitat să atingă subiecte mai delicate care ar putea provoca angoase în capitalele occidentale ale Uniunii Europene.

China a promis miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor proiecte în țările Europei Centrale și de Est ca parte din strategia „Un Drum și o Centură”, un Drum al Mătăsii în variantă modernă, pentru a-și construi noi piețe de export.

Peste 250 de companii chineze și 700 de oameni de afaceri din estul Europei participă la forumul economic care se desfășoară în paralel cu summit-ul, și care vor să încheie contracte în comerț, tehnologie, infrastructura, agricultură și turism.

Bulgaria, gazda evenimentului speră să găsească finanțare pentru a construi noi șosele, autostrăzi și alte lucrări de infrastructură atât de necesare în această regiune care se află departe de standardele din statele din vestul Europei.

China a confirmat că dorește să sprijine construirea centralei nucleare de la Belene de pe malul Dunării, care se bazează pe tehnologie rusească iar cu Ungaria a stabilit etapele pentru o linie ferată care va lega Budapesta de Belgrad.

Statele participante, în afară de cele membre UE, sunt Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Muntenegru și Serbia

Romaania a semnat memorandumuri de intelegere

România este și ea prezentă la summit, reprezentată la nivel de premier. Cu această ocazie a fost semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul transporturilor și infrastructurii între Ministerul Transporturilor din România şi Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reformă din R. P. Chineză, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Potrivit sursei citate, documentul a fost semnat de ministrul român al Transporturilor, Lucian Şova, şi de preşedintele Comisiei chineze, He Lifeng.

"Memorandumul reflectă interesul comun ferm al celor două părţi pentru aprofundarea şi diversificarea colaborării bilaterale în două sectoare cu importanţă majoră pentru dezvoltarea economică, precum transporturile şi infrastructura. Documentul va întări cadrul şi premisele implicării Chinei în materializarea unor proiecte româneşti în cele 2 domenii, a căror dezvoltare constituie o prioritate pentru partea română", se arată în comunicat.

Memorandumul se înscrie pe linia demersurilor Guvernului care vizează "consolidarea cooperării pragmatice cu China", acesta fiind un obiectiv distinct al componentei de politică externă a Programului de guvernare 2018-2020, se mai arată în comunicat.

Cu China, au mai existat astfel de memorandumuri, unele mult mai avansate, precum cel pentru construirea a două reactoare nucleare la Cernavodă. De mai mulți ani nu s-a mai întreprins nimic în acest sens.

De asemenea, compania chineză care trebuia să preia KMG International, fostul Rompetrol Group, a intrat în incapacitate de plată, tranzactia fiind anulata.

Probabil ca Guvernul are acum mari sperante, mai ales ca anuntat ca renunta la colaborarea cu Banca Mondiala pentru construirea autostrăzii Comarnic – Brasov pe care o va realiza în parteneriat public privat. Probabil ca are in gand o linie de finantare, precum si companii chineze care sa realizeze aceasta lucrare.