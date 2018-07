CE: DNA trebuie să-și păstreze istoricul pozitiv în circumstanțe pline de provocări

În prima luare de poziție după revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Comisia Europeană punctează că ar putea să-și reevalueze concluzia referitoare la sustenabilitatea luptei anticorupției din România din raportul MCV (Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție).

Comisia subliniază că dacă eficacitatea DNA scade și nu-și mai poate îndeplini atribuțiile pentru care a fost creată va fi nevoită să reevalueze concluziile referitoare la lupta anticorupție din România, arată un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al CE, la solicitarea HotNews.ro

Christian Wigand, purtător de cuvânt al CE, a declarat:

„Nu comentăm hotărârile instanțelor naționale sau punerea lor în aplicare.

După cum știți, am subliniat în repetate rânduri că independența sistemului judiciar al României și capacitatea sa de a lupta eficient împotriva corupției sunt de o importanță capitală. Acesta este nucleul rapoartelor Comisiei privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pe justiție.

Comisia a precizat în rapoartele MCV succesive că capacitatea Direcției Naționale Anticorupție de a-și menține rezultatele în circumstanțe dificile era un semn important al sustenabilității. Dacă aceste rezultate ale DNA în lupta împotriva corupției ar fi puse sub semnul întrebării, Comisia poate fi nevoită să reevalueze această concluzie”.

Pozițiza exprimată de CE acum este în linie cu ceea ce a arătat și în cel mai recent raport MCV, din noiembrie 2017:

„În rapoartele anterioare, faptul că Direcția Națională Anticorupție a continuat să înregistreze rezultate în ciuda faptului că s-a confruntat cu o presiune puternică a fost menționat drept un semn de sustenabilitate. Din acest motiv, Comisia nu a făcut decât o singură recomandare în cadrul obiectivului de referință nr. 3. În cazul apariției unor presiuni cu efecte negative asupra luptei împotriva corupției, Comisia s-ar putea vedea obligată să reevalueze această concluzie”. Obiectivul de referință nr. 3 se referă la combaterea corupției la nivel înalt .