Kovesi, ultima declarație ca șefă DNA: Voința politică este pentru blocarea justiției

Laura Codruţa Kovesi a anunțat, luni, după revocare, că nu mai rămâne în DNA, dar își va continua cariera de procuror. Fosta șefă a DNA a comentat că decretul de revocare lasă un mare semn de întrebare, respectiv statutul procurorilor și independența acestora în raport cu Ministrul Justiției.



Declaratia Laurei Codruta Kovesi, conform transcriptului Ziare.com:

- Buna ziua tuturor! Dupa cum stiti, presedintele a remis decretul de revocare, asadar mandatul meu inceteaza incepand de astazi.



- Am fost procuror sef al DNA timp de 5 ani si tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat int-run raport care va fi difuzat in scutrt timp.



- In ce priveste revocarea, va reamintesc ca propunerea de revocare nu a intrunit conditiile prevazute de lege. Motivele invocate de ministrul Justitiei sunt in parte nereale sau neintemeiate.



- Decretul lui Iohannis lasa un mare semn de intrebare? Va exista o subordonare a procurorilor subordonati ministrului Justitiei?



- Despre mine va pot spune ca am luat act de decretul de revocare, incepand de azi nu voi mai lucra in DNA. Voi ramane procuror.



- As dori sa adresez un mesaj tuturor colegilor mei si tuturor procurorilor din Ministerul Public cu care am lucrat timp de 6 ani ca procuror general: va multumesc tuturor pentru profesionalism, curaj si rezistenta de care ati dat dovada. Va multumesc ca ati mers inainte indiferent cat de umiliti si atacati am fost, ttarati in noroi.



- Cu totii stim ca DNA a demonstrat ca legea e egala pentru toti si nimeni nu e prea puternic pentru a se sustrage din fata legii.



- Dragi colegi, ce am reusit sa demonstram in primul rand a fost ca institutiile sunt eficiente dar mai ales ca da, coruptia poate fi infranta.



- Episodul de azi nu e o infrangere. Modul in care lucreaza ne arata ca vor protectie pentru trecut, prezent si viitor.



- Va spun ca nimic nu poate fi pus in balanta fata de continuarea acestei lupte pentru ca e una de aparare a societatii de infractori periculosi.

- Sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Am vazut cu totii ce raamne din Codurile Penale. E de bun simt sa observam ca vointa politica e pentru blocarea justitiei.



- Independenta procurorilor e o valoare incouptibila.



- DNA e o institutie matura, incruptibila, asa ca, dragi colegi, nu abandonati, continuati sa va faceti treaba si nu abandonati.



- Le multumesc tuturor celor care ne-au sustinut in activitate, tuturor partenerilor din tara si din strainanate.



- In final am un mesaj pentru cetatenii Romaniei: Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati.



- Si voua va multumesc, le-a spus Kovesi jurnalistilor, fiind aplaudata de toti ziaristii prezenti.

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a precizat, vineri, ca nu isi da demisia si ca nu au fost delegate atributiile manageriale, in contextul deciziei Curtii Constitutionale privind procedura revocarii sale de catre presedintele Klaus Iohannis.

"Nu imi dau demisia. Atributiile manageriale nu au fost delegate si se exercita potrivit legii", se arata intr-un raspuns al Laurei Codruta Kovesi, pentru Mediafax.